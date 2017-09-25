Заморозки и снег ожидаются в Нижнем Тагиле на этой неделе

25 сентября ночью в некоторых районах Свердловской области были зафиксированы первые минусовые температуры. Как сообщают синоптики, потепления больше не будет.

Осень полностью вступила в свои права на Урале. УГМС сообщил, что в ближайшие дни ожидаются похолодание и мокрый снег. Ночью возможны заморозки.





Так, в Нижнем Тагиле 25 сентября ожидается до +8 градусов днем и до 0 градусов в ночные часы.





26 и 27 сентября столбик термометра не поднимется выше +7 градусов в дневные часы. Ночью на улице будет не выше +2 градусов.