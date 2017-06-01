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Международный день защиты детей в Нижнем Тагиле
Кем хотели стать в детстве Ольга Объедкова, Наталья Воронина, Сергей Бернгард и другие знаменитости Нижнего Тагила? За что актёры театра кукол любят «детского зрителя»? А также все мероприятия города в День защиты детей.

Кем хотели стать в детстве известные жители Нижнего Тагила?
Рустам Хайруллин
Руководитель Общественного молодёжно-спортивного движения
«Street Workout Нижний Тагил»
В детстве я хотел стать больше всего спасателем и помогать людям. В игрушки я играл редко, всё детство проводил на рыбалке с отцом. Моим лучшим другом детства был отец.

Наталья Воронина
Преподаватель, органистка, пианистка, лауреат международных конкурсов
В детстве я хотела стать учителем в школе, еще играть на скрипке. Мечтала путешествовать, побывать в разных странах. Мечтала о кошке или собаке. Любимые игрушки - куклы, шила им одежду, кормила, катала в коляске.
Сергей Бернгардт
Майор ГИБДД, начальник отдела пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила
Я, как и все в наше время, хотел стать лётчиком или космонавтом.
Владислав Смирнов
Тренер-преподаватель, награжден знаками отличия «Тагильский характер» и «За заслуги перед Свердловской областью»
В детстве я хотел стать разведчиком. Любимой игрушкой был велосипед. Мама рассказывает, что я постоянно с ним носился.
Ольга Объедкова
Автор и актриса команды КВН «Урал»
В детстве я мечтала стать монашкой. Потом биологом. Еще мечтала на коне верхом кататься. А лет с 13 в КВН играть. Не особо любила игрушки. Улица - любимая игрушка. С водой могла играть часами. В земле копаться. Кораблики пускать. Щебёнку кидать в канаву. Слепней на нитке водить. Если бы я сейчас была ребёнком, то гуляла бы на улице и ела песок.
Евгений Комухин
Основатель первой галереи современного искусства «SPACE PLACE» в Нижнем Тагиле
В детстве я хотел стать доктором, хирургом. А моя любимая игрушка - синяя уточка на колесиках. Лучшими друзьями были Степа и Юсуф.
Игрушек любимых у меня не было. Меня трудно было вытащить с улицы. Хочу пожелать детям и родителям с учётом нынешних тенденций жить в «реале», а не в смартфонах . Больше гулять, дурачиться , влюбляться (здесь нет ограничений в возрасте). Из детских историй сейчас вспомнилось: как-то в деревне мы ободрали теплотрассу, чтобы из оцинковки сделать большие санки для горки на 6 человек. Было здорово! Правда, в конце дня один парень руку разрезал до мяса об острый край . А так весело покатались!

Сергей Ветошкин
Директор Детского центра «BAMBUKI»
Александра Постоногова
Главный редактор портала TagilCity.ru
В детстве я хотела стать детективом. Я дружила с мальчишками, с ними было интереснее: гонять на великах, играть в мяч, лазать по гаражам. Потом стало интересно играть в КВН и много-много учиться. Сейчас, если бы я была ребенком, я бы в сто раз чаще обнимала родителей. Хорошо, что это можно делать в любом возрасте. Почти в любом...
Актеры «Нижнетагильского театра кукол» о маленьком зрителе
С самого детства люблю волшебные сказки. И где-то в душе до сих пор сам остаюсь ребёнком.
Дети - самые благодарные зрители, которые искренне верят в то, что видят на сцене. Искренне переживают и радуются, не скрывая своих эмоций. Детей не обманешь.
Роман Брилёв
Артист Нижнетагильского театра кукол
Дети отличаются от взрослого тем, что их невозможно обмануть. В плане игры на сцене - они всё чувствуют, малейшую фальшь. Дети для меня - это ответственность. Но приятная и любимая.
Ирина Чувашова
Артистка Нижнетагильского театра кукол
Детский театр - это что-то уютное, тёплое, домашнее. А как не хочется взрослеть! У меня всегда остаётся этот кусочек детства. Здорово,что это моя любимая работа.
Дети - это наши любимые зрители. Взрослого легко обмануть, а детей нельзя. Ребёнок чувствует фальшь. Нужно быть настоящим!
Мария Павликова
Артистка Нижнетагильского театра кукол
Театр кукол - это не детский театр. А кукла - не значит игрушка. Этот стереотип, доставшийся нам с советских времен. Так сложилось, что большинство спектаклей нашего репертуара рассчитаны на детскую аудиторию. А театр кукол - он для всех. Дети - это особая категория разумных существ. Они еще не потеряли связь с космосом. У них можно многому научиться. Разницы нет взрослый зритель или ребёнок. Когда, происходящее на сцене, нас захватывает, когда мы испытываем удовольствие, сидя в зрительном зале, когда мы увлечены действом - тогда все становятся детьми.

