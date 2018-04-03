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10 лет
TagilCity.ru в цифрах
Самые интересные факты о городском портале за 10 лет работы
3 апреля городской портал TagilCity.ru отметил свое 10-летие.

Именно в этот день 10 лет назад был зарегистрирован домен - адрес сайта в интернете. Это был первый шаг к тому, чем сейчас стал TagilCity.ru. И в этой юбилейной подборке мы собрали самые интересные цифры об издании.


Александра Логинова
Главный редактор
101 238 567 просмотров
9 070 455 посетителей

1 место по посещаемости
Среди СМИ Свердловской области за исключением Екатеринбурга. По данным рейтингов Уралвеб и Liveinternet.
Статистика посещаемости за 10 лет - это цифры, которые, может быть, несколько ошарашивают. Но у нас ещё более грандиозные планы, и они уже подтверждаются на деле: посещаемость ресурса растет постоянно. Так что впереди новые и новые миллионы просмотров и посетителей.
1 место по цитируемости
Среди СМИ Свердловской области за исключением Екатеринбурга по данным рейтинга Медиалогия за 2017 год.
Кроме посещаемости растет у TagilCity.ru и качество контента. Мы регулярно выпускаем в свет аналитические материалы, интересные фоторепортажи, эксклюзивные расследования и познавательные интервью.

Мы подкрепляем это инфографикой, уникальными фото и видеоматериалами. За последние годы мы испробовали множество форм и теперь можем смело говорить о мультиформатности издания. И дальше будет больше новых оригинальных проектов.
55 189
новостей
Став СМИ, мы не только сформировали большую редакцию со штатными и внештатными специалистами.

Мы стали источником уникальных, эксклюзивных новостей в том числе региональной значимости.

Вспоминая ураган прошлого лета, расскажу, как трое суток мы работали по 18 часов. С первых минут урагана и до устранения его последствий коллектив TagilCity.ru стал глазами и ушами горожан. Когда другие СМИ выпустили 6-7 новостей, редакция TagilCity.ru за первые сутки с момента урагана подготовила 43 публикации с эксклюзивными фото и видеоматериалами со всех концов Нижнего Тагила.

Подобная практика стала в последствии стандартом для издания. И мы не удивлены, что с такими высокими требованиями способны справиться далеко не все претенденты на роль сотрудников TagilCity.ru.
94 118
лайков к новостям
Реакция на нововведения в редакции - это поддержка наших читателей. Тысячи репостов и лайков - показатель доверия и высокой оценки издания со стороны аудитории.
41 216
подписчиков в социальных сетях
Тысячи призов, интересная подача контента и живое общение - именно за это TagilCity.ru любят подписчики.
19 758
рекламных материалов
За 10 лет работы издание провело сотни кампаний по продвижению клиентов в интернете. На заре уникальных предложений мы проводили фотоконкурсы, когда ещё у социальных сетей не было популярности, а фирмы пытались рекламироваться в вымирающих печатных изданиях.

Мы создали систему баннерной рекламы с прозрачной статистикой в эпоху, когда другие источники с трудом могли назвать даже охват аудитории.

Сейчас TagilCity.ru помогает клиентам в продвижении с помощью топовых трендов - нативной рекламы и информационного сопровождения. Мы даем нашим партнерам возможность формировать информационную повестку во всех регионах России.

И это реально в том числе потому, что TagilCity.ru входит в федеральный медиахолдинг из 15 региональных и 3 федеральных изданий 1stMediaInvest.
28 735
голосов за номинантов Премии «Человек года»
Ну и конечно, наше уникальное, самое VIP-событие Нижнего Тагила - церемония вручения Премии «Человек года». В 2018 году она проходит в 5 раз.

За эти годы мы смогли показать миру более 300 удивительных жителей Нижнего Тагила, которые творят, трудятся на благо города и мира. Это событие стало традиционным местом встречи самых талантливых специалистов из всех сфер, а также всей элиты города.
Все эти 10 лет, все эти достижения были бы невозможны без вас, дорогие читатели, клиенты и партнеры!

Спасибо, что вы с нами!

С любовью, коллектив TagilCity.ru.
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