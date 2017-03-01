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Великий Пост – 2017
Кто, как и почему постится в Нижнем Тагиле?
В понедельник 27 февраля у православных начался Великий пост, который продлится 40 дней. С наступлением постного времени в обществе много рассуждают о том, как правильно питаться, кому есть, а кому не есть, какие продукты запрещены, а какие разрешены. К решению гастрономических вопросов охотно подключаются разного рода специалисты, которые буквально диктуют список продуктов. Создается впечатление, что пост – это очередная популярная диета. В чем суть Великого поста? Как правильно себя вести, и что будет с теми, кто выбрал пост только, как диету?

Редакция TagilCity.ru пообщалась с диаконом Климентом Диденко, священником Андреем Брагиным, клиническим психологом Алексеем Юрьевичем, вегетарианцем Ольгой и с тагильчанкой Юлией, которая впервые решила поститься.
Что такое пост?
Таинство
Когда мы говорим о посте, надо понимать, что это прежде всего духовный процесс, который протекает в душе верующего человека. Пост – это, прежде всего участие в церковных Таинствах. В эти дни христиане стараются чаще исповедоваться и причащаться. Еще пост - это время уникальных молитв. Например, прямо сейчас (с понедельника до четверга первой недели) по вечерам в храмах читается канон Андрея Критского - это глубоко богословская, поэтическая молитва, написанная в форме публичной исповеди о том, как душа может пасть во власть страсти и греха и как из этого рабства своей природе и греху можно выбраться. И, конечно же, пост – это время смирения и любви. В это время христиане сводят все свои дела к минимуму ради любви к Богу и ближним. К первому через молитву, а ко вторым – через добрые дела, прощение и примирение

Андрей Брагин
Настоятель прихода в честь Воскресения Христова
Отказ от искушений

Юлия
30 лет
Это отказ от вредных привычек, от еды. Еще в сексе воздерживаются, отказываются от музыки, праздных развлечений, телевизора. Видела репортаж, в котором дети говорили, что они во время поста отказываются от социальных сетей, компьютерных игр, потому что это важное для них развлечение, и часть жизни, а просто не есть, для них это не так уж и трудно. Я постаралась для себя сделать зарок, не хочу читать всякие скабрезные книжки про любовь. Вчера еле удержалась, но не делала это за счет инстаграмма и контакта
Весна души
Постом называется – весна души, весна церкви, не только весенний период совпадает с ним по времени, но под весной подразумевается обновление жизни. Людям дается шанс начать жизнь заново. И самые драгоценные люди, которые начнут приходить в храм, это те люди, которые впервые в этом году придут на исповедь; которые впервые согнут колени, чтобы приклонить их перед Богом, потому что для многих сложно встать на колени пред Богом. Они готовы стоять на коленях перед возлюбленной или перед начальником, чтобы он подписал отпуск, но пред Богом многие скажут: «Я не собираюсь кланяться Ему.

Климент Диденко
Диакон
Образ жизни

Ольга
42 года, вегетарианец
Отказ от употребления мяса животных - это разумное решение. Массово убивать животных, для того, чтобы в ресторанах было сто различных блюд - это настоящее зло. И у нас есть шанс, хотя бы это зло не совершать. И не только в Великий пост, а постоянно.
Мало кто вспоминает, что свои намерения и меру поста верующий, прежде всего, должен обсудить с духовником или исповедующим священником. Пост – это правильная духовная жизнь, а не правильный список продуктов. Это время для того, чтобы подумать о нуждающихся, о своих слабостях, о своих поступках. А самое важное, пост – это молитва.
Многие постящиеся сейчас в первую очередь считают, что пост это такая разгрузочная диета. Сложно соотнести нашу бытовую жизнь с духовными потребностями, ну и знаний, конечно, нет.

Юлия
30 лет
Отказ от привычного образа жизни – сложное испытание и не может не отразиться на здоровье и психике современного человека.

Перед тем, как отказаться от привычного рациона питания, необходимо проконсультироваться со специалистами. При болезни пищеварения, анемии, недостатка кальция и других заболеваний для каждого пациента диетологи разрабатывают индивидуальную диету.
Что будет с теми, кто выбрал пост только как диету?
Пустота
Если мы исключим из поста все то, что ему присуще, и оставим только гастрономическую составляющую - получится весьма сомнительная диета. Похудеть от нее вряд ли получится, поскольку рацион из одних углеводов к этому совсем не располагает. Получается, что без религиозной практики пост будет попросту пустым.

