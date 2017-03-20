Голосование за номинантов Премии «Человек года 2017» началось в Нижнем Тагиле

Дождались! Достойнейшие жители Нижнего Тагила вновь представлены в числе номинантов Премии «Человек года» в 2017 году. Десятки самых видных деятелей из разных сфер: талантливые дети и опытнейшие профессионалы, обладатели многочисленных наград, общественники, предприниматели, благотворители, медики...
В этом году TagilCity.ru открыл несколько новых номинаций, чтобы город смог узнать о выдающихся людях из новых сфер. Уверены, каждый иp читателей с удовольствием отдаст свой голос за номинантов. Кстати, анкеты еще продолжают приходить, поэтому в ближайшие дни список номинантов будет пополняться новыми городскими героями.
Голосование за номинантов Премии «Человек года»
Небольшой свод правил для тех, кто хочет поддержать номинантов:
- Голосовать за 1 номинанта можно только 1 раз с 1 компьютера или IP-адреса.
- Голосовать можно за любое число номинантов в любой их номинаций.
- Накрутка голосов запрещена и тщательно отслеживается организаторами.
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Внимание! Результаты голосования на сайте позволят выбрать победителя только одной номинации - Личность года. Во всех остальных номинациях решение принимает только жюри!