Друзья, приближаются теплые выходные дни. Как их провести - решать вам. Узнать о самых интересных событиях можно из культобзора TagilCity.ru.
В ближайший уикэнд нас ждет День велосипеда, своп-вечеринка, на которой предлагается избавиться от лишних вещей. 6 июня день рождения Александа Пушкина. Отметим его мастер-классом и, конечно же, чтением стихов.
Тем, кто любит театральное искусство и музыку, тоже есть, на что обратить свое внимание.
Хорошего отдыха!
«Отель двух миров»
«Кто я?»
«Любовь втроём»
6 июня в 17:00
Стоимость: 470-500 рублей
Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
«Саша, вынеси мусор»
6 июня в 19:30
Стоимость: 500 рублей
Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
Пилотная вечеринка - презентация второго выпуска видеоподкаста #культпросвет снятого в Нижнетагильском музее изобразительных искусств.
Лайн-Ап, Anton Mayday, Iamcult (Moscow), Alexey Naritsyn.
Бар «Гора», ул. Огаркова, 2