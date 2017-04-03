Даже мобиль по Монтессори совсем другой. На самом деле он должен быть легким, он должен двигаться от движений ребенка, а не включаться от электричества или батареек.
Он должен шевелиться, когда ребеночек взмахнул рукой. Тогда у ребенка воспитывается совсем другое представление о мире. То есть, он лежит, ему 2-3 месяца, и у него в памяти записывается, что в этом мире что-то зависит от него. Не от того, что он просто лежит и вдруг мама пошла, включила и что-то закрутилось, заиграло, и сиреневые коровы над ним полетели.
Мобиль по Монтессори говорит ребенку о том, что он может как-то взаимодействовать с этим миром. А тот мобиль, который крутится от батареек, дает сведения ребенку о том, что от него ничего не зависит.