Друзья, приближаются теплые выходные дни. Как их провести - решать вам. Узнать о самых интересных событиях можно из культобзора TagilCity.ru.

В ближайший уикэнд нас ждет День велосипеда, своп-вечеринка, на которой предлагается избавиться от лишних вещей. 6 июня день рождения Александа Пушкина. Отметим его мастер-классом и, конечно же, чтением стихов.

Тем, кто любит театральное искусство и музыку, тоже есть, на что обратить свое внимание.

Хорошего отдыха!