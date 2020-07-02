Как Нижний Тагил вырабатывает культуру обращения с мусором

ТКО, полигоны, сортировка, переработка. Совсем не новые слова, как кажется на первый взгляд. Проблемы обращения с мусором возникли давно. TagilCity.ru поработало с архивными документами и узнало “мусорную историю” Нижнего Тагила.
Основы мусорного этикета
Самым старым упоминанием обращения с мусором в нашем городе, которое удалось найти в краеведческой библиотеке, оказался опубликованный в статье газеты «Тагильский рабочий» в 2007 году текст постановления Нижнетагильского уездно-городского исполкома Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов по городу Нижнему Тагилу и его уезду от 14 марта 1923 года «О содержании в чистоте дворов, помойных ям, отхожих мест, улиц, площадей». Согласно ему, уже в начале 20 века советская власть прилагала большие усилия, чтобы сделать город чистым и благоустроенным, а за брошенный на улице мусор полагался арест.
«В целях должного соблюдения санитарного состояния, как в городах, так и в заводах и селениях Уезда, площади и улицы таковых должны содержаться в полной чистоте. Выливать и выбрасывать какие бы то ни было отбросы и нечистоты, как-то: навоз, палую скотину, мусор из дворов, помои и прочее строго запрещается», - гласит первый пункт постановления.
Хозяйственные и промышленные отходы и другие нечистоты должны вывозиться на специально отведённые свалки.
Также в постановлении отмечается:
Свалки должны быть вне города.
Свалки должны быть устроены таким образом, чтобы мусор и отходы, как жидкие, так и сухие, не могли бы уноситься в водные источники.
«Виновные в неисполнении сего будут подвергаться штрафу до 500 рублей образца 1923 года или аресту до трёх месяцев», - отмечается в постановлении.
Санитарный надзор Уездного здравотдела
Кто следил?
Волостные исполкомы
Заведующие врачебными участками
Колхозы и милиция
Как в советском союзе почти все были экологами
В статье издания Lenta.ru, вышедшей в апреле этого года, утверждается, что СССР действительно успешно обращалась с мусором. Есть чему поучиться у советских поколений, которые ходили в магазин со своими банками, бидонами и авоськами, пластиковых пакетов не существовало, а сдача макулатуры была обыденным делом для каждого. По мнению автора, всё это становится актуальным сегодня.
Стекло
С началом первых пятилеток в 1920-х годах людям начали постепенно прививать идеологию бережного использования ресурсов, что подтверждает постановление Нижнетагильского уездно-городского исполкома. Тогда были организованы зачатки комплексного сбора отходов, где были выделены пять групп ресурсов, участвующих во вторичном обороте:
Макулатура
Текстиль
Шины и полимерные материалы
Отмечается, что путь перехода сырья в продукт до переработки и утилизации был рассчитан и продуман. Кроме того, затраты на переработку изначально закладывались в себестоимость продукции. Всё это относилось и к Нижнему Тагилу.

«А мы в то время так не потребляли, как сейчас. По 50 платьев, которые и не успеешь надеть - выкинешь, не было. А что уже износили, мы не выкидывали, делали тряпки, полы мыть. А сейчас даже тряпки для полов в магазинах продают. Непонятно из чего, из нефти. Не разлагающиеся. У дома было по 2-3 бака, а не как сейчас, по 6 в среднем - мусора было меньше на много»


Воспоминания тагильской пенсионерки
По всей стране тогда функционировали пункты сбора отходов и предприятия промышленной переработки основных видов вторичного сырья. А граждане были заинтересованы в сборе вторсырья: школьникам устраивали соревнования за первое место по объему собранного металлолома или макулатуры, а за активное участие дарили ценные призы; взрослое же население за сдачу вторсырья получало финансовое поощрение.
«Мусорная» проблема в Нижнем Тагиле
Однако к концу 90-х годов вопрос обращения с мусором вновь стал достаточно остр. В популярном изложении муниципальной программы управления твёрдыми отходами в городе Нижний Тагил на 1999-2003 годы «А вы хотите жить в чистом городе?», совместно опубликованной администрацией города и общественной организацией «Чистый дом» в 1999 году, утверждается, что проблема бытовых отходов стала предметов возрастающего внимания во всём мире ещё с 1960 года. До этого времени твёрдые бытовые отходы в развитых странах направлялись на свалки или сжигались, однако это не является безопасными методами с точки зрения экологии и санитарии. Именно с того момента специалисты стали искать более приемлемые методы управления ТКО.

«В наши дни управление ТКО – это достаточно сложный процесс, связанный с большими затратами. Но, несмотря на финансовые сложности, решение проблем ТКО в нашем городе является актуальным»


Авторы изложения
В изложении было отмечено, что за последние годы территория Нижнего Тагила превращается в огромную свалку бытовых отходов. Виной тому авторы называют экономические причины – уборка и вывоз мусора стоят дорого. А также человеческий фактор: «дефицит культуры и низкий уровень экологических знаний у населения».

