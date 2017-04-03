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Татьяна Баландина
Ведущий Монтессори-педагог Нижнего Тагила

Татьяна Баландина
г. Нижний Тагил
Начиналось все в далеком 2000 году с методик Николая Зайцева и Глена Домана. Мы учили детей раннему чтению, преподавали английский с 2,5 лет. Нельзя сказать, что наша работа не была успешной. Выпускники добивались значительных результатов, с легкостью проходили вступительные испытания в лучшие школы города. Да и учеба в начальной школе давалось им очень легко, благодаря той базе знаний, которую они получали у нас.

В 2012 году, благодаря полученному опыту, мы осознали, что интеллектуальное развитие не должно быть единственным, что мы можем дать нашим воспитанникам. Мы поняли важность раскрытия потенциала ребенка, его адаптации к месту и времени, в котором он находится. Вам наверняка знакомы люди, прекрасно учившиеся в школе или институте, но абсолютно не знающие, что делать с полученными знаниями, не имеющие глобальной цели в жизни. Наша задача - не дать детям столкнуться с подобными проблемами.
Как вырастить ребенка успешным человеком?
Узнайте на фестивале родительской культуры!
Есть такой парадокс: нас в школе учили много чему. И часть знаний, которые мы получили в школе, никогда в жизни больше не пригодились. А вот быть родителями нас никто не учил. Очень часто родители это несут как некое бремя. Они переживают, что устали, им тяжело с ребенком, его некому отдать... После того, как люди побывают на фестивале родительской культуры и послушают лекторов, они полюбят быть родителями! Им будет интересно со своим ребенком, им будет интересно вместе развиваться.

Татьяна Баландина
Ведущий Монтессори-педагог Нижнего Тагила
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О Марии Монтессори
Мария Монтессори была из состоятельной семьи и ее избранник также. И законы того времени диктовали какие-то особые правила. То есть ребенок, рожденный вне брака, он даже не имел возможности получить образование. Поэтому единственного ребенка Мария Монтессори отдала в семью родственников за город, к гувернанткам, и посещала его только по выходным дням. Когда мальчику было 15 лет, Мария забрала его и всю оставшуюся жизнь они были вместе, больше никогда не расстались. И Марио Монтессори стал продолжателем ее метода. Он разработал много материалов для школы. Мария Монтессори умерла в обществе своего сына, когда они обсуждали какую-то будущую конференцию. Она до последнего дня своей жизни вела такой активный научный образ жизни.

Миф о том, что Мария Монтессори придумала свой метод для больных детей, образовался не на пустом месте. Получилось так, что Мария Монтессори после окончания университета со специальностью доктора попала в учреждение для умственно-отсталых людей. Там она работала с больными детьми на протяжении 2 лет. И эти 2 года, эти особые дети сыграли большую роль в ее жизни. Она стала не просто их лечить. Она стала с ними заниматься. И дети на протяжении этих 2 лет работы с Монтессори показали результаты лучше, чем здоровые дети. После работы с больными детьми Мария Монтессори решила продолжить обучение. Она стала учиться на педагога и больше, оставшиеся 60 с лишним лет, она не работала с больными детьми совсем. И уже саму методику придумала для здоровых детей.
На Фестиваль родительской культуры «Образование 0-18 – Люди будущего» мы пригласили много гостей из разных городов ведущих Монтессори-педагогов с дипломами, настоящих Монтессори-педагогов, которые приедут к нам в Тагил с Улан-Удэ, с Москвы приедут, Екатеринбурга. И они будут рассказывать о методе Монтессори с такой практической точки зрения. Родители, которые смогут туда прийти, они узнают не просто какие-то теоретические основы, но и узнают? как жить и воспитывать детей согласно принципам Монтессори-педагогики.

Татьяна Баландина
Ведущий Монтессори-педагог Нижнего Тагила
Перинатальный класс
Класс 0-3
Класс 3-6
Класс 6-12
Класс 12-18
У нас в Монтессори-академии есть бесплатные курсы, на которых мы рассказываем будущим мамам о том, как, например, им организовать свою домашнюю среду. Обычно на занятия приходят мамочки, когда их малышам уже 6-7 месяцев и больше. А ведь беременность – это очень важный период в жизни ребенка в отношении психологического и физического развития. Обычно он проходит у мам так, как они привыкли, как их воспитывали, как они видели вокруг. А если знать метод Монтессори, то можно дать очень много полезного ребенку в эти месяцы.

Татьяна Баландина
Ведущий Монтессори-педагог Нижнего Тагила
Фестиваль развенчает родительские мифы
Не покупайте ребенку лишнее!
В чем отличия метода Монтессори от традиционного подхода к новорожденным? Мы каждый раз видим, что родители очень часто под влиянием каких-то мифов покупают вещи, которые совершенно не нужны. Перинатальный класс фестиваля в том числе поможет родителям сэкономить семейный бюджет в пользу для новорожденного.

