Мастер-класс «Театральный этикет»
4 мая в 15:00
Посещение театра - особый ритуал. Когда-то к выходу в театр серьезно готовились, соблюдая особые правила «дресс-кода». Сегодня правила упрощены, но некоторые пункты театрального этикета мы все-таки соблюдаем. На мастер-классе «Театральный этикет» вы узнаете, как подготовиться к походу в театр.
Стоимость: дошкольник - 60 рублей, учащийся - 70 рублей, студент - 70 рублей, пенсионер - 70 рублей, взрослый - 95 рублей.
Мемориально-литературный музей А.П. Бондина,
ул. Красноармейская, 8