Культобзор на tagilcity.ru
Ромашки, Сирано де Бержерак и Человек-паук
Куда пойти среди недели в Нижнем Тагиле?
Друзья! Незаметно пролетел июнь. И вот мы встречаем второй летний месяц, который должен принести еще больше тепла.

По традиции в культобзоре TagilCity.ru собраны самые интересные события предстоящей недели.

Хорошего настроения!
Праздничная программа «Ромашка, ромашка…»
Фойе МБУ «Дворец культуры «Юбилейный», ул. Фрунзе, 39

Выставка «Мелочи»

Галерея современного искусства Центральной городской библиотеки приглашает на новую выставку Кимберли Уэзеред (США) «Мелочи».

Галерея «BESPREDEL» в Библиотеке № 7, ул. Фрунзе, 17А
Праздничная программа ко Дню семьи, любви и верности

5 июля в 15:00

Площадь ДКЖ им. Гагарина, ул. Хохрякова, 17


Обзорная экскурсия по Музею быта и ремесел горнозаводского населения

4 июля в 18:00

Музей располагается в одном из интереснейших зданий Нижнего Тагила, так называемом «Господском доме» - памятнике архитектуры XIX века. Экспозиции раскрывают яркий увлекательный мир уральского быта и ремесел. Здесь вы можете увидеть интерьеры домов различных сословий, традиционную одежду горнозаводского населения, уникальные изделия из бересты, металла, а также удивительные образцы женского рукоделия.

Стоимость: дошкольник - 8,6 рубля, учащийся - 40 рублей, студент - 53,3 рубля, пенсионер - 66,7 рублей, взрослый - 86,7 рублей.

Музей быта и ремесел горнозаводского населения, ул. Тагильская, 26
Концертная программа, посвященная Дню семьи, любви и верности

3 июля в 18:00

МБУ «ДНК» ул. Кольцова, 23
Кино
«Комеди Франсез: Сирано де Бержерак»
2 июля в 19:00
«Сирано де Бержерак» – одна из самых красивых пьес о любви, о любви, которая способна на великие жертвы и невероятную слепоту. Проклятие страстного и красноречивого Сирано – его огромный нос, делающий его обладателем уродливой внешности. Дени Подалидес, французский режиссер, поставил спектакль, верный памяти автора и первого исполнителя роли Сирано, Коклена, и этот спектакль сыгран на сцене «Комеди Франсез» уже более 1000 раз, небывалая цифра для постановки, которой всего 10 лет от роду.

Стоимость: 450 рублей

Мягкий кинотеатр DEPO
«Паразиты»
С 4 июля
«Красногвардеец»
«Человек-паук. Вдали от дома»
С 4 июля
«Россия», «Родина», ТЦ DEPO
«Однажды в Стокгольме»
С 1 июля
ТЦ DEPO
«Битва за Землю»
С 27 июня
«Россия», «Родина», ТЦ DEPO
Праздники и памятные даты
День ветеранов боевых действий
1 июля
Всемирный день НЛО
2 июля

Всемирный день собаки
2 июля
День ГАИ России
3 июля
День памяти геноцида еврейского народа в годы Второй мировой войны
4 июля
День отдыха от праздников
4 июля
Текст и оформление: Нателла Николова
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