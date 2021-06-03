культобзор на tagilcity.ru
Велосипеды, своп и Пушкин
Где провести выходные в Нижнем Тагиле?

Друзья, приближаются теплые выходные дни. Как их провести - решать вам. Узнать о самых интересных событиях можно из культобзора TagilCity.ru.

В ближайший уикэнд нас ждет День велосипеда, своп-вечеринка, на которой предлагается избавиться от лишних вещей. 6 июня день рождения Александа Пушкина. Отметим его мастер-классом и, конечно же, чтением стихов.

Тем, кто любит театральное искусство и музыку, тоже есть, на что обратить свое внимание.

Хорошего отдыха!

Даниил Спиваковский «Про Федота-стрельца, удалого молодца»
6 июня в 17:00

Заслуженный артист России Даниил Спиваковский и влюбленный с детства в джаз композитор, джазовый пианист, аранжировщик Евгений Борец решили совместить столь прекрасное произведение Филатова «Сказ про Федота-стрельца» и Джаз.
Леонид Филатов принадлежит к поколению 50х годов, когда был популярен джаз. Слушая произведение «Сказ про Федота-стрельца», несомненно ощущается джазовый ритм.
Билеты на сайте bilet96.ru, в кассе Центральной библиотеки.

Стоимость: 800-1600 рублей

Нижнетагильская филармония, пр. Ленина, 31
Патриарший хор Данилова Монастыря
8 июня в 18:30

Хор постоянно принимает участие в богослужениях по субботним и воскресным дням, а также в торжественных праздничных богослужениях во главе со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.
Коллектив под руководством регента Георгия Сафонова исполнит духовную музыку, романсы и популярные народные мелодии.
Билеты на сайте bilet96.ru, в кассе Центральной библиотеки и филармонии.

Стоимость: 900-1500 рублей

Нижнетагильская филармония, пр. Ленина, 31
Выставки
«К душе своей ищу дорогу...»
С 3 июня

Персональная выставка Нелли Кошкиной «К душе своей ищу дорогу...», посвященная ее 65-летнему юбилею.
На выставке представлено более 20 подносов из личной коллекции автора и коллекции музея-заповедника «Горнозаводской Урал» с цветочными и плодово-ягодными композициями.

Музей истории подносного промысла «Дом Худояровых»

«Инфракрасный и белый»
6 июня в 16:00

Автор — Кори Айзенор (Канада).
Инфракрасная (ИК) фотография захватывает длины волн света, измеренные в диапазоне 700-1000 нм, которые невозможно увидеть невооруженным глазом. Живая растительность отражает инфракрасный свет таким образом, что при съемке в B&W они кажутся светящимися белым, предлагая сюрреалистический взгляд на окружающий нас мир. Эта серия черно - белых инфракрасных фотографий была сделана по всей провинции Новая Шотландия, Канада, в период 2019-2020 годов, исследуя блеск местной зелени и пейзажей в другом свете.

Дом Художника, ул. Уральская, 4/1
«Взгляд изнутри»
4 июня в 18:00

Галерея современного искусства Центральной городской библиотеки приглашает на новую выставку Алексы Райт (Канада).

Галерея «УГОЛ» Культурного центра, ул. Карла Маркса, 20а
Спектакли

«Отель двух миров»

5 июня в 17:00

Стоимость: 470-500 рублей

Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка

«Кто я?»

5 июня в 19:30

Стоимость: 500 рублей

Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка

«Любовь втроём»

6 июня в 17:00


Стоимость: 470-500 рублей


Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка

«Саша, вынеси мусор»

6 июня в 19:30


Стоимость: 500 рублей


Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка

Разное
Своп-вечеринка
5 июня в 13:00

На территории Комсомольского сквера пройдет своп-вечеринка, на которой можно будет обменяться ненужными вещами, послушать живую музыку и поиграть в настольные игры.
Своп (англ. swap — «поменять, заменить») работает по принципу «отдай ненужное, возьми необходимое». Его участники обмениваются одеждой, книгами, цветами, игрушками и другими вещами. Основная мысль свопа — это отказ от перепотребления и сокращение покупок в масс-маркете.

Парк им. Бондина
5 июня в 14:00 - День велосипеда
6 июня в 14:00 - йога в парке (зеленая поляна)
Музеи
Мастер-класс и квест-экскурсия
5 июня в 15:00

Экскурсия-квест «Как увидеть музыку?». Мы выполним интересные задания и убедимся, что у музыки и изобразительного искусства много общего. Недаром краски иногда «звучат», бывают «звонкими» или «приглушенными», а звуки и мелодии обретают «цвет», становятся «яркими» или «светлыми». В поисках «музыки красок» разгадаем увлекательные ребусы, превратимся в маленький оркестр, узнаем множество удивительных фактов о мире музыки и многое другое.

Мастер-класс «Создаем музыкальный инструмент». Экспонаты выставки показывают: музыкальные инструменты можно придумывать и создавать их своими руками. В завершении праздника изготовим и украсим собственный музыкальный сувенир.

