Меньше нарушителей, больше порядка: уличная торговля в Нижнем Тагиле

Общее количество протоколов за почти 3 года — 1 007 штук.

Средний размер штрафа в Ленинском районе — около 5 тысяч рублей. В Тагилстроевском и Дзержинском — в среднем по 3 тысячи рублей. При этом меньше всего нарушителей выявлено в Дзержинском районе.