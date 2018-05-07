Меньше нарушителей, больше порядка: уличная торговля в Нижнем Тагиле
Снижается ли число незаконных торговцев на улицах Нижнего Тагила? Как легализовать свою торговлю и почему не все нарушители оплачивают штрафы?
В Нижнем Тагиле все меньше нарушителей правил уличной торговли
Нижний Тагил, являясь одним из туристических центров Среднего Урала, должен выглядеть в соответствии с представлением о культурном городе. Улучшает облик Нижнего Тагила и порядок в уличной торговле.
Главным оружием против нарушителей являются штрафы, однако их оплачивают далеко не все торговцы, а судебные приставы не всегда могут добиться погашения долга. Обо всём подробнее в материале TagilCity.ru.
Несанкционированная торговля является негативным социальным явлением, которое несёт немалый вред жителям города, ухудшает санитарную обстановку, затрудняет движение общественного транспорта, приводит к захламлению улиц города. Борьба органов власти со стихийной торговлей будет напрасна, если не встретит поддержки со стороны общественности и горожан. Покупая продукты «с земли», жители города поощряют людей, создавших стихийную торговлю у окно домов в нарушение санитарных норм, налогового законодательства.
Денис Парамонов
Глава администрации Тагилстроевского района
Процесс ликвидации несанкционированной торговли довольно сложен, так как спрогнозировать осуществление торговли вне мест, специально отведённых для этого, не представляется возможным.
Геннадий Мальцев
Глава администрации Ленинского района
В 2018 году незаконная торговля пошла на спад
Динамика начисления штрафов в Нижнем Тагиле свидетельствует о снижении количества нарушителей. Поскольку сезон уличной торговли в 2018 году практически подошёл к концу, можно окончательно подсчитывать показатели.
1 085 000 рублей
2016 год
1 481 000 рублей
2017 год
886 500 рублей
2018 год
Штрафы от 1 до 30 тысяч рублей
Граждане могут быть оштрафованы на сумму от 1 до 5 тысяч рублей Должностные лица - от 5 до 10 тысяч рублей Юридические лица - от 15 до 30 тысяч рублей
Общее количество протоколов за почти 3 года — 1 007 штук. Средний размер штрафа в Ленинском районе — около 5 тысяч рублей. В Тагилстроевском и Дзержинском — в среднем по 3 тысячи рублей. При этом меньше всего нарушителей выявлено в Дзержинском районе.
249 протоколов
Ленинский район
575 протоколов
Тагилстроевский район
183 протоколов
Дзержинский район
Чем опасны стихийные торговые точки?
Расположение нестационарных торговых объектов на территории города определено постановлением Администрации города Нижний Тагил от 07.05.2018 № 1370 — ПА «Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования город Нижний Тагил». Всё, что не предусмотрено схемой — не законно и, соответственно, охвачено рисками.
Товары - не безопасны
Ассортимент торговцев – продукция «с земли», ягоды, фрукты, грибы, а также одежда, обувь, книги и игрушки. Доказывающие безопасность документы зачастую отсутствуют.
Места торговли - не оборудованы
Продажа товаров осуществляется с лотков, из кузова автомашин, с рук, стульев, коробок, с расставленных ящиков, на площадях, во дворах, в подъездах, скверах, на вокзале.
Медицинские осмотры - не пройдены
Как правило, у лиц отсутствуют санитарные книжки и какие-либо документы, подтверждающие безопасность продуктов питания и промышленных товаров
Опасность на таких рынках представляет не только товар, происхождение которого, как правило, неизвестно, но и сами продавцы. Они не проходят обязательное медицинское обследование и могут быть носителями серьёзных инфекций.
Денис Парамонов
Глава администрации Тагилстроевского района
TagilCity.ru
12 сентября в Нижнем Тагиле полыхала незаконная палатка
На следующий день на её пепелище торговцы построили новую. В администрации Нижнего Тагила заверили, что этот объект не был включён в схему размещения объектов торговли. Жильцы были очень обеспокоены, обратились в мэрию, в СМИ.
По этим адресам торговля - вне закона!
Ленинский район
Фрунзе, 19, 37, 37б, 52, 52а, 54, 54а, 56, 56а
Ленина, 71
Космонавтов, 18
Гагарина, 5
Ермака, 63, 65
Газетная, 97
Верхняя Черепанова, 29а
Тагилстроевский район
территория железнодорожного вокзала
улица Победы, у рынка
Уральский проспект, 40 (в районе «Монетки»)
Дзержинский район
Зари, 21
Юности, 14
Как ведётся работа по ликвидации незаконной торговли в Нижнем Тагиле?
Полномочиями наделены должностные лица органов местного самоуправления, в том числе районные администрации.
Как они работают?
Специалисты отдела по благоустройству и ЖКХ («квартальные») ежедневно проводят обход и осмотр территорий. При каждом рейде лицам, занимающимся незаконной торговлей, даются разъяснения о недопущении подобной деятельности и ответственности за её осуществление. Выписываются штрафы.
Впоследствии ведётся работа по взысканию задолженности по административным штрафам. Постановления по истечению срока добровольной уплаты передаются в работу в Службы судебных приставов районов города и других городов по РФ.
Геннадий Мальцев
глава администрации Ленинского района
Собирается только треть выписанных штрафов
Пока в Нижнем Тагиле собирается только треть начисленных штрафов. За сбор задолженностей по закону «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 N 229-ФЗ в дальнейшем отвечают судебные приставы.
35%
Ленинский район
444 693 рублей
25%
Тагилстроевский район
409 825 рублей
28%
Дзержинский район
157 053 рублей
Почему?
Не могут найти должника
Судебные приставы не могут установить месторасположение должника.
Должник есть, имущества - нет
У должника отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание.
Нет сведений о наличии ценностей у должника
Судебные приставы не смогли получить сведения о наличии принадлежащих неплательщику денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на храненнии в банке.
В Нижнем Тагиле можно торговать законно
С 2018 года сезонная торговля регламентируется постановлением Администрации города Нижний Тагил от 07.05.2018 № 1370 — ПА «Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования город Нижний Тагил». При этом нужно принять участие в аукционе на право размещения.
Информация о дате проведения размещается на официальном сайте города. Ежемесячная арендная плата составляет от 3 до 6 тысяч рублей.