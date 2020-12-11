Аналитика
#новости#этотагил#мастрид#300лет
December
Проект особого значения: чем важна новая трасса через Волго-Ахтубинскую пойму
«НовостиВолгограда.ру» рассказывает, чем важен для Волгоградской области масштабный проект по строительству новой трассы через Волго-Ахтубинскую пойму
Вчера, 12:08
February
Война за кресло губернатора: в мэрии Тагила нашли в мусорном кризисе след полпредства
Местные випы разглядели в мусорном протесте войну политических элит. Заметка полпредского СМИ о митинге в Нижнем Тагиле будоражит обитателей мэрии
27 февраля 2019, 07:01
October
Опыт vs молодость: как складывается работа в городской думе Нижнего Тагила
Председатель гордумы Алексей Пырин в беседе с TagilCity.ru охарактеризовал председателя каждой комиссии городской думы Нижнего Тагила.
10 октября 2018, 15:58
Свердловскую область ждет внеплановое повышение тарифов ЖКХ
Госдума РФ с 1 января 2019 года повысила ставку НДС на 2%, с 18% до 20%. В эти же сроки нас ждут и внеплановый рост тарифов ЖКХ и платы за капремонт.
2 октября 2018, 15:05
Жестокость не по-детски: почему свердловские подростки нападают на инвалидов
Что заставляет подростков быть жестокими, особенно с теми, кто слаб физически? TagilCity.ru пообщался с представителями социальной сферы.
1 октября 2018, 15:25
September
Голосование за мэра Нижнего Тагила: что там с выбором?
12 октября в Нижнем Тагиле депутаты будут выбирать главу города. Народные избранники - наши с вами то есть - будут голосовать от имени жителей города.
28 сентября 2018, 18:00
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