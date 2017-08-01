Стадион для проведения ЧМ-2018 в Екатеринбурге готов на 75%

На «Екатеринбург-Арене» пройдут 4 игры группового этапа ЧМ по футболу в 2018 году. По словам заместителя губернатора области на стадионе уже готовы три тренировочные площадки.



Площадка «СКБ-банк Арена» уже прошла аттестацию и готова к эксплуатации, на двух других взошла трава и подготовлена инфраструктура. Общую готовность стадиона можно считать равной 75%, передаёт ТАСС.



Работы по реконструкции и строительству инфраструктуры для ЧМ-2018 также идут в соответствии с графиком: 204 отеля из 209-ти подготовленных прошли аттестацию и уже могут принимать болельщиков, заканчиваются работы по реконструкции ВПП в аэропорту Екатеринбурга, полным ходом идут работы на стадионе «Химмаш».