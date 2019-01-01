Open аir, соревнования для малышей и стендап



3 августа в 15:00



Кому не хочется или не хотелось иметь игрушечную железную дорогу? Чтобы на ней были горы и леса, а по рельсам через мосты неслись поезда с вагончиками? Вооружившись картоном, цветной бумагой, пластилином, клеем, ножницами и, конечно же, терпением вы сможете создать и запустить миниатюрную железную дорогу с именным составом.





Стоимость: дошкольник - 60 рублей, учащийся - 90 рублей, студент - 100 рублей, пенсионер - 100 рублей, взрослый - 140 рублей.





Историко-технический музей «Дом Черепановых», ул. В. Черепанова, 1

