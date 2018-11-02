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Ночь Искусств – 2018
Настала ее пора. Волшебной, креативной, творческой всероссийской акции «Ночи искусств» в Нижнем Тагиле.
Музей изобразительных искусств
4 ноября с 15:00 до 23:00
Основное мероприятие акции «Девять тридцать три» экспериментальная выставка, проходящая в режиме нон-стоп. Это нестандартная выставка, где виден бэкстэйдж, когда экспозиция заранее создана и все развешано. Она будет постоянно трансформироваться, работы будут меняться, добавляться прямо во время монтажа, который будет происходить непрерывно на протяжении всей Ночи искусств.


Площадка 1. Возвышенно-прекрасная
С 16:30 работа интерактивной зоны.
В главном музейном зале будут открыты творческие уголки для тех, кто творить любит больше, чем созерцать!
Мастер-класс «В мире теней».
Площадка 2. Искусствоведческая
С 16:00 «Шедевры из запасников».
Беседы у картины 17 века «Юдифь с головой Олоферна». В зале работает экскурсовод.
18:30. «Искусство, которое ужасает». 16+
«Юдифь с головой Олоферна», пожалуй, самый известный пример «жестокости» в искусстве, но далеко не единственный. Посмотрим на другие произведения и порассуждаем об «ужасающем» искусстве.
19:30. Уникальное посещение фондохранилищ музея.
Коллекция музея ценится не только в Нижнем Тагиле. Ежегодно произведения «отправляются» в другие города, даже страны на разные выставки. Хотите знать, как их готовят к таким путешествиям? Главный хранитель и реставратор вам все расскажут, покажут и ответят на интересующие вопросы. Количество мест ограничено. Дополнительный билет 300 рублей.
Площадка 3. Выставка Игоря Обросова
17:00. Концерт органной музыки.
17:25 – 17:40. Музыкально-поэтическая композиция по творчеству Евтушенко «Что знает о любви любовь».
Студенты отделения сценических искусств (рук. А.В.Миронов).
17:40 – 18.25. «Черное и белое».
Два цвета по популярности, с которыми не сможет сравниться ни один другой цвет. «Черный» и «белый» так плотно вошли в нашу жизнь, что порой мы даже не замечаем, насколько они многогранны! У этих двух цветов огромное количество символики, смыслов, пришедших из разных культур. Мужское и женское начала, свет и тьма, жизнь и смерть, праздник и горе, единство множеств и пустота – вот лишь небольшая часть значений этих цветов. Люди творческие любят и ценят эти цвета, находя в них возможность выражения своих мыслей. На выставке Игоря Обросова, художника, которого называли «мастером черного цвета», вас ждут выступления творческих коллективов города, раскрывающие совершенно разные темы с помощью черного или белого цветов.
18:30. Концерт группы «Созвездие».
Группа «Созвездие» сыграет музыку для отдыха души и восстановления жизненных сил! Состав: Полина Филатова – скрипка, Леонид Швачко – гитара, Андрей Завьялов – джембе, Павел Неприков – арфа.
19:30. «Дети ХХ съезда».
60-е. Что это было за время? Время перемен, надежд и новых открытий, время критики культа личности, массового освобождения безвинных людей из тюрем, ожидания демократических перемен и духовного раскрепощения личности. Приглашаем вас вдохновиться эпохой, которая имела романтическое название «оттепель». Мы не ставим задачу отразить хронологию историко-культурного процесса 60-х годов ХХ века. Мы создаем образ времени и атмосферу.
21:00. Концерт автора и исполнителя Дмитрия Перова, участника многих региональных фестивалей, концертов, вечеринок.
Объехал все региональные фестивали авторской песни, неоднократно становился лауреатом и дипломантом конкурсных программ, а в «Ночь искусств» порадует посетителей музея!
21:30. В завершении вечера яркий Концерт группы «Шляпу сдул».
Все дело в шляпе... которую сдуло. А от чего ее сдуло? Правильно! От заразительной и позитивной энергетики группы «Шляпу Сдул».
Площадка 4. Сияющая
С 16:00 работа выставки «Ювелирное искусство Нижнего Тагила».
