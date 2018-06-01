Сообщить новость
культобзор tagilcity.ru
День детей, лето и снег
Где в Нижнем Тагиле провести выходные?
Друзья! Поздравляем вас с наступлением долгожданного лета и Международным днем защиты детей.

Обязательно обнимите своих детишек или братиков и сестренок. Скажите им, что вы их очень любите. Для детей это самое главное.

И да, «у природы нет плохой погоды». Поэтому достаем из шкафов свои самые красивые наряды и встречаем первые летние выходные.
Гастроли в Нижнем Тагиле
Спектакль «Снег в чужом городе»

В канун Нового года, когда все кругом готовятся к встрече праздника, в благополучной семье происходит нечто абсолютно непредсказуемое. Отец семейства сообщает о своем решении уйти навсегда. Вот так внезапно, не объясняя причин и оставив только горькое недоумение. Они прожили вместе много лет, воспитали детей, и все казалось идеальным, но эта ночь обнажит тайны и перевернет чувства каждого члена этой семьи.

Чудесный спектакль о любви и семье, о верности и творческом поиске, о прощении и понимание, поддержке и взаимопомощи. Спектакль о настоящей жизни сквозь слезы и смех. Будет ли дан шанс любви, даже если это непросто? Ведь каждый человек нуждается в заботе и поддержке близких людей!
В спектакле заняты замечательные актёры
театра и кино:
Константин Лавроненко
Заслуженный артист Р. Ф., обладатель приза Каннского кинофестиваля. («Возвращение», «Изгнание», «Ликвидация», «Исаев», «Случайный свидетель», «Цена жизни», «Инквизитор», «Как меня зовут», «Прощай, любимая», «Территория», «Клим», «Землетрясение», «Семейные обстоятельства» и др.)
Мария Куликова
популярная актриса, завоевавшая огромную любовь зрителей. («Две судьбы», «Дело было в Гавриловке», «Доярка из Хацапетовки», «Золотые небеса», «Склифосовский», «Ожерелье», «Парфюмерша», «Куда уходит любовь», « Три дороги», «Жемчуга», «Осиное гнездо», и др.)
Алексей Бардуков
прекрасный и талантливый актёр, известный широкой публике по главным ролям в фильмах «Диверсант», «Бой местного значения», «Клуб счастья», «На игре», «Найдёныш», «Метро», «Мосгаз», «Бомба», «Новая жизнь», «Мурка», «Крыша мира» и др.
Детям
Центральная городская библиотека
Нижний Тагил, пр. Строителей, 1А.
2 июня с 12:00 до 17:00

Организаторы игротеки в библиотеке предлагают детям и их родителям вместе поиграть в настольные игры.

Приходите играть, приводите своих друзей и знакомых и не забывайте оформлять/продлевать читательские билеты.

Телефон для связи 8 — 992 — 020 — 62 — 83 (Алексей).

Афиша
Самое яркое событие лета! Фестиваль красок в г. Нижний Тагил
Парк культуры и отдыха им. А.П. Бондина
1 июня, 17:00
2 июня, 15:00
Афиша
Два хвоста
Кинотеатр «Родина»
2, 3 июня, 09:25, 13:35
Кинотеатр «Россия»
2, 3 июня, 10:10, 14:10
Афиша
Построим железную дорогу
Историко-технический музей «Дом Черепановых»
2 июня, Время, 11:00

Афиша
Это интересно
72-й сезон завершился в драмтеатре Нижнего Тагила спектаклем «Земля Эльзы» (ВИДЕО)
Новость
«Неожиданно»: утки гуляли по Нижнему Тагилу (ВИДЕО)


Новость
«Без митингов за работу!»: Сергей Носов обратился к тагильчанам (ВИДЕО)

Новость
Кино в Нижнем Тагиле
Моя жизнь
Кинотеатр «Красногвардеец», улица Победы, 26
2 июня, 15:00, 17:00
3,4,5 июня, 17:00
Афиша
Красный воробей
1 июня - 2 июня, 22:55
2 июня, 12:55, 17:55
2 июня - 3 июня, 22:55

Афиша
Фильм «Праздник святого Иоргена»
Кинотеатр «Красногвардеец»
2, 13 июня, 13:00

Афиша
День защиты детей
1 июня
День здорового питания
2 июня
День мелиоратора
3 июня

Праздник прогульщика
3 июня
День эколога
5 июня
День русского языка
6 июня
Made on
Tilda