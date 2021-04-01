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КЛАНЫ НИЖНЕГО ТАГИЛА
Кому принадлежит город?
Еще несколько лет назад в Нижнем Тагиле политическая арена походила на поле боя: за влияние на принятие самых выгодных (и политически, и финансово) решений боролись как представители градообразующих предприятий, так и бизнесмены, чиновники, силовики и даже общественники.

В 2010-е годы политическое противостояние выходцев с УВЗ и НТМК было достаточно острым, поэтому градоначальникам приходилось лавировать между двух огней и как-то договариваться с заводскими элитами, не теряя свои политические очки.

Сейчас в Нижнем Тагиле политическое затишье. Но это не мирный штиль между союзниками, а затишье перед настоящей бурей, имя которой — выборы. Общаясь с политологами и публикации в СМИ о различных политических группировках в нашем городе, мы неминуемо сталкивались с темой грядущих выборов депутатов в Государственную думу и ЗакСО. Пока у наших экспертов вопросов о персонах возможных кандидатов больше, чем ответов. И, по-видимому, впереди нас ждёт настоящий блицкриг.
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Клан ЕВРАЗ НТМК
Цель НТМК — приносить прибыль Роману Абрамовичу. Прибыль выше, когда выручка растёт, а затраты — нет. Проблема экологии — потенциальная чёрная дыра, куда можно спустить миллиарды, и уйти в убытки, так и не улучшив качество жизни горожан. Больные места ЕВРАЗа в Нижнем Тагиле — это воздух, санитарно-защитная зона, шламоотвалы и загрязнение рек. В девяностые и нулевые все решалось по-простому: удовлетворением личных хотелок первых лиц и их семей. Позже амбициозный Сергей Носов во время мэрства, зная комбинат изнутри, буквально заставил НТМК пойти на индульгенцию в форме финансирования моста через пруд. Носов угрожал поставить лабораторию прямо возле вокзала и фиксировать превышения ПДК каждый день. Штрафы невысокие, когда платишь их раз в месяц, но ежедневные превышения даже для Абрамовича обойдутся недешево, не говоря об угрозе негативной информволны, которая могла попросту потопить комбинат. Носов добился своего, но обрёл могущественного врага. Сегодняшняя мэрия ведёт себя осторожнее с кланом НТМК, продолжает проекты Носова, передаёт в управление комбинату муниципальный телеканал и решает проблемы с помощью мягкой дипломатии.

От второй боли — санитарно-защитной зоны — избавляться не придётся, пока эта зона не установлена. И здесь ЕВРАЗ использует весь свой политический арсенал, чтобы годами откладывать ее установку. Тем же путём затягивается и заминается проблема шламоотвалов и сточных вод. В Качканаре же до сих пор работают проверенные методы 90-х. Монахам просто дали денег за молчание.

Для поддержания мощи политического потенциала ЕВРАЗу мало штатных gr-рщиков, необходимо поддерживать кворум в городской думе, содержать депутатов на своих участках и на уровне области, а в идеале — и в Госдуме. Тёплые отношения с региональным правительством помогают дожимать упрямую местную власть.

Однако не все интересы группы строятся вокруг желания угодить Абрамовичу. Используя заводской ресурс, ее члены решают и личные проблемы бизнеса и семьи.

Стоит отдать должное комбинату, недавно была модернизирована доменная печь, запускаются пусть и не глобальные, но программы по улучшению экологии, миллионы вкладываются в культуру, спорт и благотворительность. Да и мост через Тагильский пруд — это поистине мечта тагильчан с демидовских времён. И наконец-то она сбывается.

За счёт реализации в Нижнем Тагиле соцпроектов холдинг зарабатывает себе сторонников в сфере спорта, культуры и общественной среде. Таким образом комбинат по проверенной годами схеме готовит лояльный электорат сразу к ряду выборов: можно с уверенностью заявить, что предприятие захочет усилить свои позиции в городской думе, предложить своего кандидата в Госдуму в 2021 году и даже на кресло мэра в 2023 году.

