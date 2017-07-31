Знаменитый свердловский волейбольный клуб

, 11 раз становившийся чемпионом СССР, 14 раз – чемпионом России, переживает трудные времена.

Общий бюджет всех спортивных клубов Свердловской области составляет 3,1 млрд рублей. Из них «Уралочке-НТМК» предназначается лишь 20 млн рублей.





Генеральным спонсором известнейшего волейбольного клуба является ЕВРАЗ-НТМК. Также финансированием «Уралочки» занимаются правительство Свердловской области и другие крупные предприятия Среднего Урала.





Тем не менее, у клуба финансовая база не дотягивает до уровня конкурентов. «Уралочка-НТМК» - на втором месте по уровню бедности в финансировании. В последний раз многократный чемпион СССР и России, команда «Уралочки», имела громкий успех в 2005 году, об этом сообщает ZNAK.