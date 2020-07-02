Как Нижний Тагил вырабатывает культуру обращения с мусором

«Идея строительства мусороперерабатывающего завода в Нижнем Тагиле «будоражила муниципальные умы уже не одно десятилетие», - пишет Валерий Климцев на сайте «История Нижнего Тагила», основываясь на выпусках газеты «Тагильский вариант». Согласно статье, с 2003 года в Нижнем Тагиле началось строительство мусороперерабатывающего комплекса между кладбищем «Рогожино» и мусорным полигоном. Стройкой занималась компания ЗАО «ИСК «Средневолжкстрой». Планировалось, что комплекс будет закончен к 2008 году, но как пишет Климцев, строительство замерло на уровне котлованов и фундаментов – подрядчику «Средневолжкстрой» задолжал порядка 4 миллионов рублей. В 2006 году стройку пытались возобновить, но ничего не вышло. Подрядчик договор изначально заключался с обязательной ссылкой на существенные приложения, без которых договор считался незаключенным. А эти приложения под различными предлогами не попадали в руки подрядчиков.



Строительный концерн «Средневожскстрой», на балансе которого стоял Нижнетагильский мусороперерабатывающий завод, был признан банкротом 1 сентября 2011 года.



Фактически ситуация с заводом не менялась до 2018 года. Тогда мэрия Нижнего Тагила и АО «Облкоммунэнерго» заключили концессионное соглашение по обработке, накоплению и захоронению твердых коммунальных отходов.