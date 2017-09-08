Уличное освещение в Нижнем Тагиле будет появляться на 30 минут раньше с вечера 8 сентября

Уличное освещение будет включаться на 30 минут раньше с 8 сентября в Нижнем Тагиле. Это связано с уменьшением времени светового дня с приходом осени.

Информация об увеличении времени работы уличного освещения была получена в Единой дежурно-диспетчерской службе города.

В вечернее время уличное освещение будет запускаться на полчаса раньше. Это связано с ранним наступлением темноты в осенний период, -- сообщили в ЕДДС Нижнего Тагила.

В организации ООО «Швабе-Урал», которая отвечает за уличное освещение в городе, информацию подтвердили.