В 17:00 и 19:00 экскурсии.
20:00. «Знаток прекрасного».
Викторина по ювелирному искусству.
Площадка 5
С 16:00 работа выставки «Искусство лечить – искусство лечит».
17:30 и 19:30. Интерактивные экскурсии.
Площадка 6
16:00. Познавательная лекция в залах музея «Цвет и свет в изобразительном искусстве»
17:00. Фотовыставка-конкурс «Наедине с городом».
Голосование зрителей за звание «Первый от народа».
19:00. Музыкально-литературно-художественный проект «Стекломорфы» Натальи Наумовой.
Фортепиано – Киган Мария Дмитриевна.
Художественные работы – Наумова Наталья Владимировна.
20:00. Подведение итогов фотовыставки-конкурса «С городом наедине».
Площадка 7. Экспериментальная
С 15:00 до 23:00 «Девять тридцать три».
Городская акция по созданию «стихийной» выставки. «Стихийные» выступления тагильских художников, музыкантов, поэтов.
Выступления коллективов:
20:30. Женитьба Хрюши.
21:30 – 21:45. Сигнал Мира.
21:45 – 22:20. Альянс: Делай Свое Дело.
22:30 – 23:00. Ястребов Георгий (фолк)
Прозвучат стихи: Даниила Тагильского, Виктора Зилова, Жени Нестеровой (читает Аля Эрц), Саши Птицы, Елены Ионовой и других поэтов, которые пока размышляют.
Площадка 8. Театральная
16:30. Презентация выставки, посвященной 25-летию Нижнетагильского Молодежного театра.
18:30. Отрывки спектаклей: неподдающаяся пересказу история В. Красногорова «Лучше нету того свету», полумистерия-полубуфф в 2-х действиях. Эпиграф «Вы для чего ходите на спектакль? Для того, чтобы получить удовольствие» В.Маяковский «Мистерия-буфф».
Площадка 9. Творческая
Мастер-классы для детей и взрослых:
15:00. Для самых маленьких «Город игрушек. Рисунок».
16:00. Мастер-класс «Волшебное облако. Рисунок из кляксы».
17:30, 19:00, 20:30. «Между черным и белым. Рисунок углем».
Ваш портрет!
На «Ночи искусств» будут работать художник – живописец Игорь Грищенко и фотограф Максим Конанков.
Для вас работают фотозоны: «Дух 60-х» и «Назад в СССР».
Стоимость билета:
Взрослый – 250 рублей, при предварительной покупке – 200 рублей.
Студенческий, пенсионный – 200 рублей, при предварительной покупке – 150 рублей.
Дети школьного возраста – 100 рублей.
Дети дошкольного возраста – 50 рублей.
Музей-заповедник «Горнозаводской Урал»
4 ноября с 18:00 до 23:00
По традиции в этот вечер Историко-краеведческий музей, Музей природы и охраны окружающей среды и Выставочные залы музея приготовили для вас мастер-классы и театрализованные представления, интересные лекции и увлекательные квесты, музыкальные концерты и путешествия во времени и искусстве.




Выставочные залы музея-заповедника
Выставка QR-кодов «Красота скрытого»
Выставка познакомит вас с предметами нижнего белья конца XIX – середины XX вв. из коллекции музея-заповедника, запечатленными на авторских художественных фотографиях. 16+
Мероприятия на выставке «Да здравствует русский талант!»
