Программист-разработчик требуется в компанию Viasite Нижнего Тагила

Разработчики html5/css3/javascript приглашаются на работу в компанию Viasite в Нижнем Тагиле.Считаете создание html страниц делом своей жизни?
- приветствуется фанатизм в своём деле;
- стремление к росту и расширению собственных возможностей;
- нехватку опыта компенсируют трудолюбие, целеустремлённость и саморазвитие
Зарегистрироваться на собеседование можно в группе. В её новостной ленте 5 июня всем соискателям будет предоставлена квалификационная задача, по результатам которой, будут выбраны подходящие специалисты. Выбранные соискатели будут приглашены на личное собеседование.
Порядок выполнения и сроки сдачи работ будут указаны дополнительно. Добавить Ваше резюме можно в документы группы.
Размер заработной платы будет определяться после прохождения квалификационных тестов.
Приходите, возможно именно ваши работы станут легендой нашего города!