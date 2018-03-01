Полковник Мяу



Думаете, этому Полковнику никто не пишет? Как бы не так!



Мяу стал популярен из-за своей шерсти. Лохматость и вздыбленность шерсти кота придают ему грозный и чёртиковатый вид. Между прочим, у Полковника самая длинная шерсть в мире. Он даже попал с ней в Книгу рекордов Гиннеса. В 2013 году Полковник участвовал в съемках благотворительного ролика вместе с другими знаменитыми котами, в том числе Grumpy Cat. В ноябре 2013 года кот оказался в больнице, где ветеринары установили, что у него врожденные проблемы с сердцем. А в 2014 году Полковника не стало.