18:00 – 23:00 - «Кабинет учителя музыки» - интерактивная фотозона. Вы сможете поближе рассмотреть музыкальные инструменты и сделать красивые фотографии. 0+
18:00 – 23:00 - «Веселые закорючки» - интерактивная зона. Вы владеете нотным письмом? Если нет, то у вас есть отличный шанс научиться писать и различать целые ноты, четвертинки и восьмушки. 0+
18:00 – 23:00 - «Музыкальная аппликация» - интерактивная зона. Погрузитесь в искусство во всем его многообразии. Слушая музыкальные фрагменты из разных произведений, вы будете выполнять различные творческие задания. 6+
18:00 – 19:00 - «Музыкальное путешествие» - мастер-класс. Вместе с Марфой Карачёвой, преподавателем музыки Театрального АРТ пространства «Галерея», вы отправитесь в музыкальное путешествие по всему миру и найдете ответы на вопросы: в какой стране появилась домра, какой традиционный музыкальный инструмент Испании, под звуки чего танцуют на Гавайях. 6+
19:00 – 20:00 - «Вечер. Музыка» - театрализованное представление от музыкального театра «РМИД» Городского дворца детского и юношеского творчества. 0+
20:00 – 21:00 - «Саунд-чтения» - интерактивное мероприятие от проекта «Чтец с горы». Как бы звучали легендарные стихотворения великих поэтов, будь они классическими музыкальными произведениями? Как сочетается лирика и музыка. В эту ночь поэзия зазвучит для вас по-новому.
Вы прочитаете великие произведения, услышите живое музыкальное сопровождение в режиме реальной реакции на прочитанное, а в конце, с чашечкой чая, побеседуете о впечатлениях от синтеза текста и музыки. Интересно, не правда ли? 16+
Мероприятия на выставке «Если тебе комсомолец имя…»
18:00 – 23:00 - «А ты вступил в ряды комсомольцев?» - фотозона. 0+
18:00 – 23:00 - «Если тебе комсомолец имя…» - квест по одноименной выставке. 12+
18:00 – 21:00 – «Юность комсомольская моя» - интерактивное мероприятие к 100-летию ВЛКСМ. Ветераны нижнетагильского комсомола расскажут вам о своей юности, комсомольских делах, подвигах и надеждах. Вместе с ними перенеситесь на 40 лет назад, чтобы у «костра» попеть песни комсомола под звуки гитары.
Также вы сможете увидеть коллекцию комсомольских значков известного тагильского коллекционера Ивана Хорошего. 16+
21:00 – 22:00 - «Литературный ужин» с Афишей МС» - мастер-класс. Каков он, рецепт хорошей истории. Давайте составим его. Обсудим особенности персонажей. Узнаем, что это за фрукт - «архетип». Найдём его в текстах, клипах, фильмах и рекламе. 16+
22:00 – 23:00 - Экскурсия по выставке «Если тебе комсомолец имя…». 12+
Мероприятия на выставке «Связующая нить»
18:00 – 23:00 - «Амбар» - интерактивная фотозона для тематических фотографий. 0+
18:00 – 19:00 - «Дети играют в дом» - театрализованное мероприятие. О быте русской семьи в конце XIX – начале XX вв. вам расскажут дети, покажут, сколько обязанностей лежало на плечах женщины, какой работой был занят мужчина. 6+
19:00 – 20:00 - «Связующая нить» - экскурсия, мастер-класс. Вы не только прогуляетесь по залам выставки и узнаете много нового, но и соприкоснетесь с русским народным творчеством: научитесь плести гобелен и делать игрушки из щепы. 6+
20:00 – 21:00 - «Клубок песен» - музыкальная программа от фольклорного ансамбля «Соловейка». Для вас прозвучат лирические, хороводные, плясовые песни, которые пели жители горнозаводского поселка, а так же частушки и шутки. 0+
21:00 – 22:00 - «Сеть» - мастер-класс. В круговороте жизни мы, порой, не задумываемся, как на нее влияют окружающие нас люди. Умеете ли вы грамотно выстраивать нужные вам отношения, завязывать знакомства и поддерживать интересные связи? Нет? Тогда приходите на практическое занятие «networking» от Светланы Загс и Уральского фонда гражданских инициатив. 16+
Мероприятия на выставке «Такие близкие животные»
18:00 – 23:00 - «Кабинет зоолога» - фотозона, где представленный реквизит позволит вам предстать в образе ученого-зоолога. 0+
19:00 – 23:00 - На протяжении всего вечера вы сможете поучаствовать в беспроигрышной лотерее от зоо-маркета «Лемур».
