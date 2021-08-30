культобзор на tagilcity.ru
Фестиваль рыжих, прятки и велогонки
Где провести выходные в Нижнем Тагиле?
Друзья! Вновь приближаются выходные, а это значит, что не надо вставать утром по будильнику и ехать сонными на работу. Но не проспите всё интересное!
На этой неделе вас ждут новые фотовыставки, спектакли, фестиваль, посвященный рыжим, и многое другое. Где с пользой провести уикэнд, вы узнаете из культобзора от TagilCity.ru.

Приятных вам выходных!
Музеи
4 сентября в 11.00

Лекция в экспозиции

«Узелок на память»

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Историко-технический музей «Дом Черепановых», ул. В. Черепанова, 1
4 сентября в 11.00

Интерактивное мероприятие «Урок в старой школе»

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Историко-краеведческий музей, пр. Ленина 1
4 сентября в 14.00

Мастер-класс «Каллиграфия» или «Похождения Кляксы»

Мемориально-литературный музей А.П. Бондина ул. Красноармейская, 8
4 сентября в 14.00

Интерактивное мероприятие «Леттеринг: от Петра I до наших дней»

Краеведческая библиотека, ул. Уральская, 6
4 сентября в 14.00

Мастер-класс «Малахитовая шкатулка»


Музей природы и охраны окружающей среды, пр. Ленина, 1А
4 сентября в 14.00

Интерактивное мероприятие «Музейная азбука»


Музей «Демидовская дача», ул. Красногвардейская, 5а
4 сентября в 14.00
Лекция в экспозиции «Тагил многонациональный»

Историко-краеведческий музей, пр. Ленина 1
День открытых дверей в детских клубах художественного развития

4 сентября в 12.00 День открытых дверей в клубе «Искорка». Детские образы в зале русского искусства. Автопортрет. Материалы: альбом, восковые мелки

5 сентября в 15.30 День открытых дверей в клубе «Акварелька». Выполнение аэрографии. Материалы: щетки, акварель, бумага А4.

НТМИИ, ул. Уральская, 7 и 4
Праздник «День народов Среднего Урала»

15.00 «Нижний Тагил многонациональный»

Нижнетагильский поселок с самого зарождения формировался как многонациональный. Представители каких народов проживали на территории Нижнетагильска в XVIII-XIX вв. и как повлияли политические и экономические изменения XX в. на миграционные процессы - в нашем материале.

16.00 «Духи народа Манси»

О религии мансийского народа, о духах-предках, их истории и предназначении, а также о том, как влияла вера манси на их повседневную жизнь - в нашей видеолекции.

17.00 «Наша свадьба»

Свадьба – один из самых красивых народных обрядов. Как он проходил во 2 пол. XIX в. в Нижнетагильске и что означал каждый из этапов праздника - в нашем материале.

18.00 «Национальный костюм»

Даже один элемент одежды может многое рассказать не только о своем владельце, но и об истории и традициях целого народа. В фондах музея-заповедника хранятся несколько предметов – свидетелей многовековой истории нации

Мастер-класс «Осеннее украшение»
4 сентября в 15.00

Гостей приглашают встретить осень и создать сувенир своими руками.

Стоимость: 200 рублей для взрослых, 150 рублей студентов и пенсионеров, 100 рублей для детей.

НТМИИ, ул. Уральская, 4
Спектакли
Театральная лаборатория
3-4 сентября

За пять дней три режиссёра поставят эскизы по трем пьесам современных драматургов в двух театрах Нижнего Тагила.

Увидеть результат творческого эксперимента, принять участие в обсуждении и решить судьбу современного переосмысления ветхозаветного сюжета сможет каждый желающий.
Вход свободный. Количество мест ограничено.

Молодёжный театр
Нижнетагильский драматический театр
«Федорино горе»
4 сентября в 16:00

Нижнетагильский театр кукол
«Буратино»
4 и 5 сентября в 11:00, 13:00

Нижнетагильский театр кукол
«Аленький цветочек»
5 сентября в 16:00

Нижнетагильский театр кукол
Разное
Cozy Ghost Trio
3 сентября в 20:00

Яркий акустический проект из Екатеринбурга, исполняющий в уникальном фирменном трехголосии, поп, соул и джазовые хиты золотой музыкальной эры 20 века. Ансамбль полностью отвечает формату супергруппы, ведь он создан из трёх фронтменов популярных групп города: Вася Беля, Иванова Ирина, Валентин Смирнов.

Бар «Гора», ул. Огаркова, 2
Фестиваль рыжих
4 сентября

VI Фестиваль любителей рыжего цвета вновь пройдет в формате онлайн, но не станет от этого менее интересным.

4 сентября, в первую очередь, состоится церемония награждения участников фотоконкурсов. Желающие увидеть, как награда найдёт своего героя, можно будет увидеть в прямом эфире – присоединяйтесь и поболейте за победителей. Скучать не придётся – развлекать гостей у мониторов будет зажигательный ведущий Евгений Шевченко, а за музыкальную часть ответит певец, композитор и автор музыкальных пародий Кирилл Нечаев.
Этап велогонки «Мала-хит»
4 сентября

Из преимуществ трассы – имеются технические секции, которые при необходимости можно пройти пешком, что облегчает прохождение маршрута.
Всего велогонщики столкнутся с двумя длинными спусками и двумя длинными подъемами. Увлечённые велоспортом должны быть также готовы к скоростным прогонам и крутым подъемам.

База «Спартак»
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Выставки
«Игра в прятки»
3 сентября в 17:00


Галерея «УГОЛ» Культурного центра, ул. Карла Маркса, 20а
«Без дома»
5 сентября в 16:00

Автор — Ник Козак (Канада).

Каждую ночь в Торонто тяжело спят от одной до двух тысяч человек. Это означает, что они живут на открытом воздухе под мостами, в палатках и временных убежищах. С началом пандемии COVID-19 в парках по всему городу начали появляться лагеря. В связи с ограничениями, действующими в течение нескольких месяцев, доступность внутренних помещений резко сократилась, и люди без жилья вынуждены были оставаться на улице на длительные периоды времени. Фотокорреспондент Ник Козак регулярно посещал несколько лагерей в 2020 и 2021 годах, стремясь глубже понять людей, испытывающих бездомность.

Дом Художника, ул. Уральская, 4/1
Кино
«Нефутбол»
С 1 сентября

«Красногвардеец»
«Уроки фарси»
3 и 4 сентября

«Красногвардеец»
«После. Глава 3»
Со 2 сентября

Мягкий кинотеатр DEPО
«Шан-чи и легенда десяти колец»
Со 2 сентября

Мягкий кинотеатр DEPО
Хороших выходных!
Текст и оформление: Нателла Николова
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