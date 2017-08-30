| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Делегация МИД проверила Екатеринбург на готовность к ЧМ-2018 по футболу (ВИДЕО)

30 августа 2017, 07:00Добавить новость
город,Екатеринбург,проверка,Россия,Свердловская область,соревнования,спорт,туризм,ЧМ-2018,футбол,журналисты,СМИ
Екатеринбург накануне посетила делегация МИД, которая проверила готовность столицы Урала к предстоящему Чемпионату мира по футболу-2018.

В составе делегации присутствовали иностранные журналисты, в том числе из Китая и Эквадора. Представители СМИ осмотрели главные объекты Екатеринбурга, побывали на экскурсиях и оценили качество обслуживания и гостеприимство.

Гостям также поведали о том, что Екатеринбург активно претендует на право проведения ЭКСПО-2025. Среди конкурентов – Осака, Париж и Баку. Об этом членам делегации рассказал член совета федерации Аркадий Чернецкий.

В 2018 столица Урала получит огромный опыт в проведении международного старта и принятии большого количества туристов.

Иностранная делегация осталась в восторге от Екатеринбурга, передает Студия 41.

 

Видео: Студия-41
 
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересное происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , , , , ,

Читайте также:

Поля засеяны газоном, меры безопасности усилены: Екатеринбург почти готов к проведению ЧМ-2018
8 августа, 11:30
2 0
Спортсмены из 17 стран мира приняли участие в марафоне «Европа-Азия» в Екатеринбурге (ФОТО)
7 августа, 08:00
1 0
Стадион для проведения ЧМ-2018 в Екатеринбурге готов на 75%
1 августа, 07:05
0 0

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 39
Подписаться на новости