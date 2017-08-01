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Новости Нижнего Тагила

Стадион для проведения ЧМ-2018 в Екатеринбурге готов на 75%

1 августа 2017, 07:05Добавить новость
город,Екатеринбург,Свердловская область,спорт,строительство,стадион,футбол,Чемпионат мира,ЧМ-2018
Стадион «Екатеринбург-Арена», который строится к ЧМ-2018, готов на 75%. Об этом сообщил замгубернатора Свердловской области Сергей Швиндт.

На «Екатеринбург-Арене» пройдут 4 игры группового этапа ЧМ по футболу в 2018 году. По словам заместителя губернатора области на стадионе уже готовы три тренировочные площадки.

Площадка «СКБ-банк Арена» уже прошла аттестацию и готова к эксплуатации, на двух других взошла трава и подготовлена инфраструктура. Общую готовность стадиона можно считать равной 75%, передаёт ТАСС.


Работы по реконструкции и строительству инфраструктуры для ЧМ-2018 также идут в соответствии с графиком: 204 отеля из 209-ти подготовленных прошли аттестацию и уже могут принимать болельщиков, заканчиваются работы по реконструкции ВПП в аэропорту Екатеринбурга, полным ходом идут работы на стадионе «Химмаш».

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