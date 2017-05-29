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Новости Нижнего Тагила

Программист-разработчик требуется в компанию Viasite Нижнего Тагила

29 мая 2017, 16:45Добавить новость
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Разработчики html5/css3/javascript приглашаются на работу в компанию Viasite в Нижнем Тагиле.

 Считаете создание html страниц делом своей жизни?

 

  • приветствуется фанатизм в своём деле;
  • стремление к росту и расширению собственных возможностей;
  • нехватку опыта компенсируют трудолюбие, целеустремлённость и саморазвитие


Зарегистрироваться на собеседование можно в группе. В её новостной ленте 5 июня всем соискателям будет предоставлена квалификационная задача, по результатам которой, будут выбраны подходящие специалисты. Выбранные соискатели будут приглашены на личное собеседование.

 

Порядок выполнения и сроки сдачи работ будут указаны дополнительно. Добавить Ваше резюме можно в документы группы.


Размер заработной платы будет определяться после прохождения квалификационных тестов.

 

Приходите, возможно именно ваши работы станут легендой нашего города!

© Екатерина Малых, TagilCity.ru
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