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Новости Нижнего Тагила

Строительство нового стадиона между тагильскими школами № 50 и 33 почти завершено

30 августа 2017, 20:00Добавить новость
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Обустройство современного стадиона на Вые скоро будет окончено.

Строительство современного стадиона для учащихся школ № 50 и 33 вышло на финишную прямую. На стройплощадке побывал глава города Сергей Носов. Он высоко оценил потенциал нового спортивного объекта.

 

Напомним, строительство нового стадиона стартовало в начале августа. Менее чем за месяц на его территории появились баскетбольная площадка, футбольное поле с искусственным покрытием, установлены опоры для наружного освещения. Скоро будет оборудована зона для сдачи ГТО, площадка для воркаута и детский уголок возле школы № 33.

 

Наступает новый учебный год. Хочется, чтобы школьники уже приступили к занятиям физкультурой в ближайшее время. В этих школах многое было сделано за летний период, в том числе и утепление, и замена канализации. Стадион между школами – абсолютно новый спортивный комплекс для детей, -- сообщил Андрей Обельчак, советник мэра по развитию коммунальной инфраструктуры.

 

Расписание уроков физкультуры на новом стадионе уже разработано директорами школ. Ребята приступят к занятиям сразу после окончания работ, которое запланировано на середину сентября, пишет пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

 
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