Потерей в минувшем году для данной группировки стал уход с предприятия Алексея Кушнарева. Попытки скрывать этот факт долго не продержались, при этом появились споры о том, что Кушнарев планирует претендовать на кресла в региональной политике. Однако опытный управленец-металлург предпочёл продолжить карьеру в коммерческих структурах, заняв руководящую позицию в холдинге Алишера Усманова «Металлоинвест». Еще одна потеря для Нижнего Тагила, но не для ЕВРАЗа в целом — это переход Алексея Пырина (ранее был директором по персоналу на НТМК) в дивизион «Сибирь». Оставив пост председателя городской думы, он вроде и ослабил позиции предприятия в этом органе власти, однако его кресло занял Вадим Раудштейн — популярный у элиты юрист и брат директора РЦКО «Урал» Елены Раудштейн.

При этом назначение на пост руководителя дивизиона «Урал» тагильчанина Дениса Новоженова хорошо перекликается с текущей государственной политикой продвижения в топ-менеджмент молодых управленцев, что также сыграло в пользу ЕВРАЗа. В стране становится все больше молодых губернаторов и министров, кадровый резерв государство формирует за счёт проекта «Лидеры России «, где также ставка делается на молодых людей.

Пул СМИ, с которыми связана Ирина Пудовкина, — не единственный медиаактив комбината. Финансовая поддержка благотворительного фонда Егора Бычкова «Живи малыш» связывает компанию хорошими отношениями и с А Н Между строк, где Бычков является директором.
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Денис Новоженов Вице-президент ЕВРАЗа, руководитель Дивизиона «Урал»

﻿Владимир Радаев Депутат ЗакСО, председатель профсоюза ЕВРАЗ НТМК

Вадим Раудштейн Председатель Нижнетагильской городской думы

Никита Беркутов Депутат гордумы, начальник КХП ЕВРАЗ НТМК

Денис Корякин Депутат гордумы, директор Дивизиона «Урал» по энергетике

Денис Шведов Начальник технического управления ЕВРАЗ НТМК

Елена Раудштейн Директор РЦКО «Урал»

﻿Ирина Пудовкина Медиаменеджер («Радио-Экофонд», ИА «Все новости», РА «Идея», телекомпания «Телекон»)
Состав
Выбыли
Алексей Кушнарев Депутат ЗакСО, экс-директор ЕВРАЗ НТМК

﻿Алексей Пырин Председатель городской думы, экс-директор по персоналу ЕВРАЗ НТМК
Полномочия
Деньги
Власть
СМИ
Контакты в Москве
Мария Дронова GR-директор ЕВРАЗа
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Клан «Уралвагонзавода»
С уходом команды Олега Сиенко с УВЗ политические амбиции предприятия в регионе существенно ослабли, в первую очередь из-за незаинтересованности самого Александра Потапова в участии в городских и областных процессах. Управленец из федерального центра поставил для себя первоочередной задачей на УВЗ — получение прибыли. Для решения своих задач на УВЗ Потапову не поможет лояльная политическая ячейка в Нижнем Тагиле и даже в Свердловской области. Поэтому основную ставку топ-менеджер делает на федеральные власти: только с дружественными представителями в Госдуме можно добиться постоянного спроса на продукцию тагильского завода. Именно поэтому стали появляться законопроекты о сроке годности вагонов и различных комплектующих, которые корпорация эксклюзивно продаёт аналогичным госкомпаниям.

Ради достижения той же цели на предприятии были свёрнуты убыточные проекты, в частности прекратилось финансирование хоккейного клуба, пиар предприятия в СМИ и финансирование телеканала «Реальный Тагил», который возобновил вещание в 2020 году уже под руководством медиа-менеджера Александра Соловьева, представителя другой политической группы. Среди прочего руководством УВЗ был перекрыт кислород членам ОПГ с покровителями в высших кругах силовиков, которая вывозила с предприятия различные ценности, и это только один официально обнародованный случай. Многим другим «предпринимателям» с УВЗ удалось обойтись без огласки их делишек.

«Уралвагонзавод» для города является крупнейшим работодателем, поэтому снижение объемов производства на предприятии напрямую влияет на социум. Сокращение кадров на время без заказов выльется в последующий экстренный поиск персонала для выполнения наконец полученных контрактов. Поэтому в случае регулярных кризисов корпорации выгоднее платить сотрудникам 2/3 зарплаты. Такое положение дел устраивает и городские власти (никаких всплесков безработицы), и самих сотрудников завода (получение денег за ничегонеделание).

