Клан ЕВРАЗ НТМК

Цель НТМК — приносить прибыль Роману Абрамовичу. Прибыль выше, когда выручка растёт, а затраты — нет. Проблема экологии — потенциальная чёрная дыра, куда можно спустить миллиарды, и уйти в убытки, так и не улучшив качество жизни горожан. Больные места ЕВРАЗа в Нижнем Тагиле — это воздух, санитарно-защитная зона, шламоотвалы и загрязнение рек. В девяностые и нулевые все решалось по-простому: удовлетворением личных хотелок первых лиц и их семей. Позже амбициозный Сергей Носов во время мэрства, зная комбинат изнутри, буквально заставил НТМК пойти на индульгенцию в форме финансирования моста через пруд. Носов угрожал поставить лабораторию прямо возле вокзала и фиксировать превышения ПДК каждый день. Штрафы невысокие, когда платишь их раз в месяц, но ежедневные превышения даже для Абрамовича обойдутся недешево, не говоря об угрозе негативной информволны, которая могла попросту потопить комбинат. Носов добился своего, но обрёл могущественного врага. Сегодняшняя мэрия ведёт себя осторожнее с кланом НТМК, продолжает проекты Носова, передаёт в управление комбинату муниципальный телеканал и решает проблемы с помощью мягкой дипломатии.
От второй боли — санитарно-защитной зоны — избавляться не придётся, пока эта зона не установлена. И здесь ЕВРАЗ использует весь свой политический арсенал, чтобы годами откладывать ее установку. Тем же путём затягивается и заминается проблема шламоотвалов и сточных вод. В Качканаре же до сих пор работают проверенные методы 90-х. Монахам просто дали денег за молчание.
Для поддержания мощи политического потенциала ЕВРАЗу мало штатных gr-рщиков, необходимо поддерживать кворум в городской думе, содержать депутатов на своих участках и на уровне области, а в идеале — и в Госдуме. Тёплые отношения с региональным правительством помогают дожимать упрямую местную власть.
Однако не все интересы группы строятся вокруг желания угодить Абрамовичу. Используя заводской ресурс, ее члены решают и личные проблемы бизнеса и семьи.
Стоит отдать должное комбинату, недавно была модернизирована доменная печь, запускаются пусть и не глобальные, но программы по улучшению экологии, миллионы вкладываются в культуру, спорт и благотворительность. Да и мост через Тагильский пруд — это поистине мечта тагильчан с демидовских времён. И наконец-то она сбывается.
За счёт реализации в Нижнем Тагиле соцпроектов холдинг зарабатывает себе сторонников в сфере спорта, культуры и общественной среде. Таким образом комбинат по проверенной годами схеме готовит лояльный электорат сразу к ряду выборов: можно с уверенностью заявить, что предприятие захочет усилить свои позиции в городской думе, предложить своего кандидата в Госдуму в 2021 году и даже на кресло мэра в 2023 году.
Потерей в минувшем году для данной группировки стал уход с предприятия Алексея Кушнарева. Попытки скрывать этот факт долго не продержались, при этом появились споры о том, что Кушнарев планирует претендовать на кресла в региональной политике. Однако опытный управленец-металлург предпочёл продолжить карьеру в коммерческих структурах, заняв руководящую позицию в холдинге Алишера Усманова «Металлоинвест». Еще одна потеря для Нижнего Тагила, но не для ЕВРАЗа в целом — это переход Алексея Пырина (ранее был директором по персоналу на НТМК) в дивизион «Сибирь». Оставив пост председателя городской думы, он вроде и ослабил позиции предприятия в этом органе власти, однако его кресло занял Вадим Раудштейн — популярный у элиты юрист и брат директора РЦКО «Урал» Елены Раудштейн.
При этом назначение на пост руководителя дивизиона «Урал» тагильчанина Дениса Новоженова хорошо перекликается с текущей государственной политикой продвижения в топ-менеджмент молодых управленцев, что также сыграло в пользу ЕВРАЗа. В стране становится все больше молодых губернаторов и министров, кадровый резерв государство формирует за счёт проекта «Лидеры России «, где также ставка делается на молодых людей.
Пул СМИ, с которыми связана Ирина Пудовкина, — не единственный медиаактив комбината. Финансовая поддержка благотворительного фонда Егора Бычкова «Живи малыш» связывает компанию хорошими отношениями и с А Н Между строк, где Бычков является директором.
Денис Новоженов Вице-президент ЕВРАЗа, руководитель Дивизиона «Урал»
Владимир Радаев Депутат ЗакСО, председатель профсоюза ЕВРАЗ НТМК
Вадим Раудштейн Председатель Нижнетагильской городской думы
Никита Беркутов Депутат гордумы, начальник КХП ЕВРАЗ НТМК
Денис Корякин Депутат гордумы, директор Дивизиона «Урал» по энергетике
Денис Шведов Начальник технического управления ЕВРАЗ НТМК
Елена Раудштейн Директор РЦКО «Урал»
Ирина Пудовкина Медиаменеджер («Радио-Экофонд», ИА «Все новости», РА «Идея», телекомпания «Телекон»)