«Особая атмосфера»: редакция TagilCity.ru



Ирина Гольмгрейн, региональный директор

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«Этому зайцу 25 лет. Весь заштопан на несколько раз. Пережил операцию по экстренному восстановлению конечностей и хвоста, еще ринопластику. Он был моей любимой игрушкой в детстве, везде таскала его с собой. А теперь дочь Настя с ним не расстаётся. Как я любила его бархатистый носик, который уже полинял, мягкий животик и глаза! Он смотрит на меня, как живой».



Ирина поделилась выдержкой из своего дневника, который ведет с самого детства:



«Ближе к концу урока я уже сдала рисунок и занималась ерундой. Мою кисточку загреб Павлов (до этого я ей рисовала), а вторую – Таня с Любой. Вот урок закончился, я пошла забирать кисть, а упрямый Ваня не отдавал. Я злилась. И Медянцева из-за рисунка. Я вернулась на место и увидела хорчек на моем рисунке. Мои нервы. Я орала: «Кто плюнул!?» Скорее всего, Муха. Я снова пошла за кисточкой. По пути был Куча и тоже что-то начал лезть. Я ему плюнула. Г.Е. говорит, чтоб все уходили, а мы с Таней остаемся на изостудию, ведь русского вариатива не будет. Ну, вот Павлов с Коваленко не уходят – дорисовывают моими кисточками. Я забираю уже вообще. Вот Коваленко мне по пиджаку кисточкой с красной краской. Вот тут я ему! Я намочила пальцы, извозила в краске и ему по вечной серой клетчатой кофте с карманом по рукаву. Он совсем одичал, за мной погнался. Я вся в известке, он меня измазал краской снова. Ну тут я вообще в истерику, я просто не видела. Мухамадеева, Павлова, Коваленко. Изостудия...»