18:00 – 19:00, 20:00 — 21:00 - «Есть контакт» - игра. Проверьте, насколько хорошо вы ориентируетесь в пространстве при помощи своего зрения, слуха, обоняния и осязания и узнайте, как развиты органы чувств у различных животных. 6+
18:00 – 19:00, 20:00 – 21:00 - «Окружающий мир глазами ребенка» - творческая мастерская по созданию художественной композиции из природных материалов. 0+
19:00 – 20:00, 21:00 – 22:00 - «Шустрый ёж» - интерактивное мероприятие. 0+
19:00 – 20:00, 21:00 – 22:00 - «Ёжики» - творческая мастерская, на которой из соленого теста вы сделаете колючего и, несомненно, милого ежа. 0+
Лестница выставочных залов музея-заповедника
22:00 – 23:00. Завершим «Ночь искусств-2018» музыкальным концертом от кавер-группы «МамаХуана». Зажигаем под кавер-версии легендарных исполнителей: Ленинград, БИ-2, Маша и медведи, Звери, Браво, Zdob si Zdub, Моральный Кодекс, Айова, Настасья, Елена Терлеева, Баста и др.12+
Историко-краеведческий музей
Мероприятия на экспозиции «История Тагильского края до 1917 года»
На протяжении вечера для вас будет работать живая фотозона. 0+
18:00 – 23:00 - «Вечные ценности» - квест. Выполнив задания, вы сможете определить, насколько хорошо знаете историю Нижнего Тагила. 6+
18:15 – 19:00 - «Знаете ли вы кино?» - интерактивное мероприятие. Поговорим о фильмах? О тагильских актёрах, завоевавших и завоёвывающих российский киномир и о тагильских пейзажах, которые можно увидеть в отечественных и зарубежных полнометражках. А в конце проверим, насколько хорошо вы разбираетесь в саундтреках к известным фильмам. 12+
19:00, 21:00 - «История Тагильского края до 1917 года» - экскурсия. Вы познакомитесь с важными вехами в истории нашего края с древнейших времен и до 1917 года. 6+
20:00 – 20:40 - «Старинная наивность романса» - в музейных залах прозвучит музыкальный раритет – мазурка «Аврора», написанная композитором Вильегорским в честь супруги Павла Демидова. Ноты произведения долгое время считались утраченными, оно не исполнялось более 150 лет. В этот вечер мазурка впервые прозвучит в вокальном исполнении. 12+
22:00 – 23:00 - «Многоуважаемый стол» - экскурсия. Стол – главный, неотъемлемый предмет каждого интерьера. За ним мы проводим большую часть нашего времени: едим, работаем, встречаем гостей. Он, как и все другое, имеет свою историю. Очень необычна эта история. Как из атрибутов роскоши, указывающих на высокий статус владельца, столы превратились в привычные предметы интерьера, узнайте на экскурсии. 12+
Мероприятия на выставке «Зримые свидетели мира невидимого»
18:00 – 19:00, 22:00 — 23:00 - «Храмы Нижнего Тагила. История создания и разрушения» - лекция. Сто лет назад Нижний Тагил украшали великолепные храмы, поражающие архитектурным обликом и богатством убранства. Сейчас большинство из них мы можем увидеть только на фотографиях. 12+
19:00 – 21:00 - «Зримые свидетели мира невидимого» - не пропустите квест по одноимённой выставке. 12+
19:00 – 20:30 – «Как писали наши предки» - мастер-класс. Вы уже пробовали свои силы в искусстве красивого письма – каллиграфии? Мы усложним вам задачу – научимся писать по-старославянски. 12+
21:00 – 21:45 - «Выступление ансамбля народных инструментов «Рябинка» - музыкальный концерт. Народные произведения в классической и джазовой обработках, эстрадные композиции в исполнении народных инструментов – все это приготовили для вас талантливые музыканты, лауреаты и победители всероссийских и международных конкурсов. 0+
Мероприятия на выставке «Путь сквозь века»
18:00 – 23:00 - На протяжении всего вечера вы сможете пройти квест по выставке «Путь сквозь века». 12+
19:00 – 20:00 - «Играньице у Мудрослава» - театрализованное представление. Осенний праздник увлечет вас в один дружный шумный хоровод. Окунитесь в добрые семейные народные традиции, познакомьтесь с забытыми фольклорными играми, и обязательно посетите шумную ярмарку. 12+
