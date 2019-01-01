культобзор на tagilcity.ru
Хеллоуин, Ночь искусств и укулеле
Где провести выходные в Нижнем Тагиле?
Выходные приближаются, а это значит пора определиться с тем, как их провести!
Что такое укулеле и как оно звучит, в эти выходные узнают меломаны. Те, кто вдохновляется не только музыкой, смогут стать участниками масштабной акции «Ночь искусств». Акция пройдет сразу на нескольких площадках как для взрослых, так и для детей.
Всем любителя мистики, страшилок и ужастиков нужно отпраздновать Хеллоуин, облачившись в самые жуткие костюмы! Куда еще сходить в выходные - читайте в культобзоре TagilCity.ru

Познавательных, музыкальных и устрашающих выходных!
Творческая встреча с архитектором Валентином Соломеиновым
1 ноября в 17:00

Встреча с архитектором и автором книги «Про свою жизнь» Валентином Соломеиновым.

Культурный центр «Дом Окуджавы»
улица Карла Маркса, 20а
Цирк «Аншлаг»
1 ноября в 17:00

Зрительный зал ДКШ

Акция «Ночь искусств»
«Шабаш музыковедьм»

3 ноября в 20:00

Большой зал филармонии, пр. Ленина, 31
Ночь искусств в музее изо
3 ноября с 15:00 до 23:00

Акция в Нижнетагильском музее изобразительных искусств пройдет под общим девизом «Искусство объединяет».

Стоимость: от 50 до 250 рублей

Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 7 и 4
Программа
Ночь искусств в музее-заповеднике
3 ноября с 18:00 до 23:00

Стоимость: от 60 до 180 рублей

Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал», пр. Ленина, 1
Программа
Ночь искусств в ДК «Юбилейный»
3 ноября с 18:00 до 22:00



ДК «Юбилейный», ул. Фрунзе, 39
Программа
Ночь искусств в Театре кукол
3 октября в 17:00 и 19:00

Стоимость: 200 и 380 рублей

Нижнетагильский театр кукол, пр. Ленина, 14
Программа
Детям
«Семейка Аддамс»
2 и 3 ноября

ТЦ DEPO, «Россия», «Родина», «Красногвардеец»
«Щенячий патруль: Мегащенки»
2 и 3 ноября

«Красногвардеец»
«Робо»
2 и 3 ноября

ТЦ DEPO, «Россия», «Родина»
«Мульт в кино. Выпуск № 105. Зима близко!»
2 и 3 ноября

ТЦ DEPO
Детский Хэллоуин
3 ноября в 13:00


Для гостей караоке, развлекательная программа, аквагрим.

Стоимость: 300 рублей

Бар Nebar, ул. Горошникова, 7
«Школа магии»
31 октября с 18:00 до 20:00

Вас ждет:
Фотозона, аквагрим, мастер-класс по слаймам, игры на детской площадке с волшебницей и вкусные подарки каждому гостю в костюме.

ДЦ «Бэбиленд», ул. Чайковского, 82
Спектакль «История Ладошкиных»
2 и 3 ноября в 10:00 и 12:00


Муниципальный молодёжный театр, ул. Ильича, 37
«В стране дорожных знаков»
2 ноября в 11:00 и 13:00

Стоимость: 150 рублей

Нижнетагильский театр кукол, пр. Ленина, 14
«Поющий кит: подводные истории»
2 ноября в 16:00

Стоимость: 300 рублей

Нижнетагильский театр кукол, пр. Ленина, 14
«Кукольный голос»
3 ноября в 19:00

Стоимость: 200 рублей

Нижнетагильский театр кукол, пр. Ленина, 14
«Щелкунчик»
3 ноября в 12:00

Стоимость: 170-200 рублей

Нижнетагильский драматический театр, пр. Ленина, 33
Хеллоуин
Хеллоуин в клубном пространстве «РОБОТ»
1 ноября в 22:00

Стоимость: без костюма - 300 рублей

Клубное пространство «РОБОТ»
ул. Юности 6, 2 этаж
Хеллоуин 1984 в баре Nebar

1 ноября в 23:00

Стоимость: без костюма - 300 рублей

Бар Nebar, ул. Горошникова, 7
Хэллоуин в кофейне Clever Coffee
1 ноября в 19:00

Стоимость: 500 рублей

KLEVER COFEE, ул. Карла Маркса, 44
Halloween party
2 ноября в 23:00

Стоимость: 100 рублей

Бар «Гора», ул. Огаркова, 2
Славянский Хеллоуин
31 октября в 22:00

Стоимость: 1000 рублей

Музей «Русская изба», п. Висим
Музыка
Фестиваль укулеле
1 ноября в 18:00

Бар «Гора», ул. Огаркова, 2
Концерт группы «Курара»
2 ноября в 20:00

Бар «Гора», ул. Огаркова, 2
Концерт Cuf
2 ноября в 19:00

ТРЦ DEPO, Свердловское шоссе, 31

Выставки
Выставка «После места»
1 ноября в 18:00

Галерея современного искусства Центральной городской библиотеки приглашает на новую выставку Джонатана Фаус (Испания).


Галерея «УГОЛ» Культурного центра, ул. Карла Маркса, 20а
Выставка «без названия»
2 ноября в 17:00

Галерея современного искусства Центральной городской библиотеки приглашает на новую выставку Шарлотты Гензель (Германия).


Галерея «УГОЛ» Культурного центра, ул. Карла Маркса, 20а
Спектакли
«Головлёвы. Маменька»
1 ноября в 18:00

Стоимость: 270 - 320 рублей

Нижнетагильский драматический театр, пр. Ленина, 33
«Клинический случай»
2 ноября в 18:00

Стоимость: 270 - 320 рублей

Нижнетагильский драматический театр, пр. Ленина, 33
«Земля Эльзы»
3 ноября в 18:00

Стоимость: 270 - 320 рублей

Нижнетагильский драматический театр, пр. Ленина, 33
Кино
«Терминатор: Тёмные судьбы»
2 и 3 ноября

«Россия», «Родина», ТЦ DEPO
«Верность»
2 и 3 ноября

«Россия», «Родина», ТЦ DEPO
«Текст»
2 и 3 ноября

ТЦ DEPO, «Россия», «Родина», «Красногвардеец»
Хороших выходных!
Текст и оформление: Нателла Николова