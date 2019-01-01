Open аir, соревнования для малышей и стендап

Экопроменад «Из жизни шестилапых и четырехкрылых»
3 августа в 14:00
Музей приглашает окунуться в мир насекомых:
- познакомиться с настоящими экспонатами энтомологической коллекции музея-заповедника: бабочками, жуками, стрекозами, пчелами и шмелями;
- узнать, почему бабочка почти волшебное насекомое, и как она изменяется в течение своей жизни;
- рассмотреть под микроскопом блоху, строение крыльев бабочке, жуков и других насекомых;
- изготовить бабочку своими руками в технике оригами
- провести время в творческой мастерской: сделать раскраску, сложить пазлы или порисовать мелками.
Музей «Демидовская дача», ул. Красногвардейская, 5а