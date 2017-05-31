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Новости Нижнего Тагила

Нижнетагильское МУ МВД стало победителем в командном Первенстве Свердловской области по стрельбе из боевого оружия (ФОТО)

31 мая 2017, 14:05Добавить новость
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Команда нижнетагильского управления МВД заняла первое место в областных соревнованиях по стрельбе из пистолета Макарова и автомата Калашникова.

В Нижнем Тагиле на территории демонстрационно-выставочного центра института испытания металлов прошло Первенство ГУ МВД Свердловской области по стрельбе из боевого оружия.

Такие профессиональные соревнования полицейских проходят каждый год и демонстрируют мастерство сотрудников уральских правоохранительных органов.

 

На этот раз свою профессиональную подготовку показали 80 сотрудников и 40 команд Среднего Урала. Они соревновались в личном и командном первенстве в стрельбе из ПМ и АК.

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Областные соревнования начались с приветствия главного судьи - подполковника Олега Мазеина, который пожелал участникам успехов и напомнил о правилах безопасности, которые необходимо соблюдать на огневом рубеже.

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Сотрудники полиции выполняли упражнение по скоростной стрельбе из пистолета Макарова в личном первенстве. Пока первые команды начали соревноваться, для других была организована экскурсия в музей.

Полицейские познакомились со всем спектром боевых образцов военной техники. Экскурсоводы рассказали о технических характеристиках оружия.

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По итогам состязаний третье место заняла команда из Каменска-Уральского, второе – у сотрудников полиции из Серова. Команда МУ МВД Нижнего Тагила стало первым и в стрельбе из пистолета, и в стрельбе из автомата.

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В личном первенстве между стрелками победил полицейский из Невьянска Максим Хасанов.

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В завершении соревнований состоялось награждение победителей с вручением кубков и грамот. Участники, показавшие лучшие результаты, получили медали и дипломы. 

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Фото: МУ МВД Нижнего Тагила

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