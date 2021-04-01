Клан «Бизнесмены в законе»

Лихие девяностые не прошли мимо Нижнего Тагила. За двадцать лет многие люди, которых связывают с неоднозначными событиями того периода, полностью ушли в бизнес и занимают достаточно позиции в своих отраслях, близкие к монополистическим.



По факту это не клан сотрудничающих людей с тесными связями, но сформированное сообщество с негласным пактом о неконкуренции — у каждого бизнесмена была своя сфера деятельности, в которую в течение двух десятилетий никто не заходил без особого разрешения. Большинство членов клана многие годы оставались в тени, параллельно строя коттеджи на сотни квадратных метров и выкачивая деньги с помощью годами отработанных схем.



Одним из самых обеспеченных тагильских бизнесменов является Олег Сохраннов, ставший несколько лет назад почетным гражданином Нижнего Тагила. В начале 90-х годов он был директором ТОО «Фортуна», а сейчас у него хорошо идет строительный бизнес: ЗАО «Стройкомплекс» получает новые и новые контракты по всему региону, в том числе занимается капитальными ремонтами домов. Одним из последних крупных объектов в Нижнем Тагиле был роддом на Вагонке, который планировалось открыть еще осенью 2020 года, но пока работы еще не окончены и для этого, по словам руководства ЦГБ № 1, потребуется еще около года.



Ассоциация предпринимателей «Объединение „Союз-НТ“» собрала в себе самых ярких представителей тагильских бизнесменов из 90-х годов. У транспортной компании «Союз-НТ» интересы в городе больше денежные, нежели политические. Руководитель объединения Анатолий Соловьев, работавший в свое время и в горкоме компартии, и в КГБ, умер несколько лет назад, а его транспортную фирму возглавил сын Илья Соловьев. Заместителем директора «Союз-НТ» является депутат гордумы Александр Петров. Эту группу бизнесменов также связывают с компанией «Синегорье», занимающейся напитками.



Половиной доли компании ООО «СТК», оказывающей услуги по перевозкам, владеют член политсовета «Единой России» и соучредитель ООО «Водоканал-НТ» Сергей Силяев и его сын Илья. Также Сергей Силяев входит в общественный совет при МУ МВД России «Нижнетагильское», мажоритарная доля в «Водоканале» досталась ему во времена мэрства Николая Диденко путем банкротства муниципальной компании.



Александр Петров, Илья Соловьев и Сергей и Илья Силяевы делят основную часть рынка местных пассажироперевозок, а теперь еще и получили возможность обновить автопарк современными экологичными автобусами в рамках нацпроекта «Экология». Этим было снято напряжение в отношениях владельцев маршруток и МУП «Тагильский трамвай». Традиционный конфликт между частными маршрутками и муниципальными трамваями базируется на взаимных претензиях. Первые регулярно просят поднять стоимость проезда под предлогом улучшения условий для пассажиров, а вторые жалуются на дублирующие маршруты, которые отбирают клиентов у электротранспорта.



Еще один именитый представитель тагильского бизнеса — Николай Кытманов, директор фирмы «Реквием» и ряда сопутствующих компаний. После многих лет практически монополистического положения бизнесмен ослабил хватку, на рынок зашли новые игроки, в том числе связанные с духовными лицами.



Среди исполинов тагильского бизнеса стоит назвать и чету Мордвовых. Лев Мордвов владеет пиццерией на Первомайской, которая в 2020 году покинула историческое местоположение и переехала в другое здание. В конце 2020 года Лев Мордвов обратился в арбитражный суд с заявлением с просьбой признать его банкротом, однако суд в этом ему отказал. На данный момент приставы взыскивают с него порядка 13 млн рублей по нескольким исполнительным производствам.



Как таковых медийных активов у представителей данного клана нет, но для решения своих вопросов представители клана никогда и не пользовались тонкостями пиара, в ход всегда шли силовые способы достижения целей. В перспективе влияние членов группы будет продолжать ослабевать — как из-за ухода от дел основателей фирм в силу возраста, так и в связи с новыми правилами игры на рынке. Однако добытого за десятилетия работы хватит далеко не одному поколению этих бизнесменов в законе.