20:00 – 21:00 - «Ангел» - мастер-класс. Вы сможете изготовить куклу-ангела, которая будет оберегать вас от невзгод и приносить удачу. 6+
21:00 – 22:00 - «Сакральная вышивка» - мастер-класс. Вы познакомитесь с элементами сакральной геометрии в различных орнаментах вышивки, а так же оформите шаблон праздничной покосной рубахи традиционным русским орнаментом.6+
22:00 – 23:00 - «Путь сквозь века» - экскурсия по выставке. 12+
Музей природы и охраны окружающей среды
Мероприятия на выставке «Малахитовый зал»
18:00 – 21:00 - «Волшебная кисть» - мастер-класс. Вы не только познакомитесь с образцами малахита и изделиями, изготовленными в технике «Русской мозаики», но и попробуете превратить обычную гальку в зеленый уральский минерал. 6+
21:00 – 22:00 - «Демидовы и малахит» - лекция. Вы узнаете, как тагильский малахит стал использоваться как поделочный камень, как воспитывалась мода на него и как свою монополию на зеленый минерал реализовывали Демидовы. Интересной страничкой этой истории станет описание «Малахитового кабинета» Анатолия Демидова, с триумфом представленного на Всемирной промышленной выставке в Лондоне в 1851 г. 12+
22:00 – 23:00 - «Малахитовая слава» - экскурсия. Вы познакомитесь с историей добычи малахита на Урале, узнаете, как образуется минерал в недрах земли, в каких видах встречается, и какие техники применяют мастера-малахитчики при создании своих работ.12+
Мероприятия на выставке «Мастер года»
18:00 – 23:00 - «Сувенир своими руками» - мастер-класс по созданию магнитов и браслетов из уральских самоцветов. 6+ (дополнительная плата)
18:00 – 19:00 - «Мастера года» - лекция. Один из участников городского конкурса «Мастер года по камнерезному искусству» готов поделиться секретами своего мастерства и рассказать об особенностях профессии. 12+
Мероприятия на выставке «Манси»
На протяжении вечера для вас будет работать живая фотозона. 0+
18:00 – 19:00 - «Мансийский амулет» - мастер-класс. Из ткани, бисера и бусин вы сделаете собственное этническое украшение – традиционный амулет коренных жителей Урала – народа манси. 6+
18:00 – 20:30 - «Мир-Сусне-Хум» - мастер-класс. Вы не только познакомитесь с главным мансийским божеством, но и изготовите для себя традиционный оберег. 6+
19:00 – 20:30 - «Маска к медвежьему празднику» - мастер-класс. Что такое священный праздник Тулыглап, как он проходил, чему был посвящен? Почему обязательным атрибутом для каждого участника праздника была маска и как ее делали? Узнайте это на мастер-классе и создайте свою собственную ритуальную маску из бересты. 6+
19:00 – 20:00 - «Сказочники» - интерактивное мероприятие. Мы с детства знаем сказку «Три медведя», и всегда слушали её от лица автора. Но только представьте, как изменится история, если её расскажет главная героиня. А если рассказчиком будет мама-медведь, папа-медведь или медвежонок? И уж сказка будет совсем необычной, если автором станет избушка! Приходите фантазировать, примерять роли сказочных героев и смотреть на привычные истории с нового ракурса. 12+
20:00, 20:30 - «Мансийские сказы» - интерактивная лекция. В игровой форме вы познакомитесь с удивительным миром сказок и легенд народа манси, и все вместе совершите импровизированное путешествие по необъятной уральской тайге, слушая мансийскую музыку и разгадывая мансийские загадки-головоломки. 0+
21:00 – 22:00 - «Мифы и легенды города N» - игра-аукцион. Торги открыты, наши лоты – легенды и мифы старого города заводов, ваши предложения – азарт, внимательность и знания. Ставьте свои баллы, выкупайте вопросы, обходите соперников и станьте легендой аукциона. 16+
