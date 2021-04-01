С уходом команды Олега Сиенко с УВЗ политические амбиции предприятия в регионе существенно ослабли, в первую очередь из-за незаинтересованности самого Александра Потапова в участии в городских и областных процессах. Управленец из федерального центра поставил для себя первоочередной задачей на УВЗ — получение прибыли. Для решения своих задач на УВЗ Потапову не поможет лояльная политическая ячейка в Нижнем Тагиле и даже в Свердловской области. Поэтому основную ставку топ-менеджер делает на федеральные власти: только с дружественными представителями в Госдуме можно добиться постоянного спроса на продукцию тагильского завода. Именно поэтому стали появляться законопроекты о сроке годности вагонов и различных комплектующих, которые корпорация эксклюзивно продаёт аналогичным госкомпаниям.



Ради достижения той же цели на предприятии были свёрнуты убыточные проекты, в частности прекратилось финансирование хоккейного клуба, пиар предприятия в СМИ и финансирование телеканала «Реальный Тагил», который возобновил вещание в 2020 году уже под руководством медиа-менеджера Александра Соловьева, представителя другой политической группы. Среди прочего руководством УВЗ был перекрыт кислород членам ОПГ с покровителями в высших кругах силовиков, которая вывозила с предприятия различные ценности, и это только один официально обнародованный случай. Многим другим «предпринимателям» с УВЗ удалось обойтись без огласки их делишек.



«Уралвагонзавод» для города является крупнейшим работодателем, поэтому снижение объемов производства на предприятии напрямую влияет на социум. Сокращение кадров на время без заказов выльется в последующий экстренный поиск персонала для выполнения наконец полученных контрактов. Поэтому в случае регулярных кризисов корпорации выгоднее платить сотрудникам 2/3 зарплаты. Такое положение дел устраивает и городские власти (никаких всплесков безработицы), и самих сотрудников завода (получение денег за ничегонеделание).



Положение Уралвагонзавода было бы более радужным, если бы не экологическая повестка. Из-за выбросов с НТМК Нижний Тагил регулярно фигурирует в федеральной повестке как один из самых грязных городов страны, а вторым по объемам загрязнителем в городе является как раз УВЗ. И эта больная для завода тема останется до тех пор, пока не решится проблема с выбросами ЕВРАЗа. Собеседники издания считают, что без столь критических показателей металлургического комбината, экологические вопросы к УВЗ могли бы не возникать ещё многие годы.



Единственной более менее публичной политической персоной от корпорации сейчас является Алексей Балыбердин. По поводу его политических перспектив наши собеседники во мнениях расходятся. С одной стороны УВЗ перестаёт тратиться на игры в политику, в том числе дистанцировавшись от своего кандидата практически сразу после его избрания, поэтому Балыбердину сложно рассчитывать на финансирование повторного выдвижения от Уралвагонзавода. С другой, он ведёт равномерную работу с электоратом в течение всего времени работы депутатом. Его имя появляется в СМИ, добавляют интереса к персоне и анонимные телеграм-каналы, полярно высказывающиеся о его деятельности. Прошлогодний конфликт Балыбердина с однопартийцем мэром Пинаевым в соцсетях также сигнализирует о том, что у депутата не налажено взаимодействие с местными элитами. И его ставка на работу с электоратом, а не с властью, усложняет прогнозирование, считают наши собеседники. Поэтому его политическое будущее в качестве депутата скорее всего пройдет уже в качестве самовыдвиженца. Кандидатом от завода ему уже не стать, уверены политологи.



Еще один политик с корнями на УВЗ — это депутат ЗакСО Владимир Рощупкин. Однако работа исполнительного директора предприятия с избирателями если и ведется, то очень скрытно: в СМИ депутат не появляется, а личный сайт перестал рассказывать о его деятельности сразу после избрания в ЗакСО в 2016 году.



Своих людей предприятие ранее продвигало на различные должности в городских структурах: например, более шести лет замглавы по городскому хозяйству был Константин Захаров, действующий директор по персоналу. До работы чиновником он также работал на предприятии «Ростеха». Весной 2021 года ему начали пророчить место депутата Госдумы вместо Балыбердина, однако сильных позиций у Захарова нет: он не был ярким политиком и чиноновником при прошлом мэре, а после прихода Пинаева стал одним из первых ушедших из мэрии топ-менеджеров.





Дочерняя компания завода — «УБТ-сервис» — также стала местом обмена кадрами с городом. Главные инженеры в разные годы — Дмитрий Халтурин и Игорь Васильев — после работы в дочке УВЗ возглавляли МУП «Тагилдорстрой». Васильев работает на этой должности по сей день, после возвращения Халтурина в «УБТ-сервис». Возглавляет компанию Гаджи Абдулов, депутат гордумы и сын главы тагильской полиции полковника Ибрагима Абдулкадырова. В 2018 году он занял пост директора этой дорожной конторы вместо одного из сыновей Владимира Рощупкина.



Еще два депутата городской думы с УВЗ — Руслан Юсупов и Роман Гореленко, а также бывший сотрудник предприятия и ныне глава Дзержинского района Александр Ревенко — в большой политике, можно сказать, не участвуют, однако помогают предприятию в урегулировании мелких вопросов в городе.