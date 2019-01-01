Выходные приближаются, а это значит пора определиться с тем, как их провести!

Что такое укулеле и как оно звучит, в эти выходные узнают меломаны. Те, кто вдохновляется не только музыкой, смогут стать участниками масштабной акции «Ночь искусств». Акция пройдет сразу на нескольких площадках как для взрослых, так и для детей.

Всем любителя мистики, страшилок и ужастиков нужно отпраздновать Хеллоуин, облачившись в самые жуткие костюмы! Куда еще сходить в выходные - читайте в культобзоре TagilCity.ru



Познавательных, музыкальных и устрашающих выходных!

