Культобзор на tagilcity.ru
Поэтическая дуэль, стрит-арт и рисующие звезды
Где провести выходные в Нижнем Тагиле?
Друзья, проведите оставшиеся праздничные дни весело и интересно. Вы можете поучаствовать в мастер-классах, сходить на выставку «Звезды, которые рисуют» или послушать стихи на поэтической дуэли.

Куда еще пойти 4 и 5 мая, читайте в культобзоре TagilCity.ru.

Поэтическая дуэль «9»

5 мая в 18:00

Поэтическая битва будет состоять из трёх раундов. В каждом раунде участникам нужно будет прочитать по три стихотворения.

Самый лучший чтец заберет банк в размере 2500 рублей.

Вход свободный.

Бар «Гора», ул. Огаркова, 2
Лекции «Стрит-арт и граффити, актуальность в современном искусстве»

4 и 5 мая в 15:00

В течение двух дней вы сможете узнать основные факты об истории и современном состоянии стрит-арта и граффити.

Лекции читает Денис Благо

Стоимость: 100 рублей

Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 4
Спектакли
«Еще раз о Красной шапочке»
4 мая в 11:00, 13:00

Стоимость: 150 рублей

Нижнетагильский театр кукол, пр. Ленина, 14
«Аленький цветочек»
4 и 5 мая в 16:00

Стоимость: 200 рублей


Нижнетагильский театр кукол, пр. Ленина, 14
«Золотой цыплёнок»
5 мая в 11:00, 13:00

Стоимость: 150 рублей

Нижнетагильский театр кукол, пр. Ленина,14

Выставка «Звезды, которые рисуют»
4 мая в 18:00

Выставка Уорда Робертса и Фионна Ригана (США).
Авторы стремятся подчеркнуть сложность и красоту сердца, как в переносном, так и в буквальном смысле. Подвешивая сердца в пространстве.

Дом Художника, ул. Уральская 4/1
Мастер-классы
Мастер-класс «Театральный этикет»

4 мая в 15:00

Посещение театра - особый ритуал. Когда-то к выходу в театр серьезно готовились, соблюдая особые правила «дресс-кода». Сегодня правила упрощены, но некоторые пункты театрального этикета мы все-таки соблюдаем. На мастер-классе «Театральный этикет» вы узнаете, как подготовиться к походу в театр.

Стоимость: дошкольник - 60 рублей, учащийся - 70 рублей, студент - 70 рублей, пенсионер - 70 рублей, взрослый - 95 рублей.

Мемориально-литературный музей А.П. Бондина,
ул. Красноармейская, 8


Вегетарианский мастер-класс

4 мая в 11:00

Стоимость: 1500 рублей




Пасхальный концерт
Татьяны Петровой

5 мая в 18:00

ДК «Юбилейный», ул. Фрунзе, 39

Фестиваль «Пасха Красная»

4 мая в 13:00

В программе:
- ярмарка книг, пасхальных сувениров и изделий ручной работы, изготовленных воспитанниками детских образовательных учреждений;
- концерт.

Вход свободный.

ДК «Юбилейный», ул. Фрунзе, 39

Фестиваль «Праздник танца»

5 мая

Дворец культуры Железнодорожников, ул. Хохрякова, 17
Кино
«Щенячий патруль и Нелла, отважная принцесса»

4 и 5 мая

«Красногвардеец»: 11:00, 13:40
ТЦ DEPO: 09:40, 14:45, 17:30
«Супергерои. Как все начиналось»

4 и 5 мая

«Красногвардеец»: 14:30, 20:40
«В метре друг от друга»

4 и 5 мая

«Россия»: 13:30
«Родина»: 13:30
ТЦ DEPO: 12:25, 20:30
«МУЛЬТ в кино. Выпуск № 96»

4 и 5 мая

ТЦ DEPO:: 09:55
Текст и оформление: Нателла Николова
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