С 5 сентября
Звёзды российской эстрады летят в Баку на фестиваль "Жара". Среди них и Даша Стеклова, талантливая дебютантка, чья слава началась с победы в популярном музыкальном телешоу. Даша не хочет играть по правилам и жаждет творческой свободы. В Баку, поссорившись со своим продюсером (а по совместительству – молодым человеком), девушка сбегает. В сказочном городе, дышащем музыкой и солнцем, её ждёт множество приключений и романтических встреч, которые помогут Даше осуществить мечту и стать по-настоящему счастливой.
Мягкий кинотеатр DEPО, «Родина», «Россия»