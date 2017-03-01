В понедельник 27 февраля у православных начался Великий пост, который продлится 40 дней. С наступлением постного времени в обществе много рассуждают о том, как правильно питаться, кому есть, а кому не есть, какие продукты запрещены, а какие разрешены. К решению гастрономических вопросов охотно подключаются разного рода специалисты, которые буквально диктуют список продуктов. Создается впечатление, что пост – это очередная популярная диета. В чем суть Великого поста? Как правильно себя вести, и что будет с теми, кто выбрал пост только, как диету?
Редакция TagilCity.ru пообщалась с диаконом Климентом Диденко, священником Андреем Брагиным, клиническим психологом Алексеем Юрьевичем, вегетарианцем Ольгой и с тагильчанкой Юлией, которая впервые решила поститься.