Положение Уралвагонзавода было бы более радужным, если бы не экологическая повестка. Из-за выбросов с НТМК Нижний Тагил регулярно фигурирует в федеральной повестке как один из самых грязных городов страны, а вторым по объемам загрязнителем в городе является как раз УВЗ. И эта больная для завода тема останется до тех пор, пока не решится проблема с выбросами ЕВРАЗа. Собеседники издания считают, что без столь критических показателей металлургического комбината, экологические вопросы к УВЗ могли бы не возникать ещё многие годы.

Единственной более менее публичной политической персоной от корпорации сейчас является Алексей Балыбердин. По поводу его политических перспектив наши собеседники во мнениях расходятся. С одной стороны УВЗ перестаёт тратиться на игры в политику, в том числе дистанцировавшись от своего кандидата практически сразу после его избрания, поэтому Балыбердину сложно рассчитывать на финансирование повторного выдвижения от Уралвагонзавода. С другой, он ведёт равномерную работу с электоратом в течение всего времени работы депутатом. Его имя появляется в СМИ, добавляют интереса к персоне и анонимные телеграм-каналы, полярно высказывающиеся о его деятельности. Прошлогодний конфликт Балыбердина с однопартийцем мэром Пинаевым в соцсетях также сигнализирует о том, что у депутата не налажено взаимодействие с местными элитами. И его ставка на работу с электоратом, а не с властью, усложняет прогнозирование, считают наши собеседники. Поэтому его политическое будущее в качестве депутата скорее всего пройдет уже в качестве самовыдвиженца. Кандидатом от завода ему уже не стать, уверены политологи.

Еще один политик с корнями на УВЗ — это депутат ЗакСО Владимир Рощупкин. Однако работа исполнительного директора предприятия с избирателями если и ведется, то очень скрытно: в СМИ депутат не появляется, а личный сайт перестал рассказывать о его деятельности сразу после избрания в ЗакСО в 2016 году.

Своих людей предприятие ранее продвигало на различные должности в городских структурах: например, более шести лет замглавы по городскому хозяйству был Константин Захаров, действующий директор по персоналу. До работы чиновником он также работал на предприятии «Ростеха». Весной 2021 года ему начали пророчить место депутата Госдумы вместо Балыбердина, однако сильных позиций у Захарова нет: он не был ярким политиком и чиноновником при прошлом мэре, а после прихода Пинаева стал одним из первых ушедших из мэрии топ-менеджеров.


Дочерняя компания завода — «УБТ-сервис» — также стала местом обмена кадрами с городом. Главные инженеры в разные годы — Дмитрий Халтурин и Игорь Васильев — после работы в дочке УВЗ возглавляли МУП «Тагилдорстрой». Васильев работает на этой должности по сей день, после возвращения Халтурина в «УБТ-сервис». Возглавляет компанию Гаджи Абдулов, депутат гордумы и сын главы тагильской полиции полковника Ибрагима Абдулкадырова. В 2018 году он занял пост директора этой дорожной конторы вместо одного из сыновей Владимира Рощупкина.

Еще два депутата городской думы с УВЗ — Руслан Юсупов и Роман Гореленко, а также бывший сотрудник предприятия и ныне глава Дзержинского района Александр Ревенко — в большой политике, можно сказать, не участвуют, однако помогают предприятию в урегулировании мелких вопросов в городе.
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Алексей Балыбердин Депутат Госдумы, экс-председатель комиссии по охране труда в профсоюзе «Уралвагонзавода»

Владимир Рощупкин Депутат ЗакСО, исполнительный директор «Уралвагонзавода»

Константин Захаров Директор по персоналу «Уралвагонзавода»

Руслан Юсупов Депутат гордумы, главный энергетик «Уралвагонзавода»

Роман Гореленко Депутат гордумы, начальник металлургического производства «Уралвагонзавода»

Александр Ревенко Глава Дзержинского района, экс-заместитель начальника механосборочного цеха «Уралвагонзавода»

Гаджи Абдулов Депутат гордумы, директор «УБТ-сервис»

Игорь Васильев Директор МУП «Тагилдорстрой»
Состав
Полномочия
Деньги
Власть
СМИ
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Клан «Бизнесмены в законе»
Лихие девяностые не прошли мимо Нижнего Тагила. За двадцать лет многие люди, которых связывают с неоднозначными событиями того периода, полностью ушли в бизнес и занимают достаточно позиции в своих отраслях, близкие к монополистическим.

