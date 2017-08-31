Екатеринбургский фитнес-клуб продал посетителям годовые абонементы и пропал (ФОТО)

продал дорогостоящие абонементы местным жителям

Тренажерный зал Kachalka на улице Кузнецова прекратил работу еще весной. Фитнес-клуб продавал посетителям годовые абонементы по цене от 8 000 до 9 000 рублей, после чего закрылся на ремонт.

Об этом рассказал житель Екатеринбурга Валерий, который пришел заниматься в фитнес-клуб. Абонемент он купил в мае. Придя на очередное занятие в середине июня, он увидел объявление о закрытии зала на реставрацию. По телефону ему вежливо объяснили, что после ремонта клуб расширится, появятся новые залы и сауна. Однако работы до сих пор не начались.

Через соцсети Валерий разыскал еще 17 человек, которые купили абонементы в этот фитнес-клуб. Спортсмены решили дождаться 1 сентября – по информации от руководителей, зал к этому времени должен открыться. Если ничего не изменится, обманутые граждане будут вынуждены обратиться в полицию, пишет Е1.





Фото: Е1