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Новости Нижнего Тагила

Голосование за номинантов Премии «Человек года 2017» началось в Нижнем Тагиле

20 марта 2017, 19:00Добавить новость
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Дождались! Достойнейшие жители Нижнего Тагила вновь представлены в числе номинантов Премии «Человек года» в 2017 году. Десятки самых видных деятелей из разных сфер: талантливые дети и опытнейшие профессионалы, обладатели многочисленных наград, общественники, предприниматели, благотворители, медики... 

В этом году TagilCity.ru открыл несколько новых номинаций, чтобы город смог узнать о выдающихся людях из новых сфер. Уверены, каждый иp читателей с удовольствием отдаст свой голос за номинантов. Кстати, анкеты еще продолжают приходить, поэтому в ближайшие дни список номинантов будет пополняться новыми городскими героями. 


Голосование за номинантов Премии «Человек года»


Небольшой свод правил для тех, кто хочет поддержать номинантов: 

  • Голосовать за 1 номинанта можно только 1 раз с 1 компьютера или IP-адреса. 
  • Голосовать можно за любое число номинантов в любой их номинаций.
  • Накрутка голосов запрещена и тщательно отслеживается организаторами. 

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Внимание! Результаты голосования на сайте позволят выбрать победителя только одной номинации - Личность года. Во всех остальных номинациях решение принимает только жюри!
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