Вслед за увеличением товаров широкого потребления, увеличивается объём мусора в виде упаковки, а также одноразовых товаров.

Согласно тексту изложения, на тот момент в городе имелось два действующих объекта: санкционированная свалка Ленинского района и новый полигон Дзержинского района, который был принят в эксплуатацию в 1999 году.
Согласно тексту изложения, на тот момент в городе имелось два действующих объекта: санкционированная свалка Ленинского района и новый полигон Дзержинского района, который был принят в эксплуатацию в 1999 году.
На территории Нижнего Тагила образовалось
В 1998 году
800 тысяч
кубических метров ТКО

«Частный сектор ими не был охвачен, из-за чего жители частных домов выбрасывали мусор где придётся или на «диких» свалках», - утверждают авторы.

Что делать с мусором дальше?
Способ размещения мусора на полигонах – это классический способ устранения отходов. Есть и мусоросжигание, однако строительство мусоросжигательного завода в Нижнем Тагиле может только усугубить экологическую ситуацию выбросами.
«Идея строительства мусороперерабатывающего завода в Нижнем Тагиле «будоражила муниципальные умы уже не одно десятилетие», - пишет Валерий Климцев на сайте «История Нижнего Тагила», основываясь на выпусках газеты «Тагильский вариант». Согласно статье, с 2003 года в Нижнем Тагиле началось строительство мусороперерабатывающего комплекса между кладбищем «Рогожино» и мусорным полигоном. Стройкой занималась компания ЗАО «ИСК «Средневолжкстрой». Планировалось, что комплекс будет закончен к 2008 году, но как пишет Климцев, строительство замерло на уровне котлованов и фундаментов – подрядчику «Средневолжкстрой» задолжал порядка 4 миллионов рублей. В 2006 году стройку пытались возобновить, но ничего не вышло. Подрядчик договор изначально заключался с обязательной ссылкой на существенные приложения, без которых договор считался незаключенным. А эти приложения под различными предлогами не попадали в руки подрядчиков.

Строительный концерн «Средневожскстрой», на балансе которого стоял Нижнетагильский мусороперерабатывающий завод, был признан банкротом 1 сентября 2011 года.

Фактически ситуация с заводом не менялась до 2018 года. Тогда мэрия Нижнего Тагила и АО «Облкоммунэнерго» заключили концессионное соглашение по обработке, накоплению и захоронению твердых коммунальных отходов.
В рамках концессионного соглашения на территории Нижнего Тагила будут построены и реконструированы следующие объекты по обращению с ТКО:
Мусороперерабатывающий комплекс мощностью не менее 185 тыс. тонн в год.
Новый полигон для захоронения ТКО. Земельный участок примыкает полигону ТКО, «Кушвинский тракт».
Реконструкция с последующей рекультивацией 2-х существующих полигонов ТКО. Общая площадь 20 гектар, начало работ после передачи полигонов по концессионному соглашению в 2022 г.
Контейнерные площадки для накопления ТКО, 191 площадка будет оборудована в рамках соглашения.

Срок реализации проекта – 29 лет.

Средства инвестора на этапе строительства – 100%.
4 миллиарда и 16 миллионов рублей (общая сумма концессии - 4 миллиарда 80 миллионов рублей).
На всё это концессионер готов потратить

«Первая линия мусоросортировки была запущена в Екатеринбурге на Широкореченском полигоне, мощностью 100 тысяч тонн в год»


Андрей Яськин

«Мусоросортировка – это один из самых экологически чистых процессов - сортировочные комплексы необходимы, чтобы отбирать полезное вторсырье и снижать количество захороняемых ТКО», - отмечают в «Облкоммунэнерго».

В России работает свыше 200 мусороперерабатывающих заводов различных мощностей, и этого количества недостаточно - в год образуется порядка 70 миллионов тонн мусора.

«При этом по данным Минпромторга России, порядка ста предприятий переработки стоят незагруженные, потому что не хватает отсортированного сырья. В будущем мы придем к тому, чтобы сортировать мусор на бытовом уровне, в каждом доме и семье. Но сортировочные заводы и завод, который мы построим в Нижнем Тагиле, могут делать сортировку в промышленных масштабах».


Андрей Яськин
Автоматической
Сортировка будет:
Механической
С элементами ручной
Исходя из всего вышеизложенного можно ответственно заявить, что история правильного обращения с мусором в Нижнем Тагиле, хоть и началась уже давно, но до конца ей ещё далеко — это долгий путь, который всем жителям города необходимо пройти вместе с полной ответственностью. Очевидно, что нужен комплексный подход, где каждый горожанин будет знать, как важно правильно выбрасывать мусор. Однако культура правильного обращения с мусором только входит в нашу жизнь, и всем нам уже пора её тщательно изучать и соблюдать.
Текст: Александр Зверев
Оформление: Нателла Николова и Андрей Золотарев