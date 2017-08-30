Делегация МИД проверила Екатеринбург на готовность к ЧМ-2018 по футболу (ВИДЕО)

В составе делегации присутствовали иностранные журналисты, в том числе из Китая и Эквадора. Представители СМИ осмотрели главные объекты Екатеринбурга, побывали на экскурсиях и оценили качество обслуживания и гостеприимство.



Гостям также поведали о том, что Екатеринбург активно претендует на право проведения ЭКСПО-2025. Среди конкурентов – Осака, Париж и Баку. Об этом членам делегации рассказал член совета федерации Аркадий Чернецкий.



В 2018 столица Урала получит огромный опыт в проведении международного старта и принятии большого количества туристов.





Иностранная делегация осталась в восторге от Екатеринбурга, передает Студия 41.