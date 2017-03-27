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Новости Нижнего Тагила

Более 3000 голосов отдали за номинантов Премии «Человек года» пользователи TagilCity.ru

27 марта 2017, 18:10Добавить новость
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Уже свыше 3000 голосов получили номинанты Премии «Человек года» в 2017 году в Нижнем Тагиле. За первую неделю голосования за номинантов пользователи портала TagilCity.ru оставили уже более 3000 голосов: это почти половина от всех голосов, собранных в 2016 году. 

А впереди еще почти 4 недели голосования, и все желающие успевают поддержать тех номинантов, чьи достижения кажутся наиболее значимыми. Напомним, голосовать можно 1 раз за каждого из номинантов как с помощью входа через сайт, так и через социальные сети. 

При этом голосующим стоит помнить: зрительские симпатии определят победителя в номинации «Личность года». А в других заявленных номинациях победителей будет определять уже компетентное жюри. Имена членов жюри станут известны уже в начале апреля. 

Кто достоин стать Человеком года? Проголосовать!

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