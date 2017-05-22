Вернуть красоту и поправить здоровье? Никаких секретов! 54-летняя тагильчанка поделилась с редакцией TagilCity.ru, как ей удалось снова стать счастливой.
Каждому из нас хочется быть красивым и привлекательным. Но хорошая внешность неразрывно связана со здоровьем. Никакими косметическими средствами нельзя добиться красоты, если есть проблемы внутри организма.
Светлана Южакова приняла участие в программе «Время перемен» на телеканале «Тагил-ТВ». Проект, в котором участницы меняются как внешне, так и внутренне. Женщина рассказала редакции TagilCity.ru, что подтолкнуло её обратиться к косметологам и, как изменилась её жизнь после этой встречи.
О проекте «Время перемен» на «Тагил-ТВ». Над красотой и здоровьем героини проекта «Время перемен» работают квалифицированные профессионалы из разных областей медицины и косметологии. В течение месяца участница программы посещает косметологические процедуры и занимается со специалистом по коррекции фигуры в отделении центра «Wellness». На сегодняшний день Светлана прошла несколько этапов преображения. Мы расскажем вам, что удалось Светлане изменить в себе на сегодняшний день! Об итогах проекта - в следующем материале и на канале «Тагил-ТВ».
В определенный момент жизни меня охватила какая-то депрессия. После смерти мужа я осталась одна. Дети выросли. Старший сын далеко живет, а младший работает постоянно. Можно сказать, что у меня начали опускаться руки. Я забросила себя, набрала в весе. Раньше с мужем мы путешествовали, спортом увлекались. А потом я осталась одна. Без тыла, без поддержки.
Я поймала себя на мысли, что моей единственной радостью стали любимые домашние питомцы. А остальное - пустота и грусть. Но так не могло больше продолжаться. Я сказала себе: стоп, посмотри на себя. Но смотреть на себя в зеркало - я не могла.
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Я решила рискнуть. Вместе с программой «Время перемен» мы отправились в Estetic Center. Там меня встретили красивые молодые девушки. Очень захотелось стать такой же. Пообщавшись со специалистами, я убедилась, что приняла правильное решение.
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Я чувствовала, что со мной что-то не так: суставы часто болели, голова кружилась. Напрасно я не обращала на это внимание. После того, как мне всё досконально объяснили, у меня был лёгкий шок. Сосуды были в ужасном состоянии.
мне очень захотелось быть здоровой
Современные технологии, опытные специалисты, качественное медицинское оборудование: редакция TagilCity.ru выяснила, как 54-летней тагильчанке шаг за шагом возвращали красоту и здоровье. Мы отправились в Estetic Center по адресу пр. Ленина, д. 64, Дом быта «Эра».
«Светлана побывала у наших специалистов и мы выбрали для неё индивидуальные процедуры».
Когда мы начали обследовать Светлану, выяснилось, что её организм работает всего на 33 %. Кожа лица была в неудовлетворительном состоянии: серьезная пигментация, низкая эластичность, цвет - преимущественно темный. Глубокие морщины, опущенные вниз уголки губ - было над чем поработать.
Редакции TagilCity.ru удалось побывать на уникальных медицинских процедурах. Специалисты Estetic Centerрассказали нам об искусстве современной косметологии.
Главное для нас – уделить внимание не только внешности, но и здоровью в целом. Качественное диагностическое оборудование мирового уровня позволяет определить, с какими проблемами организма связаны те или иные внешние изменения клиента. Понять, на что в первую очередь необходимо направить наши знания и опыт. Только комплексный подход, только современные технологии и грамотные специалисты - вот наш секрет.
Наши пациенты за несколько минут диагностики на аппарате MultiScan Wellness-Oxi узнают о своем организме больше, чем после недель хождения по кабинетам и сдачи десятков анализов. При этом аппарат лишь пропускает определенные импульсы через организм, не вызывая никаких неприятных или болезненных ощущений.
«С помощью специального аппарата меня буквально сканировали, это так интересно!» - делится впечатлениями Светлана.
Первый этап преображения
1
Газожидкостный пиллинг
«Мне очень понравилась эта процедура. Я спрашивала всё подробно. Мне объяснили, что это очищение пор за счет сжатого воздуха. Я сразу же расслабилась. А потом и вовсе почувствовала себя окрыленной. За мной как за королевой ухаживали».
2
Алмазная микродермабразия
«После этой процедуры я чувствовала, что моя кожа питается. Были приятные ощущения. Мне убирали ороговевшие участки кожи, словно маленьким пылесосом. Кажется, кожа сразу начала дышать».
Не секрет, что внешний вид зависит и от того, чем человек питается. Сразу после сеансов косметолога, Светлану направили к специалисту по коррекции фигуры и веса.
После диагностических и антропометрических обследований для Светланы были подобраны индивидуальные процедуры разного типа.
Самою опасную угрозу организму может нанести высокий уровень внутреннего жира. У Светланы он составил 11 кг. Индекс массы тела составил 34,8, что свидетельствует о наличии не просто полноты, а ожирения.
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Мне измерили рост, вес, объемы тела. Мне объяснили всё, рассказали. Про подкожный жир, про состояние позвоночника, про состояние нервной системы. А, главное, мне рассказали о возможных последствиях.
«Я поняла, что мой образ жизни надо немедленно менять!»
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Специалисты мне подобрали разные упражнения. Различные жиросжигающие капсулы, велосипеды, беговые дорожки - это не так монотонно и скучно, да и профессионалы рядом, чувствуешь заряд, поддержку.
На протяжении нескольких дней Светлана работала над своей внешностью и образом жизни. И в этом ей помогали специалисты Estetic Center из разных областей. Вскоре участнице проекта назначили еще ряд процедур.
Лазерный липолиз
«Это впечатляющая процедура. Лежишь, ничего не делаешь, на тебя накладывают лазерные пластины. Я чувствовала приятное тепло, расслабление. После первого же сеанса у меня исчезло 2 см с талии! Это было заметно. Я не могла нарадоваться!»
Диета
«Совместно со специалистом мы пересмотрели мой рацион питания. Я рассказала про свои завтраки, обеды. Мы нашли недостаток в подобном питании. Исключили из рациона какие-то продукты, добавили другие. Я вела настоящий дневник по питанию. Всё это давалось нелегко, но я уже ждала, когда надену любимую юбку. Главное, найти плюсы».
Личный тренер
«Со мной занимался тренер. Молодой, грамотный. Каждое упражнение объяснял. Удобные аппараты помогали мне достигнуть отличных результатов. Я взвешивалась на каждом этапе, всё происходило на моих глазах. Я теряла вес!»
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С каждым днем моё настроение становилось всё лучше. Я видела результат, я видела изменения в самочувствии, во внешности. Я снова обрела крылья. Я снова порхала. Я очень счастлива и довольна. После первых же походов в Estetic Center я уже чувствовала себя счастливой и красивой! Мне еще так много всего надо проделать, но я буду стараться. Я настроена на идеальный результат.
Удастся ли Светлане Южаковой выполнить поставленные задачи? Какие процедуры Estetic Center приблизят её к идеальному внешнему виду? Об этом в следующем материале TagilCity.ru и на канале «Тагил ТВ».
Никаких пластических операций, никаких опасных диет и нагрузок! Опытные косметологи и диетологи научат вас быть красивыми и здоровыми.
Смотрите проект «Преображение» на канале «Тагил ТВ» по вторникам и четвергам.