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В конце мая TagilCity.ru опубликовало «ТОП-100 богатейших людей Нижнего Тагила» – рейтинг владельцев компаний с самыми большими (по открытым данным) активами и оборотом. Большие деньги дают большое влияние, но богатства не всегда достаточно, чтобы реально влиять на события, происходящие даже в 350-тысячном городе.

Сегодня мы публикуем «ТОП-100 самых влиятельных людей Нижнего Тагила». Составить этот рейтинг нам помогли наши эксперты: действующие и бывшие политики, бизнесмены, журналисты, общественники, экономисты и политтехнологи. Десятки людей, которые разбираются как в публичной политике, так и в скрытых процессах, заполнили анкеты и расставили чиновников, депутатов, силовиков, руководителей государственных и частных компаний и учреждений по степени их влияния.

На первом этапе исследования группа экспертов отобрала по 100 из 300 предложенных редакцией фамилий. Так мы получили шорт-лист, участники которого и боролись за места в сотне самых влиятельных. Несколько десятков авторитетных экспертов поставили финалистам баллы от 1 до 10, где 1 – минимальный уровень влияния, а 10 максимальный. В итоге мы вычислили средний балл и ранжировали фамилии в рейтинге от 1 до 100.

Мы попросили экспертов понимать под влиянием способность кандидатов воздействовать на жизнь города, добавив, что это может быть не только текущее влияние кандидата на процессы, но и его возможность мобилизовать силы и средства, которые позволят влиять на принятие решений и общественное мнение в случае необходимости.
Мы планировали опубликовать фамилии наших экспертов, но большинство попросило нас сохранить их анонимность. Тем не менее мы гарантируем, что сомневаться в их компетентности не стоит.

Несмотря на то, что оценки наши эксперты выставляли субъективно, их количество позволило нам избавиться от влияния личной заинтересованности или неприязни.
Попадание на первое место в топ-5 рейтинга главного полицейского Нижнего Тагила не стало неожиданностью. Он заработал свой авторитет за долгие годы работы начальником гарнизона полиции, а после избрания мэром Владислава Пинаева, с которым его связывают дружеские отношения, Ибрагима Абдулкадырова и вовсе начали называть серым кардиналом. Так это или не так – мы точно не знаем, но на оценки экспертов этот образ, разумеется повлиял.

Второе место главы Нижнего Тагила при этом точно можно считать успехом – за год на посту мэр Пинаев доказал, что не был тенью своего предшественника, а способен независимо и успешно руководить таким сложным городом.

Третью и четвертую строчки заняли руководители градообразующих предприятий – НТМК и УВЗ. Притом управляющий директор меткомбината Алексей Кушнарев не только вытеснил своих коллег по Евразу, но и опередил Александра Потапова – руководителя корпорации УВЗ, потерявшей влияние после ухода команды Олега Сиенко.

Пятую строчку для многих неожиданно занял совладелец ООО «Водоканал-НТ» Сергей Силяев. В свое время с ним не смог справиться Сергей Носов, который хотел сделать водоканал муниципальным.


С шестого по пятнадцатое место в нашем рейтинге разместились трое из четырех заместителя главы города (кроме вице-мэра по финансам Владислава Бурдилова), спикер гордумы Алексей Пырин, два мастодонта тагильской политики, почётные граждане и депутаты Заксобрания Вячеслав Погудин и Владимир Радаев, начальник отдела ФСБ (притом преемник Алексея Кислова, ушедшего в отставку после составления рейтинга, пожалуй, тоже бы оказался в топе), исполнительный директор УВЗ Владимир Рощупкин и бизнесмен Олег Сохраннов. Восьмую строчку рейтинга совершенно справедливо заняла GR-директор «Евраза» Мария Дронова, которая не только опередила большинство уважаемых тагильчан, но и стала самой влиятельной женщиной в нашем рейтинге.


Количество представителей СМИ среди наших экспертов было невелико, тем удивительнее, что в первой трети рейтинга оказались сразу три медиаменеджера – владелец AMG Александр Соловьев, директор ТРК «Телекон», совладелица «Экорадио» и ИА «Все новости» Ирина Пудовкина, а также директор АН «Между строк» Егор Бычков (представители TagilCity.ru не участвовали в рейтинге по этическим соображениям). Все они опередили, например, депутата Госдумы от Нижнего Тагила Алексея Балыбердина или районных прокуроров, а это значит, что влияние «четвертой власти» на жизнь города велико, как никогда. Очень высокую позицию заняла в рейтинге и начальник отдела по работе со СМИ Алла Жернакова, которая за непродолжительное время работы смогла по-новому организовать взаимодействие местной власти и медиа.


Вице-спикер Нижнетагильской гордумы Игорь Базилевич оказался среди коллег по гордуме на 12 месте по влиянию, а своему предшественнику Леониду Мартюшеву проиграл 26 позиций. Половина всех парламентариев вообще не попала в топ-100. Несмотря на то, что седьмой созыв гордумы получил полномочия по избранию главы города, авторитет большой части её отдельных представителей заметно упал по сравнению с предшественниками.


Лидер рейтинга «Топ-100 богатейших людей Нижнего Тагила», владелец «Тагильского пива» Александр Михайлов оказался в рейтинге влиятельных только на 80 месте, проиграв целых 13 строчек худруку драмтеатра Игорю Булыгину. Деньги и влияние – вещи взаимосвязанные, но пропорциональной зависимости, как показывает выбор наших экспертов, у них нет.


Единственным общественником, сумевшим попасть в итоговый топ-100, стал глава общественной организации «Экоправо» Андрей Волегов. Откроем секрет: его ближайшие коллеги-преследователи Никита Чапурин и Илья Коровин не только не вошли в наш ТОП, но к тому же отстали почти на 40 позиций. С одной стороны, место Волегова говорит, что экология – больная для города тема, а общественник, который последовательно занимается этой проблемой, может претендовать на топ-100 самых влиятельных тагильчан. С другой стороны, для расширенного списка топ-300 редакция TagilCity.ru не смогла вспомнить даже десяти фамилий более-менее влиятельных общественников. Это доказывает, что гражданский активизм (впрочем, как и несистемная политика) в Нижнем Тагиле абсолютно не развиты, но в то же время это значит, что есть огромные возможности для заполнения этой ниши. Появившиеся на фоне «мусорных протестов» объединения тагильчан подтверждают, что у общества есть запрос на новые гражданские институты. А лидеры, которые смогут найти баланс между радикальным популизмом и конформизмом по отношению к традиционным институтам, имеют в будущем все шансы стать влиятельными персонами.


Еще год назад Андрей Ленда мог оказаться в топ-10 самых влиятельных тагильчан, но уехавший в Магадан Сергей Носов и последовавшие события опустили его на самое дно рейтинга. С другой стороны, даже статус официально безработного не помешал экс-руководителю аппарата администрации получить от экспертов необходимый балл и заскочить в уходящий поезд. К слову, от своего преемника – считающегося креатурой областных властей Алексея Храмцова – Андрей Евгеньевич отстал всего на семь позиций. Сможет ли Ленда сохранить свое влияние на Нижний Тагил и вернуться в политику или бизнес, покажет только время.

На всех местах – от первого до последнего – указаны те, кто в значительной степени воздействует или способен воздействовать на жизнь Нижнего Тагила или, иными словами, может «решить вопрос». Влиятельность подобного уровня – это власть.


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