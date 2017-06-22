Жители Северного поселка в Нижнем Тагиле страдают из-за отсутствия полноценной поликлиники в районе

Общественный деятель сетовала на отсутствие узких специалистов и кадровый голод в больнице. Особые сложности такая ситуация вызывает, по мнению представителя, у молодых матерей и пожилых людей. Чтобы попасть на прием, например, к стоматологу жители района обращаются в поликлинику на Вагонке.

И в жару и в холод люди вынуждены добираться практически за 15 километров, чтобы записаться и попасть на прием. Еще несколько лет назад такой проблемы не возникало. Штат поликлиники был укомплектован, -- отметила представитель совета ветеранов.

На встрече было отмечено, что вопрос медперсонала актуален для многих учреждений здравоохранения в Нижнем Тагиле. Его решение, как подытожил выступление Игорь Трофимов, в привлечении выпускников медицинских ВУЗов на работу в Нижний Тагил.