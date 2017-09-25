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Новости Нижнего Тагила

Заморозки и снег ожидаются в Нижнем Тагиле на этой неделе

25 сентября 2017, 10:30Добавить новость
Нижний Тагил,УГМС,прогноз,дождь,заморозки,похолодание,погода

25 сентября ночью в некоторых районах Свердловской области были зафиксированы первые минусовые температуры. Как сообщают синоптики, потепления больше не будет.

Осень полностью вступила в свои права на Урале. УГМС сообщил, что в ближайшие дни ожидаются похолодание и мокрый снег. Ночью возможны заморозки.

Так, в Нижнем Тагиле 25 сентября ожидается до +8 градусов днем и до 0 градусов в ночные часы.

26 и 27 сентября столбик термометра не поднимется выше +7 градусов в дневные часы. Ночью на улице будет не выше +2 градусов.

 
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Погода в Нижнем Тагиле
+4
Свердловская область
Нижний Тагил
+4
вечером: +4
ночью: +2
Погода в Нижнем Тагиле на неделю

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