Будни в Нижнем Тагиле: Ван Гог, «Золотая кочерыжка» и ГТО

4 апреля в 18:00



Выставка рассказывает об обнаружении в Нижнем Тагиле писем семьи Карамзиных.



На экскурсии вы узнаете, каким образом письма оказались в Нижнем Тагиле и познакомитесь с содержанием наиболее значимых посланий, в которых члены семьи Карамзиных описывают события, происходившие в семье А.С. Пушкина накануне его последней дуэли с Дантесом и после нее.



Стоимость: дошкольник - 25 рублей, учащийся - 45 рублей, студент - 60 рублей, пенсионер - 75 рублей, взрослый - 90 рублей.



Музей «Демидовская дача», ул. Красногвардейская, 5а