22:00 – 23:00 - «Мāньщи мā. Мансийские сказки для взрослых» - интерактивное мероприятие. Манси рассказывали сказки не только детям, но и взрослым. Долгими темными вечерами, при свете свечи, сказитель начинал свой рассказ: о жизни, о событиях и преданиях, о переходах из мира живого в мир иной. Мансийские страшилки этим темным осенним вечером станут для вас прекрасной альтернативой ужастикам. 16+
Мероприятия на выставке «Мамонт возвращается»
18:00 – 19:00 - «Назад в прошлое» - игра. Как это выживать в суровых условиях ледникового периода? Давайте превратимся в древних охотников и пройдем все испытания. Все трофеи, добытые нелегким трудом, вы заберете с собой на память. 6+
18:00 – 23:00 - «В ледниковом периоде» - квест. Выполняя задания, станьте настоящим знатоком палеолита - древнекаменного века. 6+
18:00 – 23:00 - «На стоянке древнего человека» - интерактивная зона. Внимание, найдены следы стоянки древнего человека. Ваша задача – провести реконструкцию древнейшего памятника. 0+
20:00 – 21:00 - «Орудия труда древнего человека» - мастер-класс. Погрузитесь в эпоху палеолита и создайте свое орудие для охоты. 6+
Мероприятия в ЭКО-классе
18:00 – 19:00 - «Мастерская живой природы - бионика» - интерактивная лекция. Как искусство живой природы повлияло на умы и вдохновение людей? Что человек подсмотрел у животных и растений и что использовал в своих изобретениях? Давайте вместе познакомимся с удивительными явлениями природы, которые воплотились в изобретениях человека. 6+
19:00 – 20:00 - «Ораторское искусство: «крючки и закавычки» - мастер-класс. Всего за 60 минут вы овладеете всеми секретами ораторского мастерства и познакомитесь с правилами и законами этого искусства. Начнем с техники «Power»: тренировки на каждый день, продолжим «Sound check»: работой с голосом и «Gaps»: ликвидацией пробелов, а закончим «Result»: готовностью к публичным выступлениям. Мастер-класс проведет Светлана Загс при поддержке «Уральского фонда гражданских инициатив». 6+
Стоимость комплексных билетов на три объекта:
Взрослый – 180 руб.
Пенсионер, студент – 120 руб.
Учащийся – 80 руб.
Стоимость разовых билетов на один объект:
Взрослый – 100 руб.
Пенсионер, студент – 80 руб.
Учащийся – 60 руб.
Театр кукол
4 ноября с 16:00 до 19:00
Две насыщенные событиями программы подготовил Нижнетагильский театр кукол. Детская программа стартует в 16.00 и рассчитана всего на 40 зрителей. Гостей ждет премьера захватывающего квеста по театру и закулисью с заданиями на внимательность, логику, поиском артефактов, знакомством с бутафорией и куклами.
Вторая программа «Ночи искусств» начнется в 19.00. Поскольку в 2018 году событие проходит под официальным девизом «Ночь. Искусство. Единство» и приурочено к Дню народного единства, Нижнетагильский театр кукол посвятил основную программу теме «Театр – пространство единства». Главное действо развернется в театральном фойе.
Детская программа
16.00 – 18.00
  • Квест «Семь тайн театра».
  • Антракт, фотозоны, выставка.
  • Теневой спектакль «Сказка о рыбаке и рыбке» (начало в 17.00)
БИЛЕТ: 320 РУБЛЕЙ
Основная программа «Театр – пространство единства»
19.00-21.00
  • «Пространство преображения» фотозона (ростовые куклы, атрибуты, бутафория.
  • «Пространство превращения» аквагрим.
  • «Пространство созерцания»: выставка авторских кукол.
  • «Пространство вдохновения»: мастер-классы художников театра кукол «Весёлые прищепки» и объемные картинки «Мирома.
  • «Пространство удивления»: демонстрация театральной механики, кукол и реквизита.
  • «Пространство магии»: звездочет, телескоп, гадания, фокусы.
  • «Пространство литературы»: чтение литературных произведении.
  • «Пространство удовольствия»: напитки и сладости в буфете.
  • «Пространство сказки»: кукольное шоу «Восьмое чудо цвета» (начало в 20.00)
БИЛЕТ: 200 РУБЛЕЙ.
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