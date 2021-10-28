Ночь в музеях, каникулы online и День народного единства

На этой неделе музеи Нижнего Тагила подготовили невероятную программу для всех! Есть мероприятия в оффлайн и в онлайн формате. Что выберете вы в эту неделю локдауна?
4 ноября — День народного единства
Программа онлайн-мероприятия «НОЧЬ ИСКУССТВ – 2021»
«Искусство, которое пугает. 1990-е»
«Сериал «Твин Пикс», как телевизионный символ 90-х гг.»
«Ночь искусств-2021»
«Музейные каникулы Online»
День Открытых Дверей студии «Цветные сны»
«Тагил. Симфония Трудовой славы», до 5 декабря
НТМИИ, ул. Уральская, 4
«Металл в украшении дома», работает до ноября
Музей быта и ремесел горнозаводского населения «Господский дом»
«Художественная бронза Федора Звездина», работает до 10 декабря
Музей быта и ремёсел горнозаводского населения, ул. Тагильская, 24
«Меднорудянский рудник», работает до 2022 года
Музей природы и охраны окружающей среды, пр. Ленина, 1а
«Семейка Адамс
с 23 сентября
«Красногвардеец» ,ТЦ ДЕПО
«Титан»
в сентябре и октябре
«Красногвардеец»
Холодный расчёт
«Исчезнувший»
с 14 октября,
ТЦ ДЕПО
Хороший, плохой, коп
с 21 октября
ТЦ DEPO
«Неисправимый Рон»
с 21 октября
ТЦ ДЕПО
«Веном 2»
с 16 сентября
«Красногвардеец», ТЦ DEPO
«Кошачьи миры Луиса Уэйна»
с 21 октября
ТЦ DEPO