По факту это не клан сотрудничающих людей с тесными связями, но сформированное сообщество с негласным пактом о неконкуренции — у каждого бизнесмена была своя сфера деятельности, в которую в течение двух десятилетий никто не заходил без особого разрешения. Большинство членов клана многие годы оставались в тени, параллельно строя коттеджи на сотни квадратных метров и выкачивая деньги с помощью годами отработанных схем.

Одним из самых обеспеченных тагильских бизнесменов является Олег Сохраннов, ставший несколько лет назад почетным гражданином Нижнего Тагила. В начале 90-х годов он был директором ТОО «Фортуна», а сейчас у него хорошо идет строительный бизнес: ЗАО «Стройкомплекс» получает новые и новые контракты по всему региону, в том числе занимается капитальными ремонтами домов. Одним из последних крупных объектов в Нижнем Тагиле был роддом на Вагонке, который планировалось открыть еще осенью 2020 года, но пока работы еще не окончены и для этого, по словам руководства ЦГБ № 1, потребуется еще около года.

Ассоциация предпринимателей «Объединение „Союз-НТ“» собрала в себе самых ярких представителей тагильских бизнесменов из 90-х годов. У транспортной компании «Союз-НТ» интересы в городе больше денежные, нежели политические. Руководитель объединения Анатолий Соловьев, работавший в свое время и в горкоме компартии, и в КГБ, умер несколько лет назад, а его транспортную фирму возглавил сын Илья Соловьев. Заместителем директора «Союз-НТ» является депутат гордумы Александр Петров. Эту группу бизнесменов также связывают с компанией «Синегорье», занимающейся напитками.

Половиной доли компании ООО «СТК», оказывающей услуги по перевозкам, владеют член политсовета «Единой России» и соучредитель ООО «Водоканал-НТ» Сергей Силяев и его сын Илья. Также Сергей Силяев входит в общественный совет при МУ МВД России «Нижнетагильское», мажоритарная доля в «Водоканале» досталась ему во времена мэрства Николая Диденко путем банкротства муниципальной компании.

Александр Петров, Илья Соловьев и Сергей и Илья Силяевы делят основную часть рынка местных пассажироперевозок, а теперь еще и получили возможность обновить автопарк современными экологичными автобусами в рамках нацпроекта «Экология». Этим было снято напряжение в отношениях владельцев маршруток и МУП «Тагильский трамвай». Традиционный конфликт между частными маршрутками и муниципальными трамваями базируется на взаимных претензиях. Первые регулярно просят поднять стоимость проезда под предлогом улучшения условий для пассажиров, а вторые жалуются на дублирующие маршруты, которые отбирают клиентов у электротранспорта.

Еще один именитый представитель тагильского бизнеса — Николай Кытманов, директор фирмы «Реквием» и ряда сопутствующих компаний. После многих лет практически монополистического положения бизнесмен ослабил хватку, на рынок зашли новые игроки, в том числе связанные с духовными лицами.

Среди исполинов тагильского бизнеса стоит назвать и чету Мордвовых. Лев Мордвов владеет пиццерией на Первомайской, которая в 2020 году покинула историческое местоположение и переехала в другое здание. В конце 2020 года Лев Мордвов обратился в арбитражный суд с заявлением с просьбой признать его банкротом, однако суд в этом ему отказал. На данный момент приставы взыскивают с него порядка 13 млн рублей по нескольким исполнительным производствам.

Как таковых медийных активов у представителей данного клана нет, но для решения своих вопросов представители клана никогда и не пользовались тонкостями пиара, в ход всегда шли силовые способы достижения целей. В перспективе влияние членов группы будет продолжать ослабевать — как из-за ухода от дел основателей фирм в силу возраста, так и в связи с новыми правилами игры на рынке. Однако добытого за десятилетия работы хватит далеко не одному поколению этих бизнесменов в законе.
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Олег Сохраннов Директор ЗАО «Стройкомплекс»

Александр Петров Депутат городской думы Нижнего Тагила

Илья Соловьев Директор АП «Союз-НТ»

Сергей Силяев Член местного политсовета партии «Единая Россия», соучредитель ООО «Водоканал-НТ»

Илья Силяев Соучредитель ООО «Водоканал-НТ»

Лев Мордовов Бизнесмен в сфере HoReCa

Николай Кытманов Директор «Реквием»
Состав
Полномочия
Деньги
Власть
СМИ
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Владислав Пинаев
Первый избранный депутатами гордумы мэр Нижнего Тагила стоит особняком от всех городских кланов, придерживаясь политики выстраивания ровных отношений со всеми структурами. Весь пик негативного взаимодействия Пинаева с политиками, чиновниками и общественниками пришелся на начало его правления, когда в городе проводилась зачистка команды от «людей Носова».

