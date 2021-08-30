Лекция в экспозиции
«Узелок на память»
Историко-технический музей «Дом Черепановых», ул. В. Черепанова, 1
Интерактивное мероприятие «Урок в старой школе»
Историко-краеведческий музей, пр. Ленина 1
Мастер-класс «Каллиграфия» или «Похождения Кляксы»Мемориально-литературный музей А.П. Бондина ул. Красноармейская, 8
Интерактивное мероприятие «Леттеринг: от Петра I до наших дней»Краеведческая библиотека, ул. Уральская, 6
Мастер-класс «Малахитовая шкатулка»
Интерактивное мероприятие «Музейная азбука»
15.00 «Нижний Тагил многонациональный»
Нижнетагильский поселок с самого зарождения формировался как многонациональный. Представители каких народов проживали на территории Нижнетагильска в XVIII-XIX вв. и как повлияли политические и экономические изменения XX в. на миграционные процессы - в нашем материале.
16.00 «Духи народа Манси»
О религии мансийского народа, о духах-предках, их истории и предназначении, а также о том, как влияла вера манси на их повседневную жизнь - в нашей видеолекции.
17.00 «Наша свадьба»
Свадьба – один из самых красивых народных обрядов. Как он проходил во 2 пол. XIX в. в Нижнетагильске и что означал каждый из этапов праздника - в нашем материале.
18.00 «Национальный костюм»
Даже один элемент одежды может многое рассказать не только о своем владельце, но и об истории и традициях целого народа. В фондах музея-заповедника хранятся несколько предметов – свидетелей многовековой истории нации