Наталья Молоканова
Режиссер театра кукол
Роман Брилёв в детстве
АФИША ДЛЯ ДЕТЕЙ
Куда сводить ребенка в Нижнем Тагиле в День защиты детей?
Конкурс детских рисунков на асфальте.

На территории детской художественной школы №1 более пятидесяти школьников и детей будут рисовать мелом на асфальте. Тема конкурса: «Дети, счастье, мир»

Также пройдет посвящение первоклашек.

Организаторы отмечают, мероприятие пройдет даже в том случае, если погода будет неблагоприятной. Юные художники переместятся в школу и будут рисовать на ватманах.

11:00, ул. Учительская, 9.
«Пусть всегда будет детство»: день весёлых затей
Библиотека № 2 пр. Вагоностроителей, 64
Четверг, 01 июня, 10:00

Веселые и познавательные занятия в библиотеке не оставят никого равнодушным!
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Игровая программа «Kinder-битва!»
Дворец культуры «Юбилейный»
ул. Фрунзе, 39
Четверг, 01 июня, 11:00

Праздник состоится во внутреннем дворике ДК «Юбилейный».
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Городская акция в поддержку чтения «Читайте с нами! Читайте сами!»
Детская библиотека, ул. Карла Маркса, 11
Четверг, 01 июня,11:00

С 11.00 – старт программы в детской библиотеке.
С 12.30 - праздничная программа в парке.

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Театрализованное представление «Волшебный мир цирка»
Дворец культуры «Юбилейный»
ул. Фрунзе, 39
Четверг, 01 июня, 12:00

Театрализованное представление
«Волшебный мир цирка».

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Квест-ориентирование «Где это было?»
Музей-усадьба «Демидовская дача», Красногвардейская , 5а
Четверг, 01 июня, 12:00

Увлекательное приключение для детей.

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Акция «Читальный зал под открытым небом»
Парк им. Бондина
Четверг, 01 июня, 12:00
Давайте вместе читать прекрасные книги на свежем воздухе!
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Квест «Тагильские изобретатели»
Музей истории техники «Дом Черепановых», В.Черепанова, 1
Четверг, 01 июня, 13:00

Что может быть интереснее изобретений? Невероятные приключения и познавательная программа.
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«Фестиваль попкорна»
Кинотеатр «Родина»
пр. Ленина, 57
Четверг, 01 июня, 12:00
Вас ждут:
• дегустация попкорна с самыми необычными вкусами: с виноградом, вишней и ежевикой
• увлекательные мастер-классы для детей и взрослых
• веселые конкурсы
• розыгрыши памятных призов.
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Концертная развлекательная программа «Счастливое детство»
ДК с. Серебрянка, ул. Советская, 35
Четверг, 01 июня 11:00

Участие детских коллективов, песни, танцы стихи и много радости!
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Ежегодный фестиваль «Талантливые дети»
Площадь МБУ «Дворец национальных культур»,
ул. Кольцова, 23
Четверг, 01 июня, 13:00

Конкурсы детских рисунков, концертная программа, много общения, веселья!
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С первым днём лета! С Днем защиты детей! Любите, защищайте, уважайте детей. Почаще вспоминайте своё детство. Покупайте себе сладости, катайтесь на каруселях, смотрите смешные мультфильмы. Будьте счастливы!
Выбирайте интересные вам события в Нижнем Тагиле в афише на

Текст, оформление: Камила Мориак
Фото: архив TagilCity.ru
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