Будни в Нижнем Тагиле: Ван Гог, «Золотая кочерыжка» и ГТО
Куда пойти среди недели в Нижнем Тагиле?
С началом новой недели наступил апрель. Апрель от латинского - «согреваемый солнцем». Надеемся, что солнце вскоре нас все-таки порадует теплом. На этой неделе обязательно отметьте День смеха, ведь смех продлевает жизнь.
Тёплой, весёлой и по-настоящему весенней вам недели. А куда сходить в будни - читайте в новом культобзоре от TagilCity.ru.
Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
«Ревизор»
4 апреля в 18:00
Стоимость: 200-250 рублей
Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
«Ханума»
5 апреля в 18:00
Стоимость: 450-500 рублей
Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
Тематическая экскурсия «Тагильская находка. А.С. Пушкин в письмах Карамзиных»
4 апреля в 18:00
Выставка рассказывает об обнаружении в Нижнем Тагиле писем семьи Карамзиных.
На экскурсии вы узнаете, каким образом письма оказались в Нижнем Тагиле и познакомитесь с содержанием наиболее значимых посланий, в которых члены семьи Карамзиных описывают события, происходившие в семье А.С. Пушкина накануне его последней дуэли с Дантесом и после нее.
Музей «Демидовская дача», ул. Красногвардейская, 5а
Кино
Мелодрама «Мы»
Сеансы с 1 по 3 апреля ТЦ DEPO в 13:30
Фантастика «Шазам»
Сеансы с 4 апреля «Россия», «Родина» ТЦ DEPO: 11:15, 14:00, 16:45, 19:30, 22:15 «Красногвардеец»: 12:40, 19:40, 22:00
Мультфильм «Щенячий патруль: Мегащенки»
Сеансы с 4 апреля «Красногвардеец»: 09:00, 11:50
Винсент Ван Гог – Новый взгляд
2 апреля в 19:00 Музей Ван Гога в Амстердаме открывает свои двери и коридоры для беспрецедентного доступа ко всем бриллиантам своей коллекции. Этот фильм заново представит публике богатейшую коллекцию работ признанного гения кисти, предложит интерпретации ведущих искусствоведов мира, а также расскажет о новейших исследованиях творчества великого живописца, проведённых сотрудниками Музея Ван Гога.