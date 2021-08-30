16.00 «Духи народа Манси»

О религии мансийского народа, о духах-предках, их истории и предназначении, а также о том, как влияла вера манси на их повседневную жизнь - в нашей видеолекции.

17.00 «Наша свадьба»

Свадьба – один из самых красивых народных обрядов. Как он проходил во 2 пол. XIX в. в Нижнетагильске и что означал каждый из этапов праздника - в нашем материале.