Андрей Брагин
Настоятель прихода в честь Воскресения Христова
Плохая экология, плотный график, неправильное питание - наиболее частые причины стресса.

Редакция TagilCity.ru попросила клинического психолога рассказать о негативных сторонах неправильного голодания, а также дать некоторые рекомендации для постящихся.
Стресс

Алексей Широких
Клинический психолог высшей категории
Во-первых, всё зависит от настроя человека. Если он знает, ради чего голодает, это не будет для него сильным стрессом. Вообще, любое изменение стиля питания, недостаток пищи, белковое голодание – может привести к стрессу. У человека может повышаться раздражительность. Важно, как он к этому относится. Правильно ли понимает свои состояния и умеет ли он с ними обращаться. Если человек голодает только ради моды, он будет ругаться, и это не принесет пользы. Всегда нужно думать о последствиях.
Угаснет огонь
Мы не постимся для стройности фигуры, мы постимся, чтобы в душе наступила Божественная тишина, чтобы мы узнали свою веру по-настоящему, чтобы в нас загорелся огонек веры, чтобы он святился всю жизнь, чтобы мы по вере жили, и сияло имя Христово в сердцах наших.

Климент Диденко
Диакон
Какая польза от поста?
Спасение

Климент Диденко
Диакон
Некоторые впервые канон выслушают, кто-то постарается впервые в жизни не есть того, что церковь не благословляет, кто-то постарается бросить курение или иную злую привычку. Эти драгоценные души – составляют сокровище мира, все это в церкви собственно и происходит ради людей, чтобы люди в церкви спасались, очищались, чтобы наступала Божественная тишина в помыслах и совести, чтобы совесть переставала терзать человека. Человек так много суетится, чтобы не чувствовать уколы совести. Когда человек бегает в мирской суете, ему как бы меньше «больно».

Если будут только накопительство, жадность, празднословие, блуд, зависть, суета и прочее, то конечно никакого смысла нет в этом зверинце, под названием «человечество». Если не будет покаяния, смысла в жизни нет ни какого. Покаяние отдельного человека или всех людей собранных верой, это есть залог будущей жизни мира.
Очищение
Сразу чувствуется легкость. Мысли становятся чище, человек становится уравновешеннее. Организм очищается, а вместе с ним и дух становится сильнее. Со временем начинаешь по-другому относиться к еде и к людям, которые не имеют возможности хорошо питаться.

Ольга
42 года, вегетарианец
Что самое сложное для тех, кто впервые решил поститься?
Верующие во время поста ограничивают себя не только в еде. Развлечения, пагубные привычки, вредное общение и многое из того, что люди совершают в повседневной жизни, тоже необходимо исключить.

Что самое сложно при отказе от привычного образа жизни и как справляться с трудностями?

Для тех, кто решил соблюдать пост впервые, журналист TagilCity.ru обратился за советом к тем, кто уже испробовал на себе испытание постом.
Искушение

Юлия
30 лет
Я и раньше отказывалась от мяса. Например, в какие-то определенные дни недели. Сейчас хочу попробовать все же поститься по-настоящему. Самое трудное в посте, - на мой взгляд, это избежать искушений, например, к гостях, так и тянется в рот какая-нибудь коварная роллина или конфетина на работе. При этом людям лучше не говорить, что постишься, можешь нарваться на негатив, смешки и пр., в общем–то, это мало задевает, но опять же, зачем людей искушать. К тому же у самого человека могут возникнуть высокомерные мысли, как у некоторых вегетарианцев или других «высших» людей.

А! вот еще, что сложно. Что есть на завтрак во время поста? Ну, каша там, это понятно, но хотелось бы и что-то другое.
Сначала кажется, что, если вы исключите из рациона мясо и яйцо, то готовить еду будет не из чего. Но это дело привычки. Чем больше изучаешь кухню, основанную на растительной пище, тем больше находится интересных рецептов. Со временем блюда становятся все разнообразнее и вкуснее.

На мой взгляд, надо постепенно ко всему переходить. Нельзя резко менять питание. Сначала исключить один продукт, и посмотреть на реакцию организма, потом попробовать исключить другое.

