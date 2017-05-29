Программист-разработчик требуется в компанию Viasite Нижнего Тагила

Разработчики html5/css3/javascript приглашаются на работу в компанию Viasite в Нижнем Тагиле.

приветствуется фанатизм в своём деле;

стремление к росту и расширению собственных возможностей;

нехватку опыта компенсируют трудолюбие, целеустремлённость и саморазвитие



Зарегистрироваться на собеседование можно в группе. В её новостной ленте 5 июня всем соискателям будет предоставлена квалификационная задача, по результатам которой, будут выбраны подходящие специалисты. Выбранные соискатели будут приглашены на личное собеседование.

Порядок выполнения и сроки сдачи работ будут указаны дополнительно. Добавить Ваше резюме можно в документы группы.



Размер заработной платы будет определяться после прохождения квалификационных тестов.

Приходите, возможно именно ваши работы станут легендой нашего города!