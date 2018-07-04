Июль
Стихи, танцы и фейерверк. Где в Нижнем Тагиле провести выходные?
На этих выходных вас ждут литературный парад, танцевальная прогулка, фейерверк и другие интересные события.
12 июля, 23:29
Срединедельный культобзор: «Всё в шоколаде»
События среди недели, новости культуры и спецпроекты TagilCity.ru.
10 июля, 12:43
Сколько стоит купить зачет, экзамен и диплом в вузах Нижнего Тагила?
На сегодняшний день в образовательных учреждениях платежеспособность обучающихся играет важную роль.
9 июля, 17:00
Кому за... На чем заработать на пенсии?
Мы не стали дискутировать на счет пенсионной реформы, а постарались найти варианты развития событий в новых условиях.
6 июля, 18:00
День семьи, ромашки и льготное кино. Где в Нижнем Тагиле провести выходные?
На этих выходных вас ждут концерты, гуляния, экскурсии, кино и прочие яркие события.
5 июля, 16:42
Фестиваль молодых семей пройдет в Нижнем Тагиле с 7 июля
5 июля, 14:47
День семьи любви и верности пройдет в Нижнем Тагиле с 6 по 9 июля
4 июля, 16:33