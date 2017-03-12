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Новости Нижнего Тагила

Голосование за номинантов премии «Человек года 2017» в Нижнем Тагиле начнется 20 марта

12 марта 2017, 18:40Добавить новость
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Прием анкет от номинантов премии «Человек года 2017» в Нижнем Тагиле подходит к концу: с 13 по 17 марта принимаются последние заявки от претендентов на это звание в 18 номинациях. Редакция TagilCity.ru собирает анкеты от номинантов и уже начинает оформление страниц каждого из них на сайте в специализированном разделе «Человек года». 

Уже с 20 марта 2017 года на TagilCity.ru начнется голосование за тех, кто в этот раз претендует на почетное звание «Человек года». С 2013 года в Нижнем Тагиле выбирают самых достойных представителей разных сфер деятельности: и общественники, и предприниматели, и дети - все активные, талантливые и деятельные тагильчане могут попробовать свои силы в данной премии. Для того, чтобы стать номинантом, необходимо заполнить анкету и подготовить дополнительные фото и/или видео-материалы о своих достижениях и заслугах. Подробности на странице: 

 

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