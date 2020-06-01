«Особая атмосфера»: редакция TagilCity.ru

Друзья, 1 июня во всем мире отмечается Международный день защиты детей. Редакция TagilCity.ru решила рассказать о своем детстве. В этих воспоминаниях есть все: погибший тамагочи, измазанные краской одноклассники, подстриженные ресницы, прилипший к ледяной горке язык и жевание гудрона - словом, скучать не придется.
Анна Кононова, журналист
«Я очень хорошо помню своё детство и садик, и школу, и постоянные поездки в травматологии, но особое место в этой маленькой стране занимает милая девочка Маша, с которой мы дружим вот уже 20 лет. Мы познакомились в саду - наши дома стоят на одной улице. Каждый дачный сезон мы устраивали концерты для соседей, но перед этим долго готовились, скупая кассеты с хитами "Фабрики звёзд", репетируя в маленькой комнате и постоянно таскаясь с большими пакетами одежды. Как и все девочки, мы играли в дочки-матери. Игра стала действительно интересной, когда у нас появились каблуки, и мы вальяжно расхаживали по улице с колясками. Конечно, у нас был свой бизнес (мы ведь матери-одиночки). Мы плели украшения из бисера и продавали на лавочке около Машиного дома. В свободное от "серьёзных" дел время мы катались на велосипедах, купались в нашем маленьком пруду и визжали так, что весь сад слышал. Как я уже сказала, прошло уже 20 лет, а мы все равно рядом. Вот только Машка уже не катает игрушечную коляску, а гуляет по нашей улице со своим сыном».
«Детство я провела в доме, где жили мои бабушка, дедушка, родители и мы с сестрой. Причем дом находился в черте города, на Пихтовке. Я помню, что большую часть времени проводила на улице, хотя других детей было немного, занятия всегда находились. Сестра старше меня на десять лет, и она мне оборудовала кухню, чтобы я варила там супы. А супы в детстве я любила варить. Дома всегда был суп (любимое блюдо дедушки). В детстве крутым занятием было залезть на крышу дома и смотреть в небо. Дедушка держал свиней, кроликов и коз. К свинкам я все время заглядывала в окошко, смотрела, что они там делают. Конечно, детство было без гаджетов, более свободное, чем у нынешних детей. Мультики по выходным, встанешь пораньше, чтоб никого не разбудить, и к телевизору. Помню, мама часто пекла пирожки, вместе делали сладкую колбасу, орешки и торты.
Самая любимая дурацкая история из детства, которую любит рассказывать моя мама – это то, как я подстригла себе ресницы. Когда родители были в отъезде, я прямо пред их возвращением решила выстричь себе челку, и выстригла. Потом смотрю в зеркало, а там еще и ресницы есть, и их подстригла заодно».