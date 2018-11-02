17:00. Концерт органной музыки.
17:25 – 17:40. Музыкально-поэтическая композиция по творчеству Евтушенко «Что знает о любви любовь».
Студенты отделения сценических искусств (рук. А.В.Миронов).
17:40 – 18.25. «Черное и белое».
Два цвета по популярности, с которыми не сможет сравниться ни один другой цвет. «Черный» и «белый» так плотно вошли в нашу жизнь, что порой мы даже не замечаем, насколько они многогранны! У этих двух цветов огромное количество символики, смыслов, пришедших из разных культур. Мужское и женское начала, свет и тьма, жизнь и смерть, праздник и горе, единство множеств и пустота – вот лишь небольшая часть значений этих цветов. Люди творческие любят и ценят эти цвета, находя в них возможность выражения своих мыслей. На выставке Игоря Обросова, художника, которого называли «мастером черного цвета», вас ждут выступления творческих коллективов города, раскрывающие совершенно разные темы с помощью черного или белого цветов.
18:30. Концерт группы «Созвездие».
Группа «Созвездие» сыграет музыку для отдыха души и восстановления жизненных сил! Состав: Полина Филатова – скрипка, Леонид Швачко – гитара, Андрей Завьялов – джембе, Павел Неприков – арфа.
19:30. «Дети ХХ съезда».
60-е. Что это было за время? Время перемен, надежд и новых открытий, время критики культа личности, массового освобождения безвинных людей из тюрем, ожидания демократических перемен и духовного раскрепощения личности. Приглашаем вас вдохновиться эпохой, которая имела романтическое название «оттепель». Мы не ставим задачу отразить хронологию историко-культурного процесса 60-х годов ХХ века. Мы создаем образ времени и атмосферу.
21:00. Концерт автора и исполнителя Дмитрия Перова, участника многих региональных фестивалей, концертов, вечеринок.
Объехал все региональные фестивали авторской песни, неоднократно становился лауреатом и дипломантом конкурсных программ, а в «Ночь искусств» порадует посетителей музея!
21:30. В завершении вечера яркий Концерт группы «Шляпу сдул».
Все дело в шляпе... которую сдуло. А от чего ее сдуло? Правильно! От заразительной и позитивной энергетики группы «Шляпу Сдул».