Ромашки, Сирано де Бержерак и Человек-паук

Обзорная экскурсия по Музею быта и ремесел горнозаводского населения
4 июля в 18:00
Музей располагается в одном из интереснейших зданий Нижнего Тагила, так называемом «Господском доме» - памятнике архитектуры XIX века. Экспозиции раскрывают яркий увлекательный мир уральского быта и ремесел. Здесь вы можете увидеть интерьеры домов различных сословий, традиционную одежду горнозаводского населения, уникальные изделия из бересты, металла, а также удивительные образцы женского рукоделия.
Стоимость: дошкольник - 8,6 рубля, учащийся - 40 рублей, студент - 53,3 рубля, пенсионер - 66,7 рублей, взрослый - 86,7 рублей.
Музей быта и ремесел горнозаводского населения, ул. Тагильская, 26