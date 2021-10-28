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Ночь в музеях, каникулы online и День народного единства
Куда пойти на неделе в Нижнем Тагиле?

На этой неделе музеи Нижнего Тагила подготовили невероятную программу для всех! Есть мероприятия в оффлайн и в онлайн формате. Что выберете вы в эту неделю локдауна?

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Музей изобразительных искусств

4 ноября — День народного единства

Лекции от музея ИЗО
В 15:00 состоится лекция Елены Устиновой «Путешествие в историю с Андреем Рябушкиным».

В 16:00 — концерт Ольги Серебренниковой и Марии Мамаевой «Музыка нас связала…».

В 18:00 — на торжественное открытие выставки «Предметное / беспредметное. Искусство тагильских художников второй половины ХХ века из коллекции музея ИЗО.

В 18:30 тагильчане примут участие в аукционе, стать обладателем работ тагильских художников. К продаже будут представлены произведения живописи, графики, ювелирные изделия.

Стоимость входного билета в музей: 150 р. для взрослых, 100 р. для студентов и пенсионеров, 50 р. для школьников.

Программа онлайн-мероприятия «НОЧЬ ИСКУССТВ – 2021»

Программа будет проходить на официальных страницах НТМИИ в социальных сетях
16:00 Мастер-класс «Любимый мультгерой». Для юных творческих друзей музея пройдет увлекательный мастер-класс по созданию яркого сувенира с любимым мультипликационным персонажем

17:00 Викторина по искусству. Приглашаем любителей искусства на интеллектуально-развлекательную игру

18:00 Марафон воспоминаний на выставке «Предметное/беспредметное. Искусство тагильских художников». Прямой эфир Концерт «Музыка нас связала…». Узнаваемые с первых нот шлягеры прошедших лет исполнят Ольга Серебренникова и Мария Мамаева

19:00 Презентация книг, выпущенных в 90-е годы. Лекция от библиотекаря музея И.И. Буториной

21:00 «Мадонна в Эрмитаже». Фильм, снятый в Государственном Эрмитаже во время выставки «Линия Рафаэля»

Программа будет проходить на официальный страницах НТМИИ в социальных сетях https://vk.com/artmnt
Расписание творческих клубов

3 ноября, 17:00
Нижний Тагил Адреса: Уральская 7 и 4

Осенний пейзаж (Материалы: акварельные краски, восковые мелки, лист Ф А3, кисти, палитра)
50
р.


﻿4 ноября, 17:00
Нижний Тагил Адреса: Уральская 7 и 4

Рисунок. Простой натюрморт из геометрических фигур. (Материалы: карандаш (HB, B,B2), бумага (формат А3), ластик)
50
р.
Расписание мастер-классов

2 ноября (вторник) 15:00
Нижний Тагил Адреса: Уральская 7 и 4

Мастер-класс «Перчатка металлурга»
Попробуйте стать современными художниками и создайте свой движущийся арт-объект в виде рабочей перчатки металлурга.

Количество мест ограничено, поэтому просим сообщать о вашем участии в мероприятии заранее, отправив сообщение в группу https://vk.com/artmnt или позвонив по номеру 8-3435-25-26-47
от 100
р.


3 ноября (среда)
Нижний Тагил Адреса: Уральская 7 и 4

13:00 Мастер-класс «Ожившая картина». Выполним изменяющийся в пространстве арт-объект по мотивам произведений известного тагильского художника Игоря Грищенко. Руководитель мастер-класса: Ольга Бетехтина

15:00 Мастер-класс «Шарж». Шарж и карикатура - улыбка и оружие художника. Рисованый юмор - феномен, существующий многие века и оставивший для человека правдивое отражение горя и радости, побед и поражений, затрагивающий все грани человеческой жизни. Предлагаем Вам познакомиться с историей этого жанра, а так же самим нарисовать шарж — добродушный, как дружеская усмешка.
от 100
р.

