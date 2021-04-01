Первый избранный депутатами гордумы мэр Нижнего Тагила стоит особняком от всех городских кланов, придерживаясь политики выстраивания ровных отношений со всеми структурами. Весь пик негативного взаимодействия Пинаева с политиками, чиновниками и общественниками пришелся на начало его правления, когда в городе проводилась зачистка команды от «людей Носова».



Сам Владислав Пинаев является представителем федерального клана Сергея Собянина, куда входят тюменцы губернатор Евгений Куйвашев и полпред Владимир Якушев. Крепкие позиции этих политиков в регионе обеспечивают спокойную работу и тагильскому градоначальнику. Отсутствие у мэра какой-либо открытой конфронтации с местными кланами говорит с одной стороны о наличии налаженного диалога с ними, а с другой — об отсутствии заинтересованности в изменении каких-то городских процессов.