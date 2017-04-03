Это - упражнения практической жизни. На самом деле утюг не горячий, он теплый и электриком настроен так, что всегда стоит на единичке. Ножницы у нас есть, ножи у нас есть, в основном ножи для масла. Наши воспитанники ими режут масло и бананы, готовят себе второй завтрак, потому что дети на самом деле это очень любят. Это дает им возможность быть самостоятельными и независимыми, и в этом вся их жизнь и заключается. Они спокойны, уравновешенны, довольны жизнью, потому что они могут делать в классе все. Класс так специально оборудован, что все сделано для детей, все маленькое, все в доступе. И ножовка у нас есть, она и правда всегда в доступе, ребенок в любой момент может подойти. И им достаточно просто один раз показать как ей пользоваться, и он пользуется ей всегда правильно.



Упражнения практической жизни часто людей как-то настораживают. У нас родители часто интересуются (когда видят, что ребенок, например, моет стекло, моет посуду или стирает): «Мы же привели его для развития интеллекта. Мы хотим, чтобы он был у нас такой умный, а вы что-то готовите каких-то мойщиков, уборщиков. Почему?». На самом деле упражнения практической жизни как раз развивают логику очень сильно: чтобы ребенок был способен начать и закончить упражнение. Чтобы выполнить упражнение «Стирка», например, ему нужно более 40 действий запомнить подряд. Это развивает у ребенка логику, концентрацию внимания и целеполагание.