Друзья, на этой неделе Нижний Тагил начинает готовиться к празднованию Дня Победы. Также в городе проходят «Окуджавские дни», в рамках которых состоится концерт песен и стихов поэта. В предстоящие дни нас ждет премьера спектакля о молодежи и вечер саксофона.

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