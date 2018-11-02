На протяжении вечера для вас будет работать живая фотозона. 0+

18:00 – 19:00 - «Мансийский амулет» - мастер-класс. Из ткани, бисера и бусин вы сделаете собственное этническое украшение – традиционный амулет коренных жителей Урала – народа манси. 6+

18:00 – 20:30 - «Мир-Сусне-Хум» - мастер-класс. Вы не только познакомитесь с главным мансийским божеством, но и изготовите для себя традиционный оберег. 6+

19:00 – 20:30 - «Маска к медвежьему празднику» - мастер-класс. Что такое священный праздник Тулыглап, как он проходил, чему был посвящен? Почему обязательным атрибутом для каждого участника праздника была маска и как ее делали? Узнайте это на мастер-классе и создайте свою собственную ритуальную маску из бересты. 6+

19:00 – 20:00 - «Сказочники» - интерактивное мероприятие. Мы с детства знаем сказку «Три медведя», и всегда слушали её от лица автора. Но только представьте, как изменится история, если её расскажет главная героиня. А если рассказчиком будет мама-медведь, папа-медведь или медвежонок? И уж сказка будет совсем необычной, если автором станет избушка! Приходите фантазировать, примерять роли сказочных героев и смотреть на привычные истории с нового ракурса. 12+

20:00, 20:30 - «Мансийские сказы» - интерактивная лекция. В игровой форме вы познакомитесь с удивительным миром сказок и легенд народа манси, и все вместе совершите импровизированное путешествие по необъятной уральской тайге, слушая мансийскую музыку и разгадывая мансийские загадки-головоломки. 0+

21:00 – 22:00 - «Мифы и легенды города N» - игра-аукцион. Торги открыты, наши лоты – легенды и мифы старого города заводов, ваши предложения – азарт, внимательность и знания. Ставьте свои баллы, выкупайте вопросы, обходите соперников и станьте легендой аукциона. 16+

22:00 – 23:00 - «Мāньщи мā. Мансийские сказки для взрослых» - интерактивное мероприятие. Манси рассказывали сказки не только детям, но и взрослым. Долгими темными вечерами, при свете свечи, сказитель начинал свой рассказ: о жизни, о событиях и преданиях, о переходах из мира живого в мир иной. Мансийские страшилки этим темным осенним вечером станут для вас прекрасной альтернативой ужастикам. 16+

