Как Нижний Тагил вырабатывает культуру обращения с мусором
«А мы в то время так не потребляли, как сейчас. По 50 платьев, которые и не успеешь надеть - выкинешь, не было. А что уже износили, мы не выкидывали, делали тряпки, полы мыть. А сейчас даже тряпки для полов в магазинах продают. Непонятно из чего, из нефти. Не разлагающиеся. У дома было по 2-3 бака, а не как сейчас, по 6 в среднем - мусора было меньше на много»
«В наши дни управление ТКО – это достаточно сложный процесс, связанный с большими затратами. Но, несмотря на финансовые сложности, решение проблем ТКО в нашем городе является актуальным»
Вслед за увеличением товаров широкого потребления, увеличивается объём мусора в виде упаковки, а также одноразовых товаров.
«Частный сектор ими не был охвачен, из-за чего жители частных домов выбрасывали мусор где придётся или на «диких» свалках», - утверждают авторы.
«Первая линия мусоросортировки была запущена в Екатеринбурге на Широкореченском полигоне, мощностью 100 тысяч тонн в год»
«Мусоросортировка – это один из самых экологически чистых процессов - сортировочные комплексы необходимы, чтобы отбирать полезное вторсырье и снижать количество захороняемых ТКО», - отмечают в «Облкоммунэнерго».
«При этом по данным Минпромторга России, порядка ста предприятий переработки стоят незагруженные, потому что не хватает отсортированного сырья. В будущем мы придем к тому, чтобы сортировать мусор на бытовом уровне, в каждом доме и семье. Но сортировочные заводы и завод, который мы построим в Нижнем Тагиле, могут делать сортировку в промышленных масштабах».