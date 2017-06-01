Игрушек любимых у меня не было. Меня трудно было вытащить с улицы. Хочу пожелать детям и родителям с учётом нынешних тенденций жить в «реале», а не в смартфонах . Больше гулять, дурачиться , влюбляться (здесь нет ограничений в возрасте). Из детских историй сейчас вспомнилось: как-то в деревне мы ободрали теплотрассу, чтобы из оцинковки сделать большие санки для горки на 6 человек. Было здорово! Правда, в конце дня один парень руку разрезал до мяса об острый край . А так весело покатались!