Спектакль «Кукольный голос»
7 июня в 18:00
Спектакль состоит из нескольких историй, созданных по мотивам лучших оперных арий мира. Классические сюжеты оживут с помощью кукол.
Мефистофель превратится в чародея, ловко манипулирующего актёрами своего театра, вечная невеста Сольвейг состарится и пойдет в аптеку. Невиданный масштаб обретут страсти вокруг Кармен: они охватят самые разные эпохи и литературных персонажей – от Дон Кихота и Дон Жуана, до Джульетты и Анны Карениной.
Стоимость: 200 рублей
Нижнетагильский театр кукол
Ленина проспект, 14