«Искусство, которое пугает. 1990-е»

Лектор: Ксения Баданина
5 ноября в 16:00
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Гости узнают о российском искусстве 1990-х годов. Новое и провокационное, скандальное и откроенное – оно играло с публикой, смыслами и, кажется, с самой жизнью. Многие художники задавали страшные вопросы, на которые не принято отвечать, проводили эксперименты и акции, результаты которых расшатывали традиционные представления о морали и обществе. Художников волновали неоднозначные явления в истории страны, нахлынувшие социальные проблемы. Жизнь стремительно менялась и формы художественного высказывания менялись вместе с ней. Подчас границу между самой жизнью и ироничным, гротескным искусством провести было невозможно.

Каким было оно – пугающее искусство девяностых? Как оно повлияло на каждого из нас? Поговорим об этом на специальной дискуссионной лекции.

«Сериал «Твин Пикс», как телевизионный символ 90-х гг.»

Лектор: Анастасия Бусыгина
6 ноября в 15:00

Вселенная мира Твин Пикс - это дань уважения направлению сюрреализм и телевизионный символ конца 20 века, мы поговорим о том, как один из самых смелых теле-экспериментов 90-х стал полной технической и творческой свободой. Рассказ пойдёт о истории создании сериала, о волне успеха, связанной с выпуском на телевидении, о ключевых и переломных моментах в его производстве.

Сюрреализм, мистицизм, новые символы, новые стандарты телевидения – всё это об одном из лучших сериалов за всю историю.
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Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал»

«Ночь искусств-2021»

«Музейный вояж»
Настала ее пора. Волшебной, креативной, творческой всероссийской акции «Ночи искусств». 4 ноября с 14:00 до 21:00 отправимся в вояж по нашим музеям, побываем в Историко-краеведческом музее, Выставочных залах, Музее природы и охраны окружающей среды и в музее «Демидовская дача».

Мы приготовили для вас мастер-классы и театрализованные представления, интересные лекции и увлекательные квесты, музыкальные концерты и путешествия во времени и искусстве.

Билеты от 80 до 200 рублей.

Телефон для справок и заявок: 8 (3435) 37-02-01 (330 или 331)
*В программе возможны изменения
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«Музейные каникулы Online»

В группе ВКонтакте и на площадке ZOOM
Со 2 по 6 ноября вы сможете, не выходя из дома, увлекательно, познавательно и весело провести время. Каждый день с понедельника по пятницу ровно в 11.00 сотрудники музея будут ждать вас в группе ВКонтакте и на площадке ZOOM.

Начнём наш день с интересной и нескучной лекции, продолжим увлекательной и порой каверзной викториной, а закончим увлекательным мастер-классом. Всего один час каждый день, и
у вас в багаже будут не только знания и хорошее настроение, но и именной сертификат участника программы «Музейные каникулы Online»!

Заявки на участие в программе вы можете оставить по телефону 89634461090 или отправить на почту n.prosv.otdel@mail.ru.

Важно! Для участия в программе необходимо приобрести папку с материалами для мастер-классов в Выставочных залах музея-заповедника (пр. Ленина, 1).

Стоимость участия: 300 руб.
Tagilcity.ru
Другие мероприятия

День Открытых Дверей студии «Цветные сны»

в студии «Цветные сны»
4 ноября 2021 в 15.00, пр. Уральский, 83

Ваш ребенок любит рисовать или вы сами давно хотите попробовать себя в творчестве? Тогда вам обязательно нужно посетить День Открытых Дверей в нашей студии, где пройдут мастер-классы по рисованию для детей и взрослых.

Обязательна предварительная запись по тел. 89222269060. Количество мест очень ограничено! Занятия Дня Открытых Дверей возможно посетить лишь один раз Проведение занятия БЕСПЛАТНО! С собой нужно принести: вторую обувь, гуашь (не сухую!) и лист А4 формата.

