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Новости Нижнего Тагила

Уличное освещение в Нижнем Тагиле будет появляться на 30 минут раньше с вечера 8 сентября

8 сентября 2017, 18:10Добавить новость
город,Нижний Тагил,уличное освещение,ЕДДС,Швабе,световой день,фонари,темнота

Уличное освещение будет включаться на 30 минут раньше с 8 сентября в Нижнем Тагиле. Это связано с уменьшением времени светового дня с приходом осени. 

Информация об увеличении времени работы уличного освещения была получена в Единой дежурно-диспетчерской службе города.

 

В вечернее время уличное освещение будет запускаться на полчаса раньше. Это связано с ранним наступлением темноты в осенний период, -- сообщили в ЕДДС Нижнего Тагила.

 

В организации ООО «Швабе-Урал», которая отвечает за уличное освещение в городе, информацию подтвердили.

© Ирина Анисимова, TagilCity.ru
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