Сам Владислав Пинаев является представителем федерального клана Сергея Собянина, куда входят тюменцы губернатор Евгений Куйвашев и полпред Владимир Якушев. Крепкие позиции этих политиков в регионе обеспечивают спокойную работу и тагильскому градоначальнику. Отсутствие у мэра какой-либо открытой конфронтации с местными кланами говорит с одной стороны о наличии налаженного диалога с ними, а с другой — об отсутствии заинтересованности в изменении каких-то городских процессов.
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Глава Нижнего Тагила
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Ибрагим Абдулкадыров
Личность полковника для Нижнего Тагила, можно сказать, легендарная. И основная городская легенда гласит о том, что именно этот человек является хозяином в городе: и отдельные персоны, и бизнес, и теневые структуры не начинают никаких дел без его одобрения. В 2018 году Абдулкадыров получил звание «Почетный гражданин Нижнего Тагила» и наградную ленту из рук Владислава Пинаева, всего через несколько месяцев после вступления последнего в должность врип главы Нижнего Тагила. Хорошие отношения связывают полковника Ибрагима Абдулкадырова и главы города Владислава Пинаева уже много лет, еще со времен введения Пинаева в свердловскую политику.

Политические амбиции полковник Абдулкадыров проявил в 2016 году, когда выдвинулся на праймериз «Единой России» на выборы в Госдуму. Предварительное голосование сложилось в пользу главного полицейского в городе. Поддержку во время избирательной компании Абдулкадырову оказывал в том числе и Сергей Силяев, совладелец «Водаканала» и член общественного совета при местной полиции и политсовета партии «Единая Россия».

Однако в итоге результаты праймериз в партии были отменены после заявлений о нарушениях. Обсуждалось выдвижение Абдулкадырова уже от справедливороссов, однако позже он вовсе снялся с предвыборной гонки. Тогда кандидатом от Нижнего Тагила стал Алексей Балыбердин, которого и избрали в депутаты Госдумы. О возможной затаенной обиде Абдулкадырова из-за несостоявшейся карьеры федерального политика говорят и негативные высказывания Владислава Пинаева в адрес Балыбердина под одной из публикаций депутата в соцсетях, вызвавшие многочисленные пересуды в местной тусовке элит.

Дальнейшие амбиции начальника местной полиции связывают с постом градоначальника, избрание которого теперь определяют депутаты Гордумы. Среди местных депутатов числится и сын Абдулкадырова — Гаджи Абдулов. Супруга полковника Марина Абдулкадырова возглавляет управление промышленной политики и развития предпринимательства администрации Нижнего Тагила.
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Полковник, начальник МУ МВД России «Нижнетагильское»
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Александр
Соловьев
Этот бизнесмен успешно реализовывает свои планы в медиасфере уже при четвертом мэре. У него в распоряжении телеканал, интернет-СМИ, рекламное агентство и ещё несколько других проектов. В разное время он появлялся в кабинетах мэрии в разных ролях, но так до сих пор и не закрепился в роли политика - бизнес ему удаётся лучше, считают местные политологи. И по тем же причинам наши эксперты с осторожностью высказываются о возможной политической карьере Соловьева: некоторые считают его слишком токсичным для политических партий, а в роли самовыдвиженца его представить ещё сложнее. В любом случае, пока собеседники издания отводят ему роль серого кардинала, стремящегося внести хаос в любую систему. Однако недюжинные амбиции и устойчивое финансовое положение Александра Соловьева вполне могут преподнести городу несколько сюрпризов.
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Медиаменеджер
Клан ЕВРАЗ НТМК
Клан «Уралвагонзавода»
Клан «Бизнесмены в законе»
Владислав Пинаев
Ибрагим Абдулкадыров
Кланы Тагила
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Александр Соловьев
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