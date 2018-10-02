Свердловскую область ждет внеплановое повышение тарифов ЖКХ

Что происходит? В 2018 году правительство РФ повысило налог на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20%. Это означает, что все участники рынка повысят свою стоимость на 2% и процесс будет лавинообразным. Предположим, пекарь повышает стоимость булки хлеба на 2%, шофер, развозящий хлеб, тоже повышает стоимость своих услуг. Ритейлер – тоже. В итоге, булка хлеба для нас, конечных потребителей, вырастет пропорционально.

Из-за повышения НДС вырастет и инфляция. Первый зампред правительства РФ Антон Силуанов уже предположил, что, вместо запланированных 3%, в 2019 году рост инфляции ожидается на уровне 4-4,5%. Это – оптимистичный прогноз системного чиновника.

Еще летом ресурсоснабжающие компании заявили (по данным ассоциации «ЖКХ и городская среда»), что их убытки в случае повышения НДС до 20% вырастут на 45 млрд рублей, при общем объеме в 4,5 тлрн. В процентном соотношении не впечатляет, но в абсолютных цифрах…

О том, что стоимость услуг ЖКХ для населения вырастет существенно, мы говорили еще в июне, когда выступали против закона о повышении НДС с 18 до 20%. Но чиновники финансово-экономического блока Правительства с трибуны практически клялись, что этого не будет. Сейчас, когда Правительство, вопреки позиции ФАС, все-таки утвердило двойное повышение - мы видим, чего стоили эти слова,комментирует депутат Госдумы от Свердловской области Дмитрий Ионин.

26 сентября правительство РФ утвердило решение об индексации тарифов на услуги ЖКХ в 2019 году в два этапа: на 1,7% с 1 января и на 2,4% с 1 июля.

Министерство предлагает в 2019 году синхронизировать по времени изменение налогов и тарифов — то есть увеличить тарифы с 1 января 2019 года. Это позволит учесть рост НДС и нивелировать дополнительный рост тарифов с середины года. Вместе с тем, министерство дополнительно прорабатывает размер индексации тарифов в 2019 году для того, чтобы совокупное изменение тарифов в 2019 году не превышало целевое значение инфляции (4%),пресс-служба Минэкономразвития РФ.

Напомним, в сентябре правительство Свердловской области также объявило о повышении тарифа на капремонт на 36 копеек за кв.м. до 9,36 рубля с 1 января 2019 года.

Почему коммунальщики повышают цены? Причин повысить коммуналку – множество. До этого тарифы ЖКХ росли из-за удорожания расходников, топлива, роста стоимости обслуживания и ремонта коммунальной инфраструктуры и т.д.

Даже до повышения НДС, у «управляшек» давно наблюдается дефицит бюджета. Это выражается в задержках выплат зарплат и других факторах. Руководство УК объясняет это неплатежами со стороны собственников жилья.

Несмотря на то, что рынок УК в Свердловской области очень привлекателен для инвесторов (общая тенденция на Урале: поглощение небольших УК крупными), сами УК, такое ощущение, давно находятся на грани выживания, пояснил TagilCity.ru бывший сотрудник управляющей компании «РЦ УЖК ЖКО-Екатеринбург», контролирующей приличный объем жилого сектора мркн Эльмаш и Уралмаш столицы Урала, Руслан (имя интервьюера по его просьбе изменено, прим. ред.).

И повышение НДС ударит в первую очередь по УК, а не по ресурсникам, уверен экономист Александр Предеин.

Повышение ставки НДС отразится сильнее всего на управляющих компаниях, основные траты которой – зарплатный фонд, с которого и взимается НДС. Если на ТСЖ это особо не отразится, то на УК – очень даже,считает эксперт.

Основная причина растущих цен на ЖКХ в том, что коммунальные сети безнадежно устарели. Расход их ресурса уже приближается к 80-90%. Поэтому каждую зиму ломаются теплосети. Когда это стало понятно, государство отдало коммунальную сферу в частные руки. Но у частников нет денег, чтобы начать перекапывать свердловские города и укладывать новые трубы. Поэтому ремонт идет по «заплаточному» принципу. И поэтому ресурсники требуют у РЭК (ресурсная комиссия, их регулятор) повысить тарифы ЖКХ. УК же требуют повысить тарифы просто потому, что их расходы также вырастут.

Строго говоря, управляющие компании могут быть освобождены от НДС, если оплатят стоимость ресурсов заранее (и не производят ресурсы сами) и продадут их собственникам жилья без добавленной стоимости. Но на практике это очень сложно представить.