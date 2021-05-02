Культобзор на tagilcity.ru
Город в облаках, Окуджава и саксофон
Куда сходить среди недели в Нижнем Тагиле?

Друзья, на этой неделе Нижний Тагил начинает готовиться к празднованию Дня Победы. Также в городе проходят «Окуджавские дни», в рамках которых состоится концерт песен и стихов поэта. В предстоящие дни нас ждет премьера спектакля о молодежи и вечер саксофона.

Куда еще сходить в будни, читайте в культобзоре TagilCity.ru.

Майские выходные в музее
4-9 мая

Сотрудники нашего музея подготовили для вас несколько занимательных вариантов на предстоящие праздники.

Смотреть программу.

Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 7
Мастер-класс «Маки»

5 мая в 13:00 и 18:00

Работа (формат А4) выполняется шерстью для валяния, в рамке со стеклом. Материалы предоставляются организаторами. Продолжительность 1,5 часа.

Стоимость: 450 рублей

ДК «Юбилейный», ул. Фрунзе, 39

Мероприятия ко Дню Победы

Акция «Георгиевская ленточка»

с 6 по 8 мая

ГГМ - у ТРЦ "КИТ",
Выя - напротив Рудоуправления,
Вагонка - площадь Славы,
Тагилстрой - у торгового центра "Кировский",
Центр города - Театральная площадь.

Каждый день в 17.00 часов.
Выставка «Как зарождалась Пасха»

3 и 4 мая

Фотовыставка исторических событий со времен 7 г. до н.э.

Дворец культуры школьников и Дом культуры пос. Сухоложский


Автопробег «Дорогами войны»

3 мая

Общая протяженность маршрута — 140 километров.

Туристический кластер «Гора Белая»
Реконструкция «Торжественная встреча поезда Победы»

5 мая в 13.30

Перрон, ж/д вокзала


Спектакли
«Город, создающий облака»

6 мая в 18:30

Чем живут подростки в Нижнем Тагиле, что их волнует, какие у них проблемы? Кто лучше их самих расскажет об этом?

Стоимость: 300 рублей

Новый молодёжный театр, ул. Ильича, 37

«Ханума»

7 мая в 18:00


Стоимость: 230 - 270 рублей


Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка

«День Победы»

6 мая в 18:00


Стоимость: 230 - 270 рублей


Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка

«Утиная охота»

4 мая в 18:00


Стоимость: 230 - 270 рублей


Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка

«Дикое счастье»

5 мая в 18:00


Стоимость: 230 - 270 рублей


Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка

Концерты
Вечер саксофона c Владимиром Комаровым

7 мая в 20:00

В ресторане отеля «Demidov Plaza» продолжаются вечера живой музыки. Для гостей прозвучат звуки саксофона. Современные композиции в исполнении виртуоза Владимира Комарова перенесут гостей в атмосферу предстоящего отдыха.

Вход свободный.

«Demidov Plaza»

«Светлый праздник!»

6 мая в 18:30

Самые светлые, «эпичные», радостные произведения русских композиторов, которые отзываются в душе каждого, кто живёт в России.

Стоимость: 300 - 700 рублей

Большой зал филармонии,
пр. Ленина, 31







Концерт «И друзей созову...»

5 мая в 18:30

Стихи и песни Булата Окуджавы исполняют Евгений Чулков и Юлия Брусницына (Екатеринбург).

«Красногвардеец»
Детям
Встреча литературно-театрального клуба для подростков

5 мая в 11:00


Центр семейной терапии, ул. Восточная, д. 3


«Смешарики и друзья в кино»

с 6 мая
Смешарики, Фиксики и Бодо Бородо соберутся вместе на большом экране, чтобы узнать, как можно использовать свой талант, что скрывает прошлое Пина, чем интересна Эйфелева башня, как работает автопилот и многое-многое другое.

«Красногвардеец»

«Путешествие варенья. Бэби Чехов»

7 мая в 16:00

Стоимость: 300 рублей

Новый молодежный театр, ул. Ильича, 37
«Пока звучат их голоса»
4 и 7 мая в 14.00, 17.00

Стоимость: 230 рублей

Нижнетагильский театр кукол, ул. Ленина,14

Кино







Всероссийский молодежный кинофестиваль «Герои большой страны»

5- 6 мая

Задача фестиваля – сформировать у подрастающего поколения образ современного героя, заложить смысловую основу воспитания, объединить создателей фильмов и контента о героях страны.

«Красногвардеец»

«Девятаев»

3-6 мая


«Родина», «Россия», «Красногвардеец»

«Гнев человеческий»

3-6 мая


ТЦ DEPO, «Родина», «Россия»

«Властелин колец: Возвращение Короля. Перевыпуск»

3-6 мая

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ТЦ DEPO

«Прабабушка лёгкого поведения»

3-6 мая

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ТЦ DEPO, «Родина», «Россия»

Праздники и памятные даты
Всемирный день свободы печати
3 мая
Всемирный день Солнца
3 мая
Международный день пожарных
4 мая


День Звездных войн
4 мая
День радио
7 мая
День создания Вооруженных Сил России
7 мая
Текст и оформление: Нателла Николова