Ольга
42 года, вегетарианец
По каким причинам можно отказаться от поста? Как поступить, если религиозная традиция по каким-то причинам нарушена? Об этом журналист редакции TagilCity.ru спросил священника Андрея Брагина.
По каким причинам можно отказаться держать пост?
Нет таких причин

Андрей Брагин
Настоятель прихода в честь Воскресения Христова
Нет таких причин, по которым христианин мог бы отказаться от поста. Об этом есть важные церковные установления. Совсем другое дело – выбрать его меру и образ. В действительности, бывают случаи, когда по состоянию здоровья человек не может поститься полноценно и не может отказаться от тех или иных продуктов. Однако, мы уже выяснили, что пост – это не только воздержание от пищи. Такое воздержание очень важно, поскольку именно им мы получаем власть над собой. Мы как бы показываем, что наше призвание гораздо выше всего этого мира, что ради любви к Богу мы можем возвыситься и переступить даже свою собственную природу. Воздержание от пищи – это средство, упражнение, направленное на очищение тела и разума, но совершенно точно не цель. Поэтому, если кто-то не может поститься в полной мере, нужно выбирать тот способ, который подойдет. Этот способ можно обсудить со священником и благословиться у него. В любом случае, пост должен быть хоть маленьким, но подвигом, чтобы по окончании мы могли сказать, что он нас хоть немного поменял.
Если во время поста ухудшится состояние здоровья, то можно просто прекратить пост?
Пересмотреть строгость поста

Андрей Брагин
Настоятель прихода в честь Воскресения Христова
Важно помнить, что здоровье – это тоже дар Божий, который нужно хранить и оберегать. Если не ради себя, то хотя бы ради близких, которые потом будут вынуждены лечить и заботиться о вас. Если есть риск здоровью, то нужно все тщательно обдумать, готовы ли вы к его последствиям? Поэтому, если пост сказывается на вашем здоровье, есть смысл пересмотреть его строгость. Есть такие примеры, что во многих монастырях для старых монахов и послушников питание организуется по более мягкому уставу, а в семинариях для молодых студентов допускаются и рыба и даже молоко.
Есть ли смысл в продолжении соблюдения поста, если он будет нарушен?
Нельзя отчаиваться

Андрей Брагин
Настоятель прихода в честь Воскресения Христова
Не бывает людей без греха. Очень многие святые люди знали, что такое грехопадение. Именно поэтому прямо перед постом на службах мы читаем притчу о блудном сыне. Она как раз и говорит о том, что как бы глубоко человек не пал, у него есть возможность прийти к своему Небесному Отцу за прощением. Поэтому, если пост нарушен, то нельзя отчаиваться. Нужно подниматься и продолжать свой путь.
Если постящийся случайно попал на празднование, веселье, как ему следует поступить?
Не будьте унылы

Андрей Брагин
Настоятель прихода в честь Воскресения Христова
Конечно, во время поста нужно ограничивать свои развлечения. Но бывают различные ситуации, в которых это реализовать оказывается очень сложно. Например, как пропустить день рождения матери, мужа или еще кого-то? Хорошо, когда они сами христиане или просто поддерживают ваш пост, но это не всегда так. Зачастую людям это просто не понятно и отказ воспринимается как ханжество и оскорбление.

Мне думается, что жестокосердие, которое человек проявит при том, что обидит близкого человека ради поста, повредит ему гораздо больше. И Христос говорит: «Когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися». Не думаю, что здесь можно вывести универсальное правило, ведь всегда можно использовать этот принцип как постоянную отговорку для нарушения поста.

Для каждой ситуации должно быть свое решение, главное слушать при этом свою совесть и не забывать о своем главном призвании – любви к Богу и любви к ближнему, которые никогда не вступают в противоречие. Только если мы сами запутались. А пост – это как раз то время, в которое дано нам, чтобы мы в себе разобрались.
Редакция TagilCity.ru пообщалась с разными респондентами и попыталась ответить на вопросы, что такое пост и как его держать.

Великий пост - это не только диета. Прежде всего - это духовное очищение. Пост - время для размышлений, для возможности посмотреть на какие-то привычные вещи с другой стороны, отказаться от обиды, проявить уважение...

Специалисты отмечают, что полный отказ от привычных продуктов может отрицательно повлиять на здоровье человека. Если пост сказывается на вашем здоровье, есть смысл пересмотреть его строгость.

Прислушивайтесь к своему организму и будьте здоровы.
Текст: Камила Мориак
Оформление: Ксения Драницина
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