Совет директоров нижнетагильского «Уралвагонзавода» одобрил финансирование хоккейного клуба «Спутник»

Так, команда «Спутник» вновь будет сражаться за первое место в турнирной таблице чемпионата ВХЛ, а команда «Юниор-Спутник» будет выступать в первенстве ВХЛ.





Гендиректор УВЗ Александр Потапов отметил, что в этом году будет уделяться особое внимание СДЮСШОР Спутник. Воспитанники спортивной школы, по его мнению, станут резервом для продолжения традиций Спутника и формирования команд.



