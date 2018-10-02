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Свердловскую область ждет внеплановое повышение тарифов ЖКХ
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Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Аналитика

Свердловскую область ждет внеплановое повышение тарифов ЖКХ

Сегодня, 15:05
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