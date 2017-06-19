Самый посещаемый сайт Нижнего Тагила TagilCity.ru занял шестое место в рейтинге цитируемых СМИ Свердловской области

Рейтинг, напомним, составляется специалистами компании «Медиалогия». В 2016 году самый посещаемый портал города TagilCity.ru (по данным Uralweb) разместился на десятом месте таблицы.



Отметим, что портал остался в одном шаге от пятёрки региональных лидеров – отрыв от коллег едва превысил единицу индекса цитируемости.



По итогам этого рейтинга TagilCity.ru является единственным СМИ из Нижнего Тагила, которое вошло в десятку самых цитируемых.

Мы находим уникальные новостные поводы, мы делаем невероятные расследования и аналитику, мы каждый день стараемся быть первыми, кто сообщает самые важные новости! И когда стоишь в рейтинге рядом с лучшими изданиями региона - это гордость, это осознание, что каждый день, каждый час работы твоей команды - он не зря, -- отметила главный редактор TagilCity.ru Александра Постоногова.



Редакция TagilCity.ru выражает благодарность читателям за преданность нашему ресурсу!



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