Делегация МИД проверила Екатеринбург на готовность к ЧМ-2018 по футболу (ВИДЕО)

Екатеринбург накануне посетила делегация МИД, которая проверила готовность столицы Урала к предстоящему Чемпионату мира по футболу-2018.
В составе делегации присутствовали иностранные журналисты, в том числе из Китая и Эквадора. Представители СМИ осмотрели главные объекты Екатеринбурга, побывали на экскурсиях и оценили качество обслуживания и гостеприимство.
Гостям также поведали о том, что Екатеринбург активно претендует на право проведения ЭКСПО-2025. Среди конкурентов – Осака, Париж и Баку. Об этом членам делегации рассказал член совета федерации Аркадий Чернецкий.
В 2018 столица Урала получит огромный опыт в проведении международного старта и принятии большого количества туристов.
Иностранная делегация осталась в восторге от Екатеринбурга, передает Студия 41.
Видео: Студия-41