Мамочки очень часто покупают детям много преданного – ходунки, прыгунки, кроватку с решеточками, мобили, которые над кроваткой висят и вертятся, играет музыка. А в методе Монтессори совсем другой подход. И мы сможем показать, что наоборот это, например, не нужно, а можно сделать что-то гораздо более интересное и полезное.
Даже мобиль по Монтессори совсем другой. На самом деле он должен быть легким, он должен двигаться от движений ребенка, а не включаться от электричества или батареек.

Он должен шевелиться, когда ребеночек взмахнул рукой. Тогда у ребенка воспитывается совсем другое представление о мире. То есть, он лежит, ему 2-3 месяца, и у него в памяти записывается, что в этом мире что-то зависит от него. Не от того, что он просто лежит и вдруг мама пошла, включила и что-то закрутилось, заиграло, и сиреневые коровы над ним полетели.

Мобиль по Монтессори говорит ребенку о том, что он может как-то взаимодействовать с этим миром. А тот мобиль, который крутится от батареек, дает сведения ребенку о том, что от него ничего не зависит.
Недавно к нам совсем привели лялю, которой 7 месяцев. Она не ползает, мало чего может. Видно, что у ребеночка и ручки слаборазвитые просто потому, что у нее дома ходунки, манеж, она там проводит много времени. На самом деле это все лишние вещи, которые вредят развитию ребенка.

Татьяна Баландина
Ведущий Монтессори-педагог Нижнего Тагила
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Воспитанникам Монтессори-академии в возрасте год-полтора дают пользоваться ножницами, ножом и утюгом. Зачем это делается и не опасно ли это?
Это - упражнения практической жизни. На самом деле утюг не горячий, он теплый и электриком настроен так, что всегда стоит на единичке. Ножницы у нас есть, ножи у нас есть, в основном ножи для масла. Наши воспитанники ими режут масло и бананы, готовят себе второй завтрак, потому что дети на самом деле это очень любят. Это дает им возможность быть самостоятельными и независимыми, и в этом вся их жизнь и заключается. Они спокойны, уравновешенны, довольны жизнью, потому что они могут делать в классе все. Класс так специально оборудован, что все сделано для детей, все маленькое, все в доступе. И ножовка у нас есть, она и правда всегда в доступе, ребенок в любой момент может подойти. И им достаточно просто один раз показать как ей пользоваться, и он пользуется ей всегда правильно.

Упражнения практической жизни часто людей как-то настораживают. У нас родители часто интересуются (когда видят, что ребенок, например, моет стекло, моет посуду или стирает): «Мы же привели его для развития интеллекта. Мы хотим, чтобы он был у нас такой умный, а вы что-то готовите каких-то мойщиков, уборщиков. Почему?». На самом деле упражнения практической жизни как раз развивают логику очень сильно: чтобы ребенок был способен начать и закончить упражнение. Чтобы выполнить упражнение «Стирка», например, ему нужно более 40 действий запомнить подряд. Это развивает у ребенка логику, концентрацию внимания и целеполагание.

Татьяна Баландина
Ведущий Монтессори-педагог Нижнего Тагила
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Ребенок обязательно начнет сам развиваться. Это и еще много всего родителям поможет понять именно философия Монтессори.
Вообще, у родителей большая проблема в том, что они не доверяют своим детям. Начиная с того момента, когда малыш родился и родители начинают, например, вводить прикорм. Ребенок съел три ложки, а мама считает, что нужно съесть пять. И она думает, что ребенок не наестся, она за него решает, голоден он или нет и т.д. И родители очень много делают за своих детей того, чего детям не нужно, что они могут делать абсолютно самостоятельно. И дети это любят.

Татьяна Баландина
Ведущий Монтессори-педагог Нижнего Тагила
Как сделать, чтобы ребенок не капризничал?
На фестивале будет три блока для возрастного класса 3-6 лет и там будет рассказано о том, как воспитывать в детях самостоятельность и независимость и как среду подготовить для ребенка.

Также будет интересный блок о капризах. Там будет сказано о том, откуда берутся капризы и как маме/папе/родственникам вести себя так, чтобы ребенок не капризничал и ему это было не интересно.
Не готовьте ребенка к школе. Готовьте его к жизни!
Несмотря на то, что у нас нет общепринятой подготовки к школе, дети готовы к школе, они будут успешны. Наверное, я слукавлю, если скажу, что у них в обычной школе все будет прямо очень хорошо, потому что им, конечно, там скучно. Но идти в обычную школу необязательно. Потому что у нас тоже есть школа, у нас успешно работает ступень 6-12. На фестивале мы много будем говорить о школьном возрасте и раскроем много тем, связанных именно с начальной и средней школой.

