Ромашки, Сирано де Бержерак и Человек-паук

«Комеди Франсез: Сирано де Бержерак»



2 июля в 19:00

«Сирано де Бержерак» – одна из самых красивых пьес о любви, о любви, которая способна на великие жертвы и невероятную слепоту. Проклятие страстного и красноречивого Сирано – его огромный нос, делающий его обладателем уродливой внешности. Дени Подалидес, французский режиссер, поставил спектакль, верный памяти автора и первого исполнителя роли Сирано, Коклена, и этот спектакль сыгран на сцене «Комеди Франсез» уже более 1000 раз, небывалая цифра для постановки, которой всего 10 лет от роду.



Стоимость: 450 рублей



Мягкий кинотеатр DEPO

