Культобзор на tagilcity.ru
Литературные игры, Леонардо и продажа слона
Куда пойти среди недели в Нижнем Тагиле?
Друзья! На улице по-осеннему прохладно, но это не омрачает первый праздник сентября - День знаний. Поздравляем всех педагогов и учеников с началом учебного года!
Для того, чтобы не поддаться осенней хандре и не пропустить ни одно событие на предстоящей неделе, читайте культобзор от TagilCity.ru, и вперед за новыми впечатлениями!

Хорошего вам настроения!
День литературных игр
6 сентября

14:00 и 17:00 Квест «Гости из будущего»
15:00 Интерактивные викторины для детей и взрослых

Вход свободный.

Культурный центр «Дом Окуджавы», ул. Карла Маркса, 20а
Музеи
«В каждой заклепке - солнце», работает до 17 сентября.
Музей природы и охраны окружающей среды, пр. Ленина, 1А/1
«Экслибрисы Владимира Истомина», работает до 15 августа.
Музей-усадьба «Демидовская дача», ул. Красногвардейская, 5А
«Тагильская обсерватория», работает до 20 октября.
Выставочные залы музея-заповедника, пр. Ленина, 1
«Самовары из коллекции Нижнетагильского музея-заповедника».
Фондохранилище музея-заповедника, ул. Уральская, 2А
Выставка «Картина «Свадьба слепых» М. Берингова», работает до 17 ноября.
Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал», пр. Ленина, 1
Выставка «Трафарета затейливый узор», работает до середины октября.
Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал», пр. Ленина, 1
«Не будем изобретать велосипед», работает до 16 октября.
Историко-технический музей «Дом Черепановых», ул. В. Черепанова, 1А
«Театральные кумиры: Иза Высоцкая», работает до сентября.
Мемориально-литературный музей им. А.П. Бондина, ул. Красноармейская, 8
Итоговая выставка Фестиваля молодежных культур в Нижнем Тагиле «Вверх по вертикали»
5 сентября в 17:00

Вы увидите около 50 живописных и графических произведений, 5 фоторабот молодых авторов, а также 16 предметов декоративно-прикладного искусства. Большую часть зрители уже могли видеть на прошедших выставках, но некоторые картины, рисунки, а также все произведения декоративно-прикладного искусства будут представлены впервые.

Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Уральская 4

Выставка, посвященная персонажам сказки «Коза-дереза»
Кураторский проект художника Юлии Кирилюк. На выставке представлены творческие рукодельные афиши, яркий занавес и персонажи сказки «Коза-дереза».

Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Уральская 4
Вечеринки
5 сентября в 20:00


Бар «Гора», ул. Огаркова, 2
6 сентября в 19:30


Бар «Гора», ул. Огаркова, 2
Лекции
Тренинг «Как продать слона?»
3 сентября с 10:00 до 17:00

Как понимать своего клиента? Что нужно говорить, чтобы купили? Как продавать сложные продукты или услуги?

На тренинге вы научитесь:
• Думать как клиенты;
• Понимать истинные мотивы покупок;
• Делать «профилактику» возражений и многое другое.

Участие бесплатное по предварительной регистрации.

Центр «Мой бизнес», ул. Мира, 2а
Лекция «Good travel»
6 сентября в 19:00

Лекция основателя туристического бюро «Азбука мира» Александры Агинской.

Стоимость: 350 рублей

KLEVER COFEE, ул. Карла Маркса, 44.
Тренинг «Управление рабочим поведением сотрудников»
4 и 5 сентября в 17:00

Тренинг для тех, кто хочет: повысить свою управленческую эффективность; улучшить работу с подчиненными; освоить принципы и техники разрешения проблемных ситуаций с подчиненными; диагностировать свои управленческие компетенции в области работы с подчиненными.

Участие бесплатное по предварительной регистрации.

Центр «Мой бизнес», ул. Мира, 2а
Кино
«Леонардо HD»
3 сентября в 19:00

В основу фильма легла экскурсия по выставке «Леонардо да Винчи: художник миланского двора», которая прошла в The National Gallery в Лондоне. Национальная Галерея готовила открытие этой эскпозиции около 15 лет, заключая договоренности с музеями Италии, Франции, США, России и Польши, которые предоставили картины для выставки. В первый (и, возможно, последний) раз в истории человечества под одной крышей было собрано более сорока работ Леонардо-живописца.

Стоимость: 300 рублей

Мягкий кинотеатр DEPO
«Жара»
С 5 сентября

Звёзды российской эстрады летят в Баку на фестиваль "Жара". Среди них и Даша Стеклова, талантливая дебютантка, чья слава началась с победы в популярном музыкальном телешоу. Даша не хочет играть по правилам и жаждет творческой свободы. В Баку, поссорившись со своим продюсером (а по совместительству – молодым человеком), девушка сбегает. В сказочном городе, дышащем музыкой и солнцем, её ждёт множество приключений и романтических встреч, которые помогут Даше осуществить мечту и стать по-настоящему счастливой.

Мягкий кинотеатр DEPО, «Родина», «Россия»
Праздники и памятные даты
2 сентября
День окончания Второй мировой войны
2 сентября
День российской гвардии

3 сентября
День солидарности в борьбе с терроризмом

4 сентября
День специалиста по ядерному обеспечению России

5 сентября
Международный день благотворительности

7 сентября
Всемирный день уничтожения военной игрушки

Текст и оформление: Нателла Николова
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