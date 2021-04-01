Этот бизнесмен успешно реализовывает свои планы в медиасфере уже при четвертом мэре. У него в распоряжении телеканал, интернет-СМИ, рекламное агентство и ещё несколько других проектов. В разное время он появлялся в кабинетах мэрии в разных ролях, но так до сих пор и не закрепился в роли политика - бизнес ему удаётся лучше, считают местные политологи. И по тем же причинам наши эксперты с осторожностью высказываются о возможной политической карьере Соловьева: некоторые считают его слишком токсичным для политических партий, а в роли самовыдвиженца его представить ещё сложнее. В любом случае, пока собеседники издания отводят ему роль серого кардинала, стремящегося внести хаос в любую систему. Однако недюжинные амбиции и устойчивое финансовое положение Александра Соловьева вполне могут преподнести городу несколько сюрпризов.