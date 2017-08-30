Ветрозащита двух трамплинов появилась на горе Долгой в Нижнем Тагиле

двух трамплинах

На горе Долгой в Нижнем Тагиле установили ветрозащиту двух трамплинов в рамках подготовки к Кубку Мира по прыжкам на лыжах. Таким образом регион выполнил требования Международной федерации лыжных видов спорта (FIS).





В прошлом году из-за условий FIS на горе Долгой прошла только часть запланированной программы. Женские соревнования прошли по плану – девушки прыгают с трамплина 90 метров, где не предусмотрено такой сильной ветровой нагрузки. Мужчины прыгают со 120 метров, поэтому их соревнования пришлось отменить. В этом году ветрозащита появилась на обоих трамплинах.





На установку защиты бюджет Свердловской области выделил 37 млн рублей. Новая система уже проверена, никаких нарушений обнаружено не было, пишет газета Znak. Скоро спортсмены протестируют новую установку – напомним, в декабре 2017 года на Долгой пройдут этапы Кубка Мира по прыжкам на лыжах.