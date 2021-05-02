Друзья, на этой неделе Нижний Тагил начинает готовиться к празднованию Дня Победы. Также в городе проходят «Окуджавские дни», в рамках которых состоится концерт песен и стихов поэта. В предстоящие дни нас ждет премьера спектакля о молодежи и вечер саксофона.
Куда еще сходить в будни, читайте в культобзоре TagilCity.ru.
Перрон, ж/д вокзала
«Ханума»
7 мая в 18:00
Стоимость: 230 - 270 рублей
Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
«День Победы»
6 мая в 18:00
Стоимость: 230 - 270 рублей
Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
«Утиная охота»
4 мая в 18:00
Стоимость: 230 - 270 рублей
Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
«Дикое счастье»
5 мая в 18:00
Стоимость: 230 - 270 рублей
Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
«Путешествие варенья. Бэби Чехов»
«Девятаев»
3-6 мая
«Родина», «Россия», «Красногвардеец»
«Гнев человеческий»
3-6 мая
ТЦ DEPO, «Родина», «Россия»
«Властелин колец: Возвращение Короля. Перевыпуск»
3-6 мая
ТЦ DEPO
«Прабабушка лёгкого поведения»
3-6 мая
ТЦ DEPO, «Родина», «Россия»