Друзья, проведите оставшиеся праздничные дни весело и интересно. Вы можете поучаствовать в мастер-классах, сходить на выставку «Звезды, которые рисуют» или послушать стихи на поэтической дуэли.



Куда еще пойти 4 и 5 мая, читайте в культобзоре TagilCity.ru.



