Ибрагим Абдулкадыров

Личность полковника для Нижнего Тагила, можно сказать, легендарная. И основная городская легенда гласит о том, что именно этот человек является хозяином в городе: и отдельные персоны, и бизнес, и теневые структуры не начинают никаких дел без его одобрения. В 2018 году Абдулкадыров получил звание «Почетный гражданин Нижнего Тагила» и наградную ленту из рук Владислава Пинаева, всего через несколько месяцев после вступления последнего в должность врип главы Нижнего Тагила. Хорошие отношения связывают полковника Ибрагима Абдулкадырова и главы города Владислава Пинаева уже много лет, еще со времен введения Пинаева в свердловскую политику.



Политические амбиции полковник Абдулкадыров проявил в 2016 году, когда выдвинулся на праймериз «Единой России» на выборы в Госдуму. Предварительное голосование сложилось в пользу главного полицейского в городе. Поддержку во время избирательной компании Абдулкадырову оказывал в том числе и Сергей Силяев, совладелец «Водаканала» и член общественного совета при местной полиции и политсовета партии «Единая Россия».



Однако в итоге результаты праймериз в партии были отменены после заявлений о нарушениях. Обсуждалось выдвижение Абдулкадырова уже от справедливороссов, однако позже он вовсе снялся с предвыборной гонки. Тогда кандидатом от Нижнего Тагила стал Алексей Балыбердин, которого и избрали в депутаты Госдумы. О возможной затаенной обиде Абдулкадырова из-за несостоявшейся карьеры федерального политика говорят и негативные высказывания Владислава Пинаева в адрес Балыбердина под одной из публикаций депутата в соцсетях, вызвавшие многочисленные пересуды в местной тусовке элит.



Дальнейшие амбиции начальника местной полиции связывают с постом градоначальника, избрание которого теперь определяют депутаты Гордумы. Среди местных депутатов числится и сын Абдулкадырова — Гаджи Абдулов. Супруга полковника Людмила Абдулкадырова возглавляет управление промышленной политики и развития предпринимательства администрации Нижнего Тагила.