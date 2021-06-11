Тусовки в гаражах и неспящая молодежь. Кто нарушает ночное спокойствие тагильчан?

Шумные компании и гоняющие автомобилисты нарушают ночной покой тагильчан. Как с ними бороться и какое наказание им грозит, разбиралось TagilCity.ru