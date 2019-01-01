

Мастер-класс «Подготовка к переговорам»



5 июня в 14:00



В рамках мастер-класса будут обсуждаться следеющие вопросы:

- Что такое переговоры?

- Как разработать переговорную стратегию?

- Существует ли в реальности WIN-WIN?

- Что на самом деле приводит к успеху в переговорах?

- Что такое стратагемное мышление и зачем его развивать?

- Какой инструмент использовать для тренировки навыка переговоров?



Вход свободный.

