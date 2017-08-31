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Новости Нижнего Тагила

Екатеринбургский фитнес-клуб продал посетителям годовые абонементы и пропал (ФОТО)

31 августа 2017, 19:00Добавить новость
бизнес,Екатеринбург,нарушение,отдых,ремонт,спорт,фитнес-клуб
Один из фитнес-клубов Екатеринбурга продал дорогостоящие абонементы местным жителям и закрылся на реконструкцию.

Тренажерный зал Kachalka на улице Кузнецова прекратил работу еще весной. Фитнес-клуб продавал посетителям годовые абонементы по цене от 8 000 до 9 000 рублей, после чего закрылся на ремонт.

 

Об этом рассказал житель Екатеринбурга Валерий, который пришел заниматься в фитнес-клуб. Абонемент он купил в мае. Придя на очередное занятие в середине июня, он увидел объявление о закрытии зала на реставрацию. По телефону ему вежливо объяснили, что после ремонта клуб расширится, появятся новые залы и сауна. Однако работы до сих пор не начались.

 

Через соцсети Валерий разыскал еще 17 человек, которые купили абонементы в этот фитнес-клуб. Спортсмены решили дождаться 1 сентября – по информации от руководителей, зал к этому времени должен открыться. Если ничего не изменится, обманутые граждане будут вынуждены обратиться в полицию, пишет Е1.

бизнес,Екатеринбург,нарушение,отдых,ремонт,спорт,фитнес-клуб

Фото: Е1

 
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