Клан ЕВРАЗ НТМК

Цель НТМК — приносить прибыль Роману Абрамовичу. Прибыль выше, когда выручка растёт, а затраты — нет. Проблема экологии — потенциальная чёрная дыра, куда можно спустить миллиарды, и уйти в убытки, так и не улучшив качество жизни горожан. Больные места ЕВРАЗа в Нижнем Тагиле — это воздух, санитарно-защитная зона, шламоотвалы и загрязнение рек. В девяностые и нулевые все решалось по-простому: удовлетворением личных хотелок первых лиц и их семей. Позже амбициозный Сергей Носов во время мэрства, зная комбинат изнутри, буквально заставил НТМК пойти на индульгенцию в форме финансирования моста через пруд. Носов угрожал поставить лабораторию прямо возле вокзала и фиксировать превышения ПДК каждый день. Штрафы невысокие, когда платишь их раз в месяц, но ежедневные превышения даже для Абрамовича обойдутся недешево, не говоря об угрозе негативной информволны, которая могла попросту потопить комбинат. Носов добился своего, но обрёл могущественного врага. Сегодняшняя мэрия ведёт себя осторожнее с кланом НТМК, продолжает проекты Носова, передаёт в управление комбинату муниципальный телеканал и решает проблемы с помощью мягкой дипломатии.



От второй боли — санитарно-защитной зоны — избавляться не придётся, пока эта зона не установлена. И здесь ЕВРАЗ использует весь свой политический арсенал, чтобы годами откладывать ее установку. Тем же путём затягивается и заминается проблема шламоотвалов и сточных вод. В Качканаре же до сих пор работают проверенные методы 90-х. Монахам просто дали денег за молчание.



Для поддержания мощи политического потенциала ЕВРАЗу мало штатных gr-рщиков, необходимо поддерживать кворум в городской думе, содержать депутатов на своих участках и на уровне области, а в идеале — и в Госдуме. Тёплые отношения с региональным правительством помогают дожимать упрямую местную власть.



Однако не все интересы группы строятся вокруг желания угодить Абрамовичу. Используя заводской ресурс, ее члены решают и личные проблемы бизнеса и семьи.



Стоит отдать должное комбинату, недавно была модернизирована доменная печь, запускаются пусть и не глобальные, но программы по улучшению экологии, миллионы вкладываются в культуру, спорт и благотворительность. Да и мост через Тагильский пруд — это поистине мечта тагильчан с демидовских времён. И наконец-то она сбывается.



За счёт реализации в Нижнем Тагиле соцпроектов холдинг зарабатывает себе сторонников в сфере спорта, культуры и общественной среде. Таким образом комбинат по проверенной годами схеме готовит лояльный электорат сразу к ряду выборов: можно с уверенностью заявить, что предприятие захочет усилить свои позиции в городской думе, предложить своего кандидата в Госдуму в 2021 году и даже на кресло мэра в 2023 году.



Потерей в минувшем году для данной группировки стал уход с предприятия Алексея Кушнарева. Попытки скрывать этот факт долго не продержались, при этом появились споры о том, что Кушнарев планирует претендовать на кресла в региональной политике. Однако опытный управленец-металлург предпочёл продолжить карьеру в коммерческих структурах, заняв руководящую позицию в холдинге Алишера Усманова «Металлоинвест». Еще одна потеря для Нижнего Тагила, но не для ЕВРАЗа в целом — это переход Алексея Пырина (ранее был директором по персоналу на НТМК) в дивизион «Сибирь». Оставив пост председателя городской думы, он вроде и ослабил позиции предприятия в этом органе власти, однако его кресло занял Вадим Раудштейн — популярный у элиты юрист и брат директора РЦКО «Урал» Елены Раудштейн.



При этом назначение на пост руководителя дивизиона «Урал» тагильчанина Дениса Новоженова хорошо перекликается с текущей государственной политикой продвижения в топ-менеджмент молодых управленцев, что также сыграло в пользу ЕВРАЗа. В стране становится все больше молодых губернаторов и министров, кадровый резерв государство формирует за счёт проекта «Лидеры России «, где также ставка делается на молодых людей.



Пул СМИ, с которыми связана Ирина Пудовкина, — не единственный медиаактив комбината. Финансовая поддержка благотворительного фонда Егора Бычкова «Живи малыш» связывает компанию хорошими отношениями и с А Н Между строк, где Бычков является директором.