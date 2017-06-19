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Новости Нижнего Тагила

Самый посещаемый сайт Нижнего Тагила TagilCity.ru занял шестое место в рейтинге цитируемых СМИ Свердловской области

19 июня 2017, 23:00Добавить новость
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Городской портал Нижнего Тагила TagilCity.ru занял 6 место в ТОП-25 самых цитируемых средств массовой информации Свердловской области.

Рейтинг, напомним, составляется специалистами компании «Медиалогия». В 2016 году самый посещаемый портал города TagilCity.ru (по данным Uralweb) разместился на десятом месте таблицы.

Отметим, что портал остался в одном шаге от пятёрки региональных лидеров – отрыв от коллег едва превысил единицу индекса цитируемости.

По итогам этого рейтинга TagilCity.ru является единственным СМИ из Нижнего Тагила, которое вошло в десятку самых цитируемых.

 

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