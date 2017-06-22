| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Жители Северного поселка в Нижнем Тагиле страдают из-за отсутствия полноценной поликлиники в районе

22 июня 2017, 11:50Добавить новость
министр,поликлиника,здравоохранение,Совет ветеранов,медицина,Нижний Тагил,Игорь Трофимов,министерство
Во время рабочей встречи с министром здравоохранения Свердловской области представителем совета ветеранов поселка Северный была озвучена ситуация с поликлиникой в удаленном районе города.

Общественный деятель сетовала на отсутствие узких специалистов и кадровый голод в больнице. Особые сложности такая ситуация вызывает, по мнению представителя, у молодых матерей и пожилых людей. Чтобы попасть на прием, например, к стоматологу жители района обращаются в поликлинику на Вагонке.

 

И в жару и в холод люди вынуждены добираться практически за 15 километров, чтобы записаться и попасть на прием. Еще несколько лет назад такой проблемы не возникало. Штат поликлиники был укомплектован, --  отметила представитель совета ветеранов.

 

На встрече было отмечено, что вопрос медперсонала актуален для многих учреждений здравоохранения в Нижнем Тагиле. Его решение, как подытожил выступление Игорь Трофимов, в привлечении выпускников медицинских ВУЗов на работу в Нижний Тагил.

© Ирина Анисимова, TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
метки , , , , , , ,
Нижнему Тагилу выделили 13 миллионов на ремонт важного медицинского прибора (ФОТО) 29 июля 2016, 19:20 1
Расследование смерти молодого диджея из Нижнего Тагила под личным контролем министра здравоохранения Свердловской области (ФОТО) сегодня, 12:05
Нет врачей в Нижнем Тагиле? Езжайте с детьми в Екатеринбург: общественники Нижнего Тагила пожаловались министру на недоступность детской медицины вчера, 18:30 3

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 212
Подписаться на новости