Стоимость: от 50 до 200 рублей

Нижнетагильский музей изо, ул. Уральская, 7
Мастер-класс «Портрет любимого поэта и героев его сказок»
6 июня в 15:00

6 июня отмечается 222 года со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.

На мастер-классе вы создадите удивительный и красивый сувенир своими руками – портрет поэта или любимого героя из сказок Пушкина в технике тиснения по алюминиевой фольге.

Стоимость: от 50 до 200 рублей

Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 4
Мастер-класс «Ткачество с нуля»
5 июня в 10.00

Мастер-класс для тех, кто владеет начальными навыками ткачества. Уроки проводит Елена Цыпушкина.

Мемориально-литературный музей А.П. Бондина, ул. Красноармейская, 8
Всемирный день защиты окружающей среды
5 июня в 13:00

13.00, 14.00 «Экологичное путешествие» – квест.
13.00 – 15.00 «Электромагнитное загрязнение» – интерактивная зона.
М13.00 – 15.00 «Территория апсайклинга» – мастер-класс.
у13.00 – 15.00 «Проблема мусора: вред отходов для окружающей среды» – интерактивная зона.
з13.00 – 15.00 «Гарбологическая станция» – экологическое лото.
е13.00 – 15.00 «Играриум» – интерактивная познавательная игра.
й13.00 – 15.00 «Веселая стружка» – мастер-класс.
-14.45 – 15.00 «Экологическая зарядка» – мастер-класс.

Стоимость: 60 рублей. Входной билет в музей оплачивается отдельно.

Музей-заповедник «Горнозаводской Урал», пл. Ленина,1
Творческая встреча с поэтом
6 июня в 13:00

Презентация книги тагильского поэта Василия Овсепьяна – финалиста национальной литературной премии «Поэт года 2020». Он проводит эксперимент, предлагая читателям прослушать новые стихи, которые, возможно войдут в будущую книгу «Подорожник», и поделиться своим мнением о них. Новые стихи посвящены Александру Пушкину, день рождения которого отмечается 6 июня.
В мероприятии могут принять участие все, кто знаком с творчеством Александра Сергеевича Пушкина, каждый желающий сможет прочитать своё любимое лирическое произведение из творчества русского классика.

Музей «Демидовская дача», ул. Красногвардейская, 5а
Кино
«Круэлла»

5 и 6 июня
«Россия», «Родина», «Красногвардеец», ТЦ DEPO
«Форсаж 9»

5 и 6 июня
«Россия», «Родина», «Красногвардеец», ТЦ DEPO
«Тихое место 2»

5 и 6 июня
«Россия», «Родина», «Красногвардеец», ТЦ DEPO
Концерты
Концерт Норкин и Коноркин
5 июня в 20:00

Классика роковой музыки, каверы из АДСД.

Бар «Гора», ул. Огаркова, 2
Концерт «Ноэма»
5 июня в 17:00


Городской Дворец Молодежи, ул. Пархоменко, 37

Арт-проект «Танц-артерия»
5 июня в 17:00

Стоимость: 300 рублей

ДК НТМК, ул. Металлургов, 1
Концерт студии «Fly»
6 июня в 13:00

Отчётный концерт Образцового коллектива творческой студии «Fly».

ДК «Юбилейный», ул. Фрунзе, 39

Презентация проекта «Культпросвет»

5 июня

Пилотная вечеринка - презентация второго выпуска видеоподкаста #культпросвет снятого в Нижнетагильском музее изобразительных искусств.

Лайн-Ап, Anton Mayday, Iamcult (Moscow), Alexey Naritsyn.


Стоимость: 100 рубля

Бар «Гора», ул. Огаркова, 2

Детям
Детский праздник «Путешествие в детство»
5 июня в 13:00

• развлекательная программа от «Эники Бэники»;
• конкурсы и подарки;
• аквагрим от 2ГИС;
• мега-дженга от «Happy Questia»;
• сладкая вата;
• игра в снежки;
• ростовая кукла;
• бойскаут программа и тир из рогаток;
• пенная дискотека.

Горнолыжный комплекс «Гора Белая»
«Байкал: Удивительные приключения Юмы»

5 и 6 июня

«Россия», «Родина»

VI Фестиваль российской анимации

5 июня

В программу шестого выпуска фестиваля вошли анимационные новинки и мультфильмы независимых аниматоров, а также яркие примеры мультипликации Бориса Дёжкина («Слон и муравей» (1948), «Муха-Цокотуха» (1960) и другие).

«Красногвардеец»
«4 сапога и барсук»
5 и 6 июня

«Россия», «Родина»
Спектакль «Променад. Тагил»
6 июня в 17:00

Вместо сцены – улицы, дома и памятники. Вместо актеров – их голоса в ваших наушниках. Всё вместе – это первый в Нижнем Тагиле спектакль в новом жанре «променад».

Стоимость: 500 рублей

Нижнетагильский театр кукол, пр. Ленина, 14
Хороших выходных!
Текст и оформление: Нателла Николова
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