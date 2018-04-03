Став СМИ, мы не только сформировали большую редакцию со штатными и внештатными специалистами.



Мы стали источником уникальных, эксклюзивных новостей в том числе региональной значимости.



Вспоминая ураган прошлого лета, расскажу, как трое суток мы работали по 18 часов. С первых минут урагана и до устранения его последствий коллектив TagilCity.ru стал глазами и ушами горожан. Когда другие СМИ выпустили 6-7 новостей, редакция TagilCity.ru за первые сутки с момента урагана подготовила 43 публикации с эксклюзивными фото и видеоматериалами со всех концов Нижнего Тагила.



Подобная практика стала в последствии стандартом для издания. И мы не удивлены, что с такими высокими требованиями способны справиться далеко не все претенденты на роль сотрудников TagilCity.ru.