Единственным общественником, сумевшим попасть в итоговый топ-100, стал глава общественной организации «Экоправо» Андрей Волегов. Откроем секрет: его ближайшие коллеги-преследователи Никита Чапурин и Илья Коровин не только не вошли в наш ТОП, но к тому же отстали почти на 40 позиций. С одной стороны, место Волегова говорит, что экология – больная для города тема, а общественник, который последовательно занимается этой проблемой, может претендовать на топ-100 самых влиятельных тагильчан. С другой стороны, для расширенного списка топ-300 редакция TagilCity.ru не смогла вспомнить даже десяти фамилий более-менее влиятельных общественников. Это доказывает, что гражданский активизм (впрочем, как и несистемная политика) в Нижнем Тагиле абсолютно не развиты, но в то же время это значит, что есть огромные возможности для заполнения этой ниши. Появившиеся на фоне «мусорных протестов» объединения тагильчан подтверждают, что у общества есть запрос на новые гражданские институты. А лидеры, которые смогут найти баланс между радикальным популизмом и конформизмом по отношению к традиционным институтам, имеют в будущем все шансы стать влиятельными персонами.