Татьяна Баландина
Ведущий Монтессори-педагог Нижнего Тагила
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На фестивале родители узнают о том, как правильно относиться к своему ребенку-школьнику, как относиться к выполнению домашних заданий и участии в олимпиадах, как относиться к оценкам, как правильно строить отношения со своим ребенком-школьником и как их не испортить, вечерами выполняя домашнее задание.

Татьяна Баландина
Ведущий Монтессори-педагог Нижнего Тагила
В Монтессори-академии нет домашних заданий и оценок. Почему?
У них нет домашних заданий. У них нет оценок. Они не учатся по субботам. При этом они прекрасно сдают тесты, прекрасно аттестуются. Сейчас самые старшие наши воспитанники учатся в пятом классе. И нас будет и следующая возрастная ступень. На фестивале мы расскажем о ней и о том, как проходит аттестация, как мы планируем готовить детей к ЕГЭ.
Наука доказала, что ребенок эффективно учится только когда ошибается. Школа, традиционная система образования не дает детям ошибаться. Дети боятся! Дети, которые приходят к нам из обычных школ, боятся ошибаться. Они боятся показать свою работу. Они боятся ответить что-то неправильно. Боятся сказать что-то не то. Что другие дети услышат их неправильный ответ. И поэтому они не могут попробовать что-то новое. Они могут сами выбрать.

Татьяна Баландина
Ведущий Монтессори-педагог Нижнего Тагила
Ранняя профориентация начинается в возрасте 6-12 лет
В возрасте 6-12 лет ребенок хочет узнать весь мир. И мы должны дать ему возможность узнать много из разных областей и должны дать ему возможность иметь выбор предмета, углубиться в какую-то науку больше или меньше. В этом возрасте и начинается ранняя профориентация.

Кто-то больше увлекается биологией и может через биологию познавать другие науки. Например, там не обойтись без математики и без языка не обойтись, когда ему нужно описать свои эксперименты. Если кому-то нравится география, то они точно также могут посчитать сколько людей живет в Африке, сложив население всех африканских стран. Так через различные интересы ребенка можно выйти на все предметы, которые преподаются в школе.
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У детей есть свое производство: они пробуют на практике знания, которые они получили в классе 6-12
О профориентации принято задумываться в старшей школе, когда детям начинают рассказывать о различных профессиях и начинают их торопить, обычно это бывает 10-11 класс. И дети обычно в этом возрасте теряются: они не знают что выбрать, какой вуз, а ведь задумываться об этом нужно гораздо раньше. И как раз возраст 6-12 очень для этого подходящий. Когда ребенок интересуется всем миром, ему интересно все, и он в разные области погружается. Он уже может попробовать себя и в биологии, и в географии, и в математике. У детей старшего возраста - это следующая возрастная категория 12-18 - в Монтессори-методе предполагается, что у них уже есть свое производство, есть какой-то магазинчик, есть ферма, где они уже пробуют все знания, которые они получили в классе 6-12, на практике.
Вот это и есть подготовленная среда. Мы сейчас готовим проект, где у нас будет маленькая ферма. На этой маленькой ферме, например, у них есть козы. И дети за ними ухаживают. У них есть маленький огород. И на примере такой деятельности, то есть внутри такой деятельности, они вынуждены посчитать, например, сколько удобрений на квадратный метр им нужно добавить. Или какие витамины нужно дать козам… Также у них есть свое производство и свой магазин, где они продают продукты. И внутри этого они могут попробовать себя и в роли биолога, и в роли директора, и бухгалтера, и дизайнера-проектировщика этой фермы и т.д. То есть они могут попробовать различные профессии и почувствовать, что им ближе и в каком направлении они могли бы развиваться дальше.
Это будет очень полезное и интересное мероприятие и для будущих мам, и уже для состоявшихся родителей, и для бабушек, для дедушек, для педагогов - для всех людей, которые интересуются развитием будущего поколения. А для родителей это даже будет интересный отдых! На фестивале будет много выставок, будут специалисты и живое общение для родителей. Все гости получат очень полезную информацию, которая пригодится в реальном общении с детьми.

Мы бы хотели, чтобы все родители Нижнего Тагила пришли к нам. Но принять на свой фестиваль мы сможет только 300 человек. А 100 мест уже забронировано. Успевайте!

Татьяна Баландина
Ведущий Монтессори-педагог Нижнего Тагила
Цена одного билета 1500 рублей
Цена семейного билета «Мама+папа» 2500 рублей
Заказ билетов по телефону 8 (3435) 927-100
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