«Леонардо HD»



3 сентября в 19:00



В основу фильма легла экскурсия по выставке «Леонардо да Винчи: художник миланского двора», которая прошла в The National Gallery в Лондоне. Национальная Галерея готовила открытие этой эскпозиции около 15 лет, заключая договоренности с музеями Италии, Франции, США, России и Польши, которые предоставили картины для выставки. В первый (и, возможно, последний) раз в истории человечества под одной крышей было собрано более сорока работ Леонардо-живописца.



Стоимость: 300 рублей



Мягкий кинотеатр DEPO

