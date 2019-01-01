Культобзор на tagilcity.ru
Open аir, соревнования для малышей и стендап
Где в Нижнем Тагиле провести выходные?
Друзья, вот и приближаются долгожданные выходные! По традиции мы собрали для вас самые яркие события предстоящего уикэнда.

Погода не радует, поэтому будем греться горячим чаем и отправимся за чудесными впечатлениями. Куда сходить в ближайший уикэнд, читайте в культобзоре TagilCity.ru.

Проведите выходные с пользой для ума и для души!
Концерты
Open аir «Фокус на лес»

3 августа

С собой необходимо взять палатку, пищу на сутки, тёплую одежду.

Валегин Бор
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Концерт ко Дню железнодорожника

2 августа в 16:00

16:00 - семейная развлекательно - игровая программа;
18:00 - концерт рок-группы «Третья Цифра».

ДКЖ им. Гагарина, ул. Хохрякова, 17

Концерт группы The Travelling Orchestra

2 августа

Вечер акустического блюза, музыкальных историй, уютная обстановка, нотки ностальгии и атмосфера техасского паба.

Бар «Гора», ул. Огаркова, 2
Спорт
Турнир по стритболу

3 августа в 13:00

В программе также конкурс 3-очковых бросков, конкурс "MADSHOT" и другие конкурсы, которые будут оглашены на мероприятии.

Парк Народный (корт)

Благотворительная акция «Чайные бега»

3 августа в 10:00

Стоимость: от 100 рублей

Парк «Народный»

Музеи
Мастер-класс «Роспись подноса»

3 августа в 15:00

Мастер-класс проведет мастерица по росписи подносов Жанна Овчинникова.

Стоимость: 400 рублей

Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 4

День рождения Алексея Бондина
4 августа в 13:00

В день 137-летия со дня рождения писателя вы можете поучаствовать в играх, квестах, мастер-классах.

Мемориально-литературный музей А.П. Бондина, ул. Красноармейская, 8

Программа праздника
Плэнер в сквере
4 августа в 15:00

Вы сможете практиковаться в передаче окружающей природы, а материалы можно будет выбрать самим: пастель, цветные карандаши или восковые мелки (материалы нужно взять с собой).

Стоимость: взрослые - 150 руб.; пенсионеры и студенты - 100 руб.;
школьники - 50 руб.

Нижнетагильский Музей Изобразительных Искусств, ул.Уральская, 7
Экопроменад «Из жизни шестилапых и четырехкрылых»
3 августа в 14:00

Музей приглашает окунуться в мир насекомых:

- познакомиться с настоящими экспонатами энтомологической коллекции музея-заповедника: бабочками, жуками, стрекозами, пчелами и шмелями;

- узнать, почему бабочка почти волшебное насекомое, и как она изменяется в течение своей жизни;

- рассмотреть под микроскопом блоху, строение крыльев бабочке, жуков и других насекомых;

- изготовить бабочку своими руками в технике оригами

- провести время в творческой мастерской: сделать раскраску, сложить пазлы или порисовать мелками.

Музей «Демидовская дача», ул. Красногвардейская, 5а
Мастер-класс Построим железную дорогу»


3 августа в 15:00

Кому не хочется или не хотелось иметь игрушечную железную дорогу? Чтобы на ней были горы и леса, а по рельсам через мосты неслись поезда с вагончиками? Вооружившись картоном, цветной бумагой, пластилином, клеем, ножницами и, конечно же, терпением вы сможете создать и запустить миниатюрную железную дорогу с именным составом.


Стоимость: дошкольник - 60 рублей, учащийся - 90 рублей, студент - 100 рублей, пенсионер - 100 рублей, взрослый - 140 рублей.


Историко-технический музей «Дом Черепановых», ул. В. Черепанова, 1
Выставки
«Грубый разрез»
2 августа в 18:00

Галерея современного искусства Центральной городской библиотеки приглашает на новую выставку Эбигейл Варни (Австралия).


Галерея «УГОЛ» Культурного центра, ул. Карла Маркса, 20а
Разное
Открытый микрофон

4 августа в 18:00


Стоимость: 100 рублей


Гастропаб «Ленинград», ул. Карла Маркса, 27

Фестиваль камня «Самоцветная сторона»

3 августа в 10:00

В программе фестиваля: экскурсии, мастер-классы, выставки, ярмарка мастеров народных художественных промыслов, катания на лошадях, конкурс народной песни, народные гуляния «Ильин день», вечерняя дискотека, файер-шоу, вечерний салют.

Село Мурзинка, территория минералогического музея имени А.Е. Ферсмана
Первенство по игре World of Tanks «Битва заводов»
4 августа

Компания «Ростелеком» во второй раз организует битву среди промышленных производств Урала.
Турнир вновь объединит сильнейшие производственные коллективы, чтобы выяснить, где на Урале живут лучшие танкисты.

Конкурс «Ползком в чемпионы»

3 августа в 09:00

В конкурсе могут принять участие дети в возрасте от 6 месяцев до 3 лет.


ФОК «Президентский»
Уральский проспект, 65

Синхронный турнир Intermezzo
4 августа в 13:00

Количество вопросов: 36
Редакторы: Эдуард Голуб (Донецк), Алексей Чирков (Донецк), Олег Фея (Москва), Андрей Мартыненко (Киев)
Предполагаемая сложность: средняя

Музей бронетанковой техники, Восточное шоссе, 28/5

Мастер-класс «Роспись СD-дисков»

2 августа в 18:00

Занятие ведёт Евгения Мастерова.

Все материалы для рисования предоставляются.

ДК имени И.В.Окунева, пр.Вагоностроителей, 1
Кино
«Руслан и Людмила: Перезагрузка»
Сеансы 3 и 4 августа

«Россия», «Родина», ТЦ DEPO
«Форсаж: Хоббс и Шоу»
Сеансы 3 и 4 августа

«Россия», «Родина», ТЦ DEPO, «Красногвардеец
«МУЛЬТ в кино. Выпуск № 100»
Сеансы 3 и 4 августа

ТЦ DEPO
Хороших выходных!
Текст и оформление: Нателла Николова
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