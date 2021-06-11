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Нижний Тагил
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Экология
Тусовки в гаражах и неспящая молодежь. Кто нарушает ночное спокойствие тагильчан?
Шумные компании и гоняющие автомобилисты нарушают ночной покой тагильчан. Как с ними бороться и какое наказание им грозит, разбиралось TagilCity.ru
Отмены выплат и новая кадровая политика: жизнь после COVID-19 в ЦГБ № 1 в Тагиле
Отмены выплат и новая кадровая политика: жизнь после COVID-19 в ЦГБ № 1 в Тагиле
Владимир Путин подписал закон о бесплатном подключении населения к газу
Владимир Путин подписал закон о бесплатном подключении населения к газу
Онлайн-трансляция с моста на Циолковского в Нижнем Тагиле появилась на TagilCity.ru
Онлайн-трансляция с моста на Циолковского в Нижнем Тагиле появилась на TagilCity.ru
Салдинцы выступили против строительства кремниевого завода в «Титановой долине»
Салдинцы выступили против строительства кремниевого завода в «Титановой долине»
В хищении 1,5 млрд рублей обвиняется экс-министр госимущества Свердловской области
В хищении 1,5 млрд рублей обвиняется экс-министр госимущества Свердловской области
Первый асфальт укладывают на мосту через Тагильский пруд
Первый асфальт укладывают на мосту через Тагильский пруд
Общество
Гектары пустыни на месте леса остались после добычи платины в Висиме
Гектары пустыни на месте леса остались после добычи платины в Висиме
Здоровье и экология
Дума о Нижнем Тагиле. Обзор выборов в Госдуму по Нижнетагильскому округу 2021
Дума о Нижнем Тагиле. Обзор выборов в Госдуму по Нижнетагильскому округу 2021
Подробнo
День России, ГТО и Ледовое побоище: выходные в Нижнем Тагиле
День России, ГТО и Ледовое побоище: выходные в Нижнем Тагиле
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К штрафу в 4,5 млн за взяточничество приговорен экс-начальник полиции Первоуральска
К штрафу в 4,5 млн за взяточничество приговорен экс-начальник полиции Первоуральска
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Дума поддержала поправку о квотировании выбросов в городах с загрязнённым воздухом
Дума поддержала поправку о квотировании выбросов в городах с загрязнённым воздухом
Вчера, 16:47Здоровье и экология
Раньше срока начался ремонт скейт-площадки на площади Славы в Нижнем Тагиле
Раньше срока начался ремонт скейт-площадки на площади Славы в Нижнем Тагиле
Вчера, 15:10Общество
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330 тысяч рублей за поврежденную на переезде машину заплатит РЖД свердловчанину
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Поправки о регулировании вредных выбросов в атмосферу рассмотрит Госдума
Поправки о регулировании вредных выбросов в атмосферу рассмотрит Госдума
10 июня, 16:28Здоровье и экология
Нарушения в работе ЕВРАЗ НТМК обнаружил Ростехнадзор
Нарушения в работе ЕВРАЗ НТМК обнаружил Ростехнадзор
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Предложить территории для благоустройства в 2022 году могут тагильчане
Предложить территории для благоустройства в 2022 году могут тагильчане
Вчера, 14:18Общество
В антирейтинг по неравенству доходов населения попала Свердловская область
В антирейтинг по неравенству доходов населения попала Свердловская область
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За прописку почти сотни нелегалов свердловчанин получил 1,5 года тюрьмы
За прописку почти сотни нелегалов свердловчанин получил 1,5 года тюрьмы
Вчера, 12:01Общество
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