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Новости Нижнего Тагила

Ветрозащита двух трамплинов появилась на горе Долгой в Нижнем Тагиле

30 августа 2017, 17:40Добавить новость
Нижний Тагил,отдых,Свердловская область,соревнования,спорт,строительство,гора Долгая,континентальный кубок,кубок мира
Система защиты появилась на двух трамплинах горы Долгой. В этом году там пройдут этапы Кубка Мира по прыжкам на лыжах.

На горе Долгой в Нижнем Тагиле установили ветрозащиту двух трамплинов в рамках подготовки к Кубку Мира по прыжкам на лыжах. Таким образом регион выполнил требования Международной федерации лыжных видов спорта (FIS).

В прошлом году из-за условий FIS на горе Долгой прошла только часть запланированной программы. Женские соревнования прошли по плану – девушки прыгают с трамплина 90 метров, где не предусмотрено такой сильной ветровой нагрузки. Мужчины прыгают со 120 метров, поэтому их соревнования пришлось отменить. В этом году ветрозащита появилась на обоих трамплинах.

На установку защиты бюджет Свердловской области выделил 37 млн рублей. Новая система уже проверена, никаких нарушений обнаружено не было, пишет газета Znak. Скоро спортсмены протестируют новую установку – напомним, в декабре 2017 года на Долгой пройдут этапы Кубка Мира по прыжкам на лыжах. 

 
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