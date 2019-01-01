Культобзор на tagilcity.ru
Люди икс, фестиваль анимации и безмолвие
Куда пойти среди недели в Нижнем Тагиле?
Друзья, начались чудесные летние дни с длинными неторопливыми вечерами. Если дома сидеть совсем не хочется, вперед навстречу приключениям.

В культобзоре TagilCity.ru, как всегда, собраны самые интересные события предстоящей недели.
Концерты
Концерт «Спой-кадр»

4 июня в 18:00

Концерт вокального ансамбля «Классика-Микс», посвященный музыке из кино и мультфильмов разных времён и жанров.

ДК школьников, ул. Карла-Маркса, 39


Отчетный концерт арт-проекта «Танц-артерия»

7 июня в 18:00

Стоимость: 300 рублей

ДК НТМК, ул. Металлургов, 1

Сергей Безруков. И жизнь, и театр, и кино

4 июня в 19:00

Стоимость: от 1200 до 2400 рублей

ДК им. И. В. Окунева, пр. Вагоностроителей, 1


Разное


Выставка «Безмолвный»

3 июня в 18:00

Галерея современного искусства Центральной городской библиотеки приглашает на новую выставку Кай Вай Вонга (Китай) «Безмолвный».

Вход свободный.

Галерея «Угол», ул. Карла Маркса, 20а
Спектакль «С любимыми не расставайтесь»

3 июня в 19:00

Спектакль Московского ТЮЗа по пьесе Александра Володина.

Стоимость: 450-500 рублей

Нижнетагильский драматический театр им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, пр.
Ленина, 33




Мастер-класс «Подготовка к переговорам»

5 июня в 14:00

В рамках мастер-класса будут обсуждаться следеющие вопросы:
- Что такое переговоры?
- Как разработать переговорную стратегию?
- Существует ли в реальности WIN-WIN?
- Что на самом деле приводит к успеху в переговорах?
- Что такое стратагемное мышление и зачем его развивать?
- Какой инструмент использовать для тренировки навыка переговоров?

Вход свободный.
Детям
Фестиваль российской анимации имени Бориса Дёжкина


С 5 по 8 июня

В программу фестиваля вошли новинки от обновленной киностудии «Союзмультфильм», а также мультфильмы независимых аниматоров и примеры мультипликации Бориса Дёжкина.

Вход на показы бесплатный

Кинотеатр «Красногвардеец», ул. победы, 26


Спектакль «Кукольный голос»

7 июня в 18:00

Спектакль состоит из нескольких историй, созданных по мотивам лучших оперных арий мира. Классические сюжеты оживут с помощью кукол.
Мефистофель превратится в чародея, ловко манипулирующего актёрами своего театра, вечная невеста Сольвейг состарится и пойдет в аптеку. Невиданный масштаб обретут страсти вокруг Кармен: они охватят самые разные эпохи и литературных персонажей – от Дон Кихота и Дон Жуана, до Джульетты и Анны Карениной.

Стоимость: 200 рублей

Нижнетагильский театр кукол
Ленина проспект, 14



Концертно-развлекательная программа «Должны смеяться дети»

3 июня в 11:00


Дворец культуры «Юбилейный»,
ул. Фрунзе, д. 39

Праздник веселого детства

3 июня в 11:00


Библиотека №1, ул. Карла Маркса, 11

Кино
«Ван Гог и Япония»

4 июня в 19:00

«Я завидую японцам», – написал Винсент Ван Гог брату Тео. Выставка «Ван Гог и Япония» в Музее Ван Гога в Амстердаме, на основе которой снят фильм, показала, почему. Хотя художник никогда не бывал в Японии, эта страна глубоко повлияла на него и его искусство.

Стоимость: 300 рублей

ТЦ DEPO

«Люди Икс: Тёмный Феникс»

С 6 июня

ТЦ DEPO: 10:40, 13:00, 15:20, 17:40, 20:00, 22:35
«Родина», «Россия
3 июня

Всемирный день велосипеда

5 июня

Всемирный день окружающей среды
5 июня

День образования российской полиции
6 июня

Пушкинский день в России (День русского языка)

7 июня

День краудфандинга
8 июня

Всемирный день океанов
Текст и оформление: Нателла Николова
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