Обращаем внимание, что дети и взрослые занимаются отдельно.
Длительность занятия:
у детей до 5 лет - 30 мин.
у детей с 6 лет - 45 час
у взрослых и детей с 12 лет - 1,5 часа.
ноябрь 2021
Спектакли Нижнетагильского Драматического Театра имени Мамина-Сибиряка
«Три красавицы», 16+
3 ноября, 18:00 - 20:00
Нижний Тагил Ленина, д.33

От 230 до 270
р.
«Головлёвы. Маменька», 16+
4 ноября, 18:00 - 21:00
Нижний Тагил Ленина, д.33

От 230 до 270
р.
«Пегий пёс, бегущий краем моря», 16+
5 ноября, 18:00 - 20:00
Нижний Тагил Ленина, д.33

От 230 до 270
р.
октябрь 2021
Спектакли Театра кукол
Ночь искусств «Синяя птица», 9+
4 ноября, 19:00
Нижний Тагил Ленина, д.14
250
р.
«Федорино горе», 4+
3 ноября, 18:00
Нижний Тагил Ленина, д.14
300
р.
ноябрь 2021
Выставки в Нижнем Тагиле

«Тагил. Симфония Трудовой славы», до 5 декабря

НТМИИ, ул. Уральская, 4

«Металл в украшении дома», работает до ноября

Музей быта и ремесел горнозаводского населения «Господский дом»

«Художественная бронза Федора Звездина», работает до 10 декабря

Музей быта и ремёсел горнозаводского населения, ул. Тагильская, 24

«Меднорудянский рудник», работает до 2022 года

Музей природы и охраны окружающей среды, пр. Ленина, 1а

ВЫСТАВКА РАБОТ ТАГИЛЬСКИХ ЮВЕЛИРОВ
В Нижнетагильском музее изобразительных искусств 6 октября в 17:00 состоится торжественное мероприятие, посвященное выставке произведений тагильских художников – участников пятого Всероссийского конкурса авторского ювелирного искусства.

На Всероссийской биеннале авторского ювелирного и камнерезного искусства, которая проходит в Калининграде с 2012 года, представлены работы ювелиров из пятнадцати городов России.

От Нижнего Тагила в конкурсе приняли 15 художников, среди них мастера – В.С. Безбородов, Ю.П. Маточкин, И.Б. Толкачев, Н.А. Романов, А.П. Барахвостов, С.А. Кислицкий и молодые художники – К.В. Гузенко, С.А. Бондаренков, Н.А. Дудин, А.Д. Кравченко и др.

Посетителей приглашают познакомиться с творчеством тагильских художников, увидеть уникальные произведения тагильских мастеров, узнать о конкурсе и ювелирном искусстве из презентации куратора биеннале в Нижнем Тагиле – Надежды Гундыревой, заместителя директора музея искусств по основной деятельности и развитию.

Стоимость посещения мероприятия: 150 руб. для взрослых, 100 руб. для студентов и пенсионеров, 50 руб. для школьников.

Организаторы просят сообщать о желании принять участие в мероприятии заранее сообщением в Нижнетагильский музей изобразительных искусств группу музея или по телефону /3435/ 25-26-47.
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Поликлиники, заводы и садики: что и как будет работать в Тагиле во время локдауна
В том, как будут работать предприятия и организации Нижнего Тагила, разбиралась редакция TagilCity.ru.
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В интернете появился псевдодокументальный сериал по сценарию тагильского комика
Стендапер Евгений Тасенков из Нижнего Тагила стал одним из сценаристов сериала в жанре псевдодокументалистики «Принципиально документально».
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Итоги замеров за полгода и делегация из Минэко. Экоитоги недели в Нижнем Тагиле

На этой неделе редакция TagilCity.ru подвела итоги замеров за полгода, а еще Нижний Тагил посетили чиновники из Министерства экологии, чтобы проверить реализацию проекта «Чистый воздух».
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октябрь 2021
Что посмотреть в кино

«Семейка Адамс

с 23 сентября

«Красногвардеец» ,ТЦ ДЕПО

«Титан»

в сентябре и октябре

«Красногвардеец»

Холодный расчёт

с 23 сентября,
ТЦ ДЕПО

«Исчезнувший»

с 14 октября,

ТЦ ДЕПО

Хороший, плохой, коп

с 21 октября

ТЦ DEPO

«Неисправимый Рон»

с 21 октября

ТЦ ДЕПО

«Веном 2»

с 16 сентября

«Красногвардеец», ТЦ DEPO

«Кошачьи миры Луиса Уэйна»

с 21 октября

ТЦ DEPO

октябрь 2021
Праздники и памятные даты

День осведомленности о стрессе

3﻿ ноября
День домохозяйки и домохозяина

